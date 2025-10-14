2025. október 14. kedd Helén
Fillérekért árulja a Lidl az IKEA sztárédességét: indulhat a roham, lehet, hogy csak a leggyorsabbaknak jut

Pénzcentrum
2025. október 14. 17:02

Úgy tűnik, a Lidl újra szemet vetett az IKEA egy termékére. Miután korábban egy asztal, de még korábban gyerekeknek szánt fa játékkonyha esetében is feltűnő hasonlóságot mutattak a svéd bútoróriás termékeivel, most az édességfronton történt „határsértés”. A diszkontlánc polcain ugyanis megjelent egy marcipános desszert, amely szinte megszólalásig hasonlít az IKEA egyik ikonikus édességére - csak éppen olcsóbban kapható a diszkontban.

Úgy tűnik, a Lidl ismét „inspirálódott” egy jól ismert márkától – ezúttal nem bútorról, hanem édességről van szó. Néhány hónapja nagy visszhangot váltott ki, amikor a diszkontlánc piacra dobott egy olyan asztalt, amely feltűnően hasonlított egy népszerű IKEA-modellre. Most pedig egy újabb „márka-hasonmás” termék tűnt fel a polcokon – ezúttal édességfronton.

A Delifika mandulakrémes süteménye az IKEA egyik ikonikus desszertje, amely a svéd áruházlánc kínálatában régóta elérhető. A 210 grammos, marcipánnal és kakaós bevonattal készült édesség ára 1090 forint, ami nagyjából 5191 forintos kilós egységárnak felel meg.

Forrás: IKEA hivatalos oldala, Lidl 42. heti akciós kiadványaForrás: IKEA hivatalos oldala, Lidl 42. heti akciós kiadványa

Ehhez képest a Lidl polcain most megjelent egy szinte megszólalásig hasonló termék: a Sondey Zabtekercs marcipános és kakaós mázzal, amely ugyancsak 210 grammos kiszerelésben kapható, viszont 899 forintba kerül, azaz 4280 forintos kilós áron kínálják. Az akció a 42. héttől él, a vásárlók október 16-tól vásárolhatják meg azt.

A csomagolás színvilága, az elrendezés és a termék formája annyira hasonlít, hogy első pillantásra nehéz megmondani, melyik a svéd és melyik a német diszkont édessége.

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Most édesség, korábban asztal, és még korábban a szintén bombasiker fa játékkonyha. Úgy látszik, a kiskerlánc nem rest inspirálódni a konkurenciától, és jóárasítani. 

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
Címlapkép: Getty Images
