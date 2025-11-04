Határértéken felüli növényvédőszer-tartalom miatt visszahívták a Golden Chef márkájú mungóbabot
Nemet mondtak idén a halloweenre a magyarok: úgy tűnik, itthon képtelen meghonosodni ez az ünnep
Az angol-szász kultúrkörökben régóta népszerűséget örvendő halloween a globalizáció és az internetes kultúra terjedésével egyre több, hagyományosan az eseményt külön nem ünneplő területen jelent meg. Friss adatok szerint azonban arra engednek következtetni, hogy itthon még korántsem örvend nagy népszerűségnek, és a legtöbben inkább már a karácsonyra készülnek.
A halloweent október 31-én ünneplik, ami megelőzi az itthon gyakorolt november 1-jei mindenszenteket és a november 2-i halottak napját. Míg Amerikában és az Egyesült Királyságban halloweenkor az emberek ijesztő jelmezekbe öltözve járják a lakótelepeket és kopogtatnak be másokhoz „csokit vagy cselt?” felkiáltással: aki nem ad édességet a jelmezeseknek, azt bizony akár móresre is taníthatják. Magyarországon azonban inkább az otthonok dekorálása és a jelmezes bulik jellemzőek, a kopogtatós lakásjárás kevésbé.
Összességében 27-szeresére nőtt a halloweennel kapcsolatos termékek iránti érdeklődés az Árukereső.hu-n, amibe a LEGO-k, a maszkok, a dekorációk, a tökök és a csokik alkategóriái tartoznak bele. A felnőtt jelmezek háromszor, a fantáziaruhák 2,5-szer, a gyerekjelmezek pedig kétszer népszerűbbek voltak a korábbi hetekhez képest. A bulikra készülve nőhetett több mint kétszeresére az étel- és italdekorációk iránti érdeklődés, a specifikus, halloweeni díszek keresései azonban elenyészőek voltak.
Pont ezért érdekes, hogy a távolabbi, de közelgő karácsony már most jóval nagyobb népszerűségnek örvendett, mint maga a halloween. A gyertyákat és mécseseket közel kétszer, a karácsonyi gyertyatartókat és girlandokat több mint háromszor, a karácsonyfákat pedig több mint hétszer többen keresték. Sőt, még a húsvéti dekorációk is 54%-os növekedésnek néztek elébe.
Egyértelmű tehát, hogy a fiatalabb generációk számára a hallowen egy buli erejéig a jelmezbe való beöltözésbe merül ki, és egyáltalán nincs még olyan mély hagyománya, mint az Egyesült Államokban vagy Nagy-Britanniában – ezt pedig az Árukereső.hu számai is alátámasztják. „Jobban foglalkoztatja a magyarokat a karácsony, és igen előrelátó vásárlói hozzáállásról tanúskodik az, hogy vannak, akik már most elkezdenek keresni, hogy a lehető legjobb áron találják meg a szükséges termékeket” – fogalmazott Szták András, az Árukereső.hu ügyvezető igazgatója.
