Visszatér a Lidl legendás terméke a diszkontokba: regisztrálni kell, hamar elfogyhat, ilyet sehol máshol nem kaphatsz

SZÉP kártya változás 2025: így használható a SZÉP kártya élelmiszer vásárlásra, ezek az ételek szerepelnek a hideg élelmiszer listán és ezek a SZÉP kártya elfogadóhelyek.
Visszatér a Lidl és a legendás magyar márka közös sikerdarabja: újra kapható lesz a Lidl x Tisza cipő, ezúttal is előrendeléssel a Lidl Plus applikáción keresztül. A prémium bőrből készült, limitált kiadású lábbeli 39 999 forintért lesz elérhető, az előrendelés november 10–16. között zajlik, az átvétel pedig november 20–24. között várható.
Újra rendelhetővé teszi a Lidl az úgynevezett Lidl x Tisza cipőket, amiket a diszkontlánc klasszikus színei ihlettek. A Lidl akciós újságjában megjelent tájékoztatás szerint a Lidl x Tisza cipő ára 39 999 forint lesz. A kollekció darabjai 1. osztályú prémium bőrből készülnek, egyedi színvilággal és a jól ismert magyar márka klasszikus dizájnjával. A modell 36-47 közötti méretekben lesz elérhetők.
A cipőt előrendelni kizárólag a Lidl Plus applikáción keresztül lehet, a Click & Pick funkció használatával. Az előrendelési időszak november 10. és 16. között tart, vagy a készlet erejéig. Az előrendelt termékeket november 20–24. között lehet majd átvenni a kiválasztott üzletben.
A Lidl tájékoztatása szerint az előrendelés állapotát a vásárlók az applikációban követhetik, és emailben is kapnak értesítést a rendelés státuszáról. Átvételkor az üzletben az előrendelési szám bemutatásával lehet majd megvásárolni a terméket.
A diszkontlánc külön felhívja a figyelmet arra, hogy a méretválasztásnál érdemes figyelni a belső talphossz adataira, mivel a cipők mérete nem cserélhető előrendelés esetén.
A cipőt egyébként első ízben idén augusztusban dobták piacra, hasonló körülmények között, hasonló áron. Úgy látszik azoban, hogy a hype nem csökkent azóta sem, úgyhogy jöhetett egy újabb széria.
Érdemes megjegyezni, hogy a termék ára most novemberben is ugyanannyi lesz, mint amennyiért a diszkont augusztusban árulta.
