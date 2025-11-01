Komoly dolog derült ki a halottak napi mécsesekről: erről tudj, amikor meggyújtasz egyet a temetőben

Halottak napja alkalmából rengetegen vásárolnak be gyertyából, ezt pedig évről évre egyre nagyobb értékű importáruval igyekeznek megtámogatni az EU releváns piaci szereplői: a gyertyaimport 2024-ben elérte az 513 millió eurót, ami 17 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest, derül ki a Eurostat legfrissebb kereskedelmi statisztikáiból. A legnagyobb importőr Hollandia volt 112 millió euróval (nagyjából 4300 millió forinttal), amely az unió teljes gyertyaimportjának 22 százalékát tette ki, a termékek 75 százaléka Kínából érkezett be Európába. Ezzel szemben a legnagyobb exportőr Lengyelország volt és az Egyesült Királyság vásárolta meg a gyertyák legnagyobb részét.

A halottak napi hétvégén az egész ország megindul a temetőkbe, hogy gyertyát gyújtson az elhunyt szeretteik emlékére. Ebben az időszakban nagy mennyiségű gyertya fogy, ráadásul sokan nemcsak halottak napjára, mindenszentekre és akár halloweenra vásárol be, hanem már a hideg hónapokra, karácsonyra is.

Ez alapján nem meglepő, hogy a gyertyaipar jól pörög az Európai Unióban. A Eurostat adatai alapján a kontinens nagy mennyiségű importárut szerzett be: a 2023-ban számolt 437 millió euró értékű készlethez képest 2024-re 513 millió euróra (átszámolva nagyjából 200 ezer millió forintra) nőtt a gyertyák behozatala, ami 17 százalékos növekedést jelent.

Az EU-n kívüli országokba szánt export hasonló méreteket mutatott, tavaly 450 millió euró (körülbelül 175 ezer millió forint) értékben adtak el a kontinensről gyertyát, ez azonban 2 százalékos csökkenést jelent 2023-hoz képest, amikor ez az összeg még 460 millió euró volt.

Ezekben az országokban voltak a legnagyobb mozgások

A legtöbb gyertyát Hollandia hozta be EU-n kívüli országokból, 2024-ben 112 millió euró értékben vásárolt. Ez a teljes uniós import 22 százalékát tette ki értékben, megelőzve a másik két éllovast, a 80 millió euróért betárazó Németországot (ez 16 százalékát tette ki az összes importárunak), és Franciaországot is, ahová 64 millió euró értékben hoztak be gyertyát (ez pedig a 12 százaléka az összes behozott gyertyának).

Magyarország jóval kevesebb gyertyát hoz be ezeknél az EU-n kívülről, 11,5 millió euró értékű (nagyjából 4500 millió forint) árut importáltunk, ez azonban 4 millióval több a 2023-as értékhez képest, ami 50 százalékos növekedést jelentett.

Na de honnan származik ez a sok behozott gyertya? Túlnyomó részben ázsiai termék érkezik Európába, abból is Kína adja el a kontinensen a legtöbbet, ami a teljes import 75 százalékát tette ki 382 millió eurós (körülbelül 148 ezer millió forint) értékben. Őket követte Vietnám 30 millió euróval (6 százalék) és nem sokkal lemaradva az Egyesült Királyság 28 millió euróval (6 százalék).

A legnagyobb gyertyaimportőrök és -exportőrök az EU-ban (2024); Forrás: Eurostat

2024-ben az uniós országok közül a legnagyobb exportőr Lengyelország volt 85 millió euróval. Ezzel a lengyelek a gyertyák teljes exportjának 19 százalékát tették ki, megelőzve a 80 millió euró értékben eladó Franciaországot (18 százalék), illetve Csehországot és Dániát, ahol 47 millió eurónyi gyertyát (10 százalék) adtak el EU-n kívüli országoknak.

Ezen országok közül az eladott gyertyák közel egyharmada, azaz 127 millió értékű áru az Egyesült Királyságba irányult, míg a fennmaradó uniós export főként Svájcba (81 millió euró, 18 százalék) és az Egyesült Államokba (68 millió euró, 15 százalék) jutott el.