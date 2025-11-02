2025. november 2. vasárnap Achilles
Szabadtéri étterem tavasszal, Magyarország
Vásárlás

Hol ehetsz olcsón Budapesten? Teszten a fővárosi kifőzdék, piacok, filléres étkezdék - megéri?

Pénzcentrum
2025. november 2. 13:03

Míg pár éve, évtizede alig volt jellemző, hogy valaki nem főz saját magának és a családjának, mostanra egyre többen és többen nézik inkább azt, hogy a napi rohanásban hol tudnak gyorsan jót enni - anélkül, hogy a saját konyhájukat piszkolnák be. A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag most megnézte a főváros olcsóbb kifőzdéit és menzáit, hogy kiderüljön: lehet egyáltalán még 3 ezerért enni egy ebédet?

Mindenki észrevehette, hogy az elmúlt évek gazdasági helyzete, különösen a koronavírus okozta helyzet a vendéglátóiparra is erős hatással volt és van a mai napig. Mivel főzni nem mindenki szokott - nem tud, nem is akar, esetleg úgy gondolja, hogy még az is drága - sokan keresik azokat a lehetőségeket, hogy Budapesten hol lehet olcsón enni naponta, ráadásul ha lehet, akkor még azért jó is legyen.

A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag most a nyakába vette  várost, hogy kiderítse, hol vannak olyan helyek Budapesten, ahol 3000 forint alatt jót tudunk enni. Tartsatok velünk, hogy ötleteket adhassunk: hol tudunk viszonylag olcsón megebédelni?

Az a KSH adataiból is kiderül, hogy míg két éve sem érte el egy kétfogásos ebéd átlagára a 2 ezer forintot, ez az érték 2024-ben már 2 100 forint felett járt. Egészen szürreális persze, hogy amikor elkezdték az adatot gyűjteni, 1995-ben alig volt kétszáz forint.

Leves és pizza a piacon? Simán!

A túrát a Lehel piacon kezdtük, ahová egyébként akár szájhagyomány útján is eljuthatunk: azok körében, akik akár évek óta igyekeznek a büdzsékajálást elsajátítani, sokszor említik, hogy itt mindenki megtallja a maga számítását, ha jól és viszonylag olcsón akar enni.

Nem is kellett csalódnunk, az első kifőzdében már találtunk is egy remek Jókai-bablevest, ami még egy szelet kenyérrel is bőven a megszabott 3 ezres árszint alatt volt.

Önmagában a leves persze nem mindenkinek tesz ki egy teljes ebédet, így ezután a piac mellett nagyjából másfél éve felállított pizza-automatához mentünk. Itt azonban csak egyetlen termék, a Margherita pizza felelt meg a pénztárcánknak. Itt azért érdemes megjegyezni, hogy az automatás pizza ára alig van alatta annak, amennnyiért rendelni tudunk, de akár még egy étterembe is beülhetünk ennyi pénzzel, ha pizzára vágyunk.

Ázsiai büfé, menza, svéd húsgolyó

A piac után az egyik kiskörúti ázsiai kifőzdében lyukadtunk ki. Ennek különlegessége az, hogy 2 600 forintért egy bizonyos súlyhatárig alaposan megpakolhatjuk a tányért, vagyis okos beosztással egész jó adagnyi ebédet vásárolhatunk. 

Néhány metrómegállónyira, a Batthyány téren találhatjuk az egyik kiskereskedelmi üzletlánc boltját, aminek egyik helységében találhatunk egy büfét. Itt főleg a klasszikus menzaételeket kínálják, de ez is bőven vbelefért a büdzsénkbe. 

Ha már a piros metró vonalán járunk, népszerű választásnak számít a svéd bútoráruház étterme, amely azóta, hogy a kilencvenes években megjelent, töretlen népszerűségnek örvend a budapestiek körében. Itt háromezerért ha nem is egész menüt, de egy-egy ételt bőségesen tudunk enni ennyi pénzért - és a színvonalra csak nagyon ritkán hallhatunk panaszt.

Önmagában jól hangzik, hogy naponta "csak" 3 000 forintért eszünk a városban, ha főzéssel nincs kedvünk vagy időnk bajlódni, de érdemes elvégezni egy kicsi számítást. Ha heti üt nappal számoljuk ezt a háromezret, az máris 15 ezret jelent hetente - vagyis hatvanezer forint mehet el csak erre egyetlen hónapban.
Címlapkép: Getty Images
