2025. november 1. szombat Marianna
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Magyarországon és (Kelet)Európában hagyomány, hogy mindenszentek napján (november 1-jén) gyertyát gyújtanak és meglátogatják az elhunyt hozzátartozók sírját. Más néven a halottak napja. A magyarok elmennek a temetőkbe és gyertyát gyú
Vásárlás

Komoly dolog derült ki a halottak napi mécsesekről: erről tudj, amikor meggyújtasz egyet a temetőben

Pénzcentrum
2025. november 1. 07:30

Halottak napja alkalmából rengetegen vásárolnak be gyertyából, ezt pedig évről évre egyre nagyobb értékű importáruval igyekeznek megtámogatni az EU releváns piaci szereplői: a gyertyaimport 2024-ben elérte az 513 millió eurót, ami 17 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest, derül ki a Eurostat legfrissebb kereskedelmi statisztikáiból. A legnagyobb importőr Hollandia volt 112 millió euróval (nagyjából 4300 millió forinttal), amely az unió teljes gyertyaimportjának 22 százalékát tette ki, a termékek 75 százaléka Kínából érkezett be Európába. Ezzel szemben a legnagyobb exportőr Lengyelország volt és az Egyesült Királyság vásárolta meg a gyertyák legnagyobb részét.

A halottak napi hétvégén az egész ország megindul a temetőkbe, hogy gyertyát gyújtson az elhunyt szeretteik emlékére. Ebben az időszakban nagy mennyiségű gyertya fogy, ráadásul sokan nemcsak halottak napjára, mindenszentekre és akár halloweenra vásárol be, hanem már a hideg hónapokra, karácsonyra is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ez alapján nem meglepő, hogy a gyertyaipar jól pörög az Európai Unióban. A Eurostat adatai alapján a kontinens nagy mennyiségű importárut szerzett be: a 2023-ban számolt 437 millió euró értékű készlethez képest 2024-re 513 millió euróra (átszámolva nagyjából 200 ezer millió forintra) nőtt a gyertyák behozatala, ami 17 százalékos növekedést jelent.

Az EU-n kívüli országokba szánt export hasonló méreteket mutatott, tavaly 450 millió euró (körülbelül 175 ezer millió forint) értékben adtak el a kontinensről gyertyát, ez azonban 2 százalékos csökkenést jelent 2023-hoz képest, amikor ez az összeg még 460 millió euró volt.

Ezekben az országokban voltak a legnagyobb mozgások

A legtöbb gyertyát Hollandia hozta be EU-n kívüli országokból, 2024-ben 112 millió euró értékben vásárolt. Ez a teljes uniós import 22 százalékát tette ki értékben, megelőzve a másik két éllovast, a 80 millió euróért betárazó Németországot (ez 16 százalékát tette ki az összes importárunak), és Franciaországot is, ahová 64 millió euró értékben hoztak be gyertyát (ez pedig a 12 százaléka az összes behozott gyertyának).

Magyarország jóval kevesebb gyertyát hoz be ezeknél az EU-n kívülről, 11,5 millió euró értékű (nagyjából 4500 millió forint) árut importáltunk, ez azonban 4 millióval több a 2023-as értékhez képest, ami 50 százalékos növekedést jelentett.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Na de honnan származik ez a sok behozott gyertya? Túlnyomó részben ázsiai termék érkezik Európába, abból is Kína adja el a kontinensen a legtöbbet, ami a teljes import 75 százalékát tette ki 382 millió eurós (körülbelül 148 ezer millió forint) értékben. Őket követte Vietnám 30 millió euróval (6 százalék) és nem sokkal lemaradva az Egyesült Királyság 28 millió euróval (6 százalék).

A legnagyobb gyertyaimportőrök és -exportőrök az EU-ban (2024); Forrás: EurostatA legnagyobb gyertyaimportőrök és -exportőrök az EU-ban (2024); Forrás: Eurostat

2024-ben az uniós országok közül a legnagyobb exportőr Lengyelország volt 85 millió euróval. Ezzel a lengyelek a gyertyák teljes exportjának 19 százalékát tették ki, megelőzve a 80 millió euró értékben eladó Franciaországot (18 százalék), illetve Csehországot és Dániát, ahol 47 millió eurónyi gyertyát (10 százalék) adtak el EU-n kívüli országoknak.

Ezen országok közül az eladott gyertyák közel egyharmada, azaz 127 millió értékű áru az Egyesült Királyságba irányult, míg a fennmaradó uniós export főként Svájcba (81 millió euró, 18 százalék) és az Egyesült Államokba (68 millió euró, 15 százalék) jutott el.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #otthon #magyarország #európai unió #hollandia #import #export #eurostat #halottak napja #gyertya #lengyelország #kína

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:47
07:45
07:30
07:01
06:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 1.
Így zsigereli ki a legelesettebb magyarokat a szegények adója: semmit sem tehetnek, mindenképp megfizettetik
2025. október 31.
Sokk a magyar boltokban: nem képzelődnek a nyugdíjasok, tényleg ezért drágább nekik jóval az élet
2025. november 1.
Megszólaltak a kerületi polgármesterek: tényleg beköltözési korlátozást vezetnek be Budapest-szerte?
2025. október 31.
Mészáros Lőrinc és a világ szupergazdagjai: a magyar gazdasági elit felemelkedése a globális vagyonversenyben
2025. október 31.
Ne indulj el a temetőbe, amíg ezt nem olvastad! – így módosul a sírkertek rendje a hétvégén
NAPTÁR
Tovább
2025. november 1. szombat
Marianna
44. hét
November 1.
Mindenszentek (katolikus)
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Itt az első fecske: országos áruházlánc húzza le a rolót december 24-én
2
2 hete
Ilyen termék szökőévente egyszer van a magyar Lidl-ben: nem lehet akárhogy megvenni, ölni tudnának érte a kertes házban lakók
3
3 hete
Fillérekért árulja a Lidl az IKEA sztárédességét: indulhat a roham, lehet, hogy csak a leggyorsabbaknak jut
4
3 hete
Érik a botrány, magasrangú kormánytisztviselő lopott a Lidl-ből: bicskanyitogató módszert talált ki
5
3 hete
Sokkot kapnak a magyar vásárlók a boltok kasszáinál: ha ezt meglátják, nem akarnak fizetni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Automatikus folyószámla hitel
bankszámlához kapcsolódó hitel, amely a pénz elfogyása esetén automatikusan biztosítja a fedezetet a költségekre, a következő befizetés és jóváírás ezt a hitelt törleszti.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 1. 07:01
Megszólaltak a kerületi polgármesterek: tényleg beköltözési korlátozást vezetnek be Budapest-szerte?
Pénzcentrum  |  2025. november 1. 06:03
Így zsigereli ki a legelesettebb magyarokat a szegények adója: semmit sem tehetnek, mindenképp megfizettetik
Agrárszektor  |  2025. november 1. 07:45
Friss! Agrárszektor időjárás előrejelzés: 2025.11.01. szombat