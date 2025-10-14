Közös hatósági akcióval szorították vissza a Budapesti Nagybani Piac környékén kialakult illegális gyümölcspiacot.
Fillérekért árulja a Lidl az IKEA sztárédességét: indulhat a roham, lehet, hogy csak a leggyorsabbaknak jut
Úgy tűnik, a Lidl újra szemet vetett az IKEA egy termékére. Miután korábban egy asztal, de még korábban gyerekeknek szánt fa játékkonyha esetében is feltűnő hasonlóságot mutattak a svéd bútoróriás termékeivel, most az édességfronton történt „határsértés”. A diszkontlánc polcain ugyanis megjelent egy marcipános desszert, amely szinte megszólalásig hasonlít az IKEA egyik ikonikus édességére - csak éppen olcsóbban kapható a diszkontban.
Úgy tűnik, a Lidl ismét „inspirálódott” egy jól ismert márkától – ezúttal nem bútorról, hanem édességről van szó. Néhány hónapja nagy visszhangot váltott ki, amikor a diszkontlánc piacra dobott egy olyan asztalt, amely feltűnően hasonlított egy népszerű IKEA-modellre. Most pedig egy újabb „márka-hasonmás” termék tűnt fel a polcokon – ezúttal édességfronton.
A Delifika mandulakrémes süteménye az IKEA egyik ikonikus desszertje, amely a svéd áruházlánc kínálatában régóta elérhető. A 210 grammos, marcipánnal és kakaós bevonattal készült édesség ára 1090 forint, ami nagyjából 5191 forintos kilós egységárnak felel meg.
Ehhez képest a Lidl polcain most megjelent egy szinte megszólalásig hasonló termék: a Sondey Zabtekercs marcipános és kakaós mázzal, amely ugyancsak 210 grammos kiszerelésben kapható, viszont 899 forintba kerül, azaz 4280 forintos kilós áron kínálják. Az akció a 42. héttől él, a vásárlók október 16-tól vásárolhatják meg azt.
A csomagolás színvilága, az elrendezés és a termék formája annyira hasonlít, hogy első pillantásra nehéz megmondani, melyik a svéd és melyik a német diszkont édessége.
Most édesség, korábban asztal, és még korábban a szintén bombasiker fa játékkonyha. Úgy látszik, a kiskerlánc nem rest inspirálódni a konkurenciától, és jóárasítani.
