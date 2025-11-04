Te is vettél ilyen élelmiszert a Sparban? Semmiképp se edd meg, nagyon veszélyes!

A JYSK Magyarországon immár nyolcadik éve dönt úgy, hogy december 24-én zárva tartja üzleteit, hogy a munkatársak az ünnepet családjukkal tölthessék.
Listeria baktérium miatt visszahívta egyik füstölt lazac termékét a Spar, a hatósági vizsgálat mikrobiológiai nem megfelelőséget mutatott ki a Norvég Lazacfilé füstölt szeletelt 100 g egyik tételében. A vásárlókat arra kérik, semmiképp ne fogyasszák el a terméket, ha az érintett azonosítóval rendelkezik.
A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. visszahívta a NORVÉG LAZACFILÉ FÜSTÖLT SZELETELT 100G megnevezésű terméket, miután hatósági vizsgálat során Listeria monocytogenes baktérium jelenlétét mutatták ki benne. A mikrobiológiai nem megfelelőség miatt a termék fogyasztása egészségügyi kockázatot jelenthet, ezért a vállalat haladéktalanul intézkedett.
A visszahívás a 20.11.2025 minőségmegőrzési idejű, LOT20112025 tételazonosítóval ellátott termékre vonatkozik. A SPAR a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból való kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszagyűjtésről. A hatóság nyomon követi a visszagyűjtött termékek további sorsát, beleértve azok megsemmisítését vagy elszállítását.
A vállalat arra kéri a vásárlókat, hogy amennyiben az érintett tétel még a birtokukban van, azt semmiképp ne fogyasszák el. A Listeria monocytogenes különösen veszélyes lehet a várandósokra, idősekre és legyengült immunrendszerű személyekre, ezért a megelőzés és az elővigyázatosság kiemelten fontos.
