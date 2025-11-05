Veszélyes új rovar terjed Magyarországon, a szokásos rovarriasztók sem védenek ellene

Megjelent Magyarországon a japán szarvas-kullancslégy, amely nemcsak állatok, hanem emberek vérét is szívja, és különböző betegségeket terjeszthet. A hagyományos rovarriasztók hatástalanok ellenük.

A kelet-ázsiai eredetű japán szarvas-kullancslégy hazánkban is megvetette a lábát, miután az elmúlt évtizedekben fokozatosan terjedt Európában. A rovar először Olaszországban, majd Németországban bukkant fel, mielőtt Magyarországra érkezett volna - számolt be a Világgazdaság.

"Különböző betegségeket terjeszthetnek, vírusokat és baktériumokat is átvihetnek, akár emberre is" – nyilatkozta a lapnak Ábrahám Levente entomológus, a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum igazgatója. A szakember szerint nem meglepő a faj megjelenése, hiszen a globális áruforgalom és a megnövekedett utazási aktivitás révén számos rovar jut el olyan területekre, ahol korábban nem fordultak elő.

A japán szarvas-kullancslégy rendkívül lapos testtel és kampós lábakkal rendelkezik, amelyek segítségével szilárdan rátapad gazdaállatára. Bár elsősorban állati vérrel táplálkozik, az emberre is rászáll, harapása pedig fájdalmas és viszkető reakciót vált ki.

Az entomológus rámutatott, hogy a rovar számára kedvező a magyarországi klíma, mivel eredeti élőhelyén, Japánban is négy évszak váltja egymást. "Megjelenésük alapvetően nem jelent problémát, azonban komoly gondot okozhat, ha a populáció túlzott mértékben elszaporodik. Minél nagyobb a népessége, annál valószínűbb, hogy káros hatásokat tapasztalhatunk. Jelenleg a nagyobb problémát elsősorban a vadgazdálkodás szempontjából jelenti."

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A kullancslegyek csípése heves viszketést és duzzanatot okoz a bőrön. Sajnálatos módon a hagyományos kullancs- és rovarriasztó szerek hatástalanok velük szemben. A szakértők szerint a leghatékonyabb védekezési módszer a zárt ruházat viselése, amely megakadályozza, hogy a rovar közvetlen kontaktusba kerüljön a bőrfelülettel.