Hatalmas változások készülnek a Tescóban: készülhetnek a vásárlók, búcsút inthetünk annak, amit eddig megszoktunk
A Tesco egyre jobban tör előre a digitalizált vásárlási élmények megoldásaiban. A szakértők szerint nem a totális kontroll megteremtése a cél, hanem az, hogy kényelmesebbé tegyék a vásárlást.
A Tesco több fronton is technológiai megújulásba kezdett, hogy egyszerre tegye gyorsabbá és élvezetesebbé a vásárlást, miközben hatékonyabban lép fel a bolti veszteségek ellen. Az áruházlánc jelenleg olyan új rendszereket tesztel, amelyek a modern élelmiszer-kereskedelem két legfontosabb kihívására adnak választ: a vásárlói élmény javítására és a készlet-, illetve veszteséggazdálkodás fejlesztésére.
Az angliai Gateshead-ben működő Tesco Extra áruházban bevezetett, bevásárlókocsira és kosarakra szerelhető mérlegek valós időben ellenőrzik, hogy a Scan as You Shop rendszerrel beszkennelt áruk tömege megegyezik-e a kosárba tett termékek súlyával. Ha az értékek stimmelnek, a vásárló gyorsan fizethet; eltérés esetén munkatárs ellenőrzi a tételeket.
A cél nem a túlszigorított kontroll, hanem az, hogy kevesebb legyen a hibás szkennelés, csökkenjen a sorban állás és hatékonyabban lehessen megelőzni a lopásokat, amelyek a brit élelmiszer-kereskedelemben jelentős, akár 1,4%-os készletveszteséget is okozhatnak. A technológia egyben a “fantomkészlet” kiszűrését is támogatja, vagyis pontosabb képet ad arról, mi van valóban a polcokon, ami segíti a készletfeltöltést és az online rendelések kiszolgálását is.
A Tesco ezzel párhuzamosan a vásárlási folyamat digitális támogatását is erősíti. Az új, alkalmazásba épített bevásárlólista-funkció lehetővé teszi, hogy a vásárlók előre összeállítsák listájukat, majd a boltban a Clubcarddal feloldott kézi szkenneren kövessék, ahogy a tételek automatikusan kipipálódnak.
A rendszer az elérhetőséget és a soron következő áruházi folyosót is mutatja, így gyorsabbá és szervezettebbé teszi a bevásárlást, csökkentve a bolyongást és az elfelejtett termékek kockázatát. A Tesco termékfejlesztési vezetője szerint ez csak a kezdet; a funkció később akár személyre szabott ajánlatokat és útvonaloptimalizálást is kínálhat majd.
A lánc emellett kísérletezik olyan szenzoros megoldásokkal is, amelyek azt mérik, mennyi időt töltenek a vásárlók bizonyos reklámképernyők előtt, és mennyire hatékonyak az ott futó tartalmak. A kereskedelmi médiapiac – vagyis az, amikor a szupermarket saját felületeit értékesíti hirdetőknek – rohamosan növekvő üzleti lehetőség, és a Tesco e téren adatvezérelt megoldásokat vezet be.
A fejlesztések mind azt jelzik, hogy a Tesco olyan integrált ökoszisztémát teremt, ahol a vásárlás gyors, gördülékeny és személyre szabott, miközben a háttérben a valós idejű adatok és automatizált rendszerek növelik a hatékonyságot.
A szakértők szerint a technológiai beruházások üzenete, hogy a fizikai boltok jövője nem a hagyományos kereskedelemben, hanem a digitális és a személyes vásárlás elemeinek ötvözésében rejlik.
Nemrégiben írtunk arról, hogy a Tesco Magyarországon is folytatja a terjeszkedést, igaz, kicsit más formában. A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag el is ment pár hete letesztelni, milyen termékeket vehetünk, és pláne: milyen áron a még csak Csepelen működő Premier-üzletben. Itt nézheted meg az adást:
Egyre több magyar fut bele egy háztartási gép csereprogramnak álcázott online csalásba, amely hivatalosnak tűnő hirdetésekkel próbál pénzt kicsalni gyanútlan érdeklődőktől.
Árrésstopra sincs szükség, brutál árcsökkentést jelentett be az Aldi: itt az olcsósított termékek listája
A legnagyobb árcsökkenés a Milsani Edámi 350 grammos tömbsajtot érinti.
A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag megnézte a főváros olcsóbb kifőzdéit és menzáit, hogy kiderüljön: lehet egyáltalán még 3 ezerért enni egy ebédet?
Temesvár karácsonyi vásár 2025: tudd meg, mikor lesz a temesvári karácsonyi vásár 2025 évében és hol lesz a karácsonyi vásár Temesváron! Mik a temesvári adventi...
Komoly dolog derült ki a halottak napi mécsesekről: erről tudj, amikor meggyújtasz egyet a temetőben
Halottak napja alkalmából rengetegen vásárolnak be gyertyából, ezt pedig évről évre egyre nagyobb értékű importáruval igyekeznek megtámogatni.
Így zsigereli ki a legelesettebb magyarokat a szegények adója: semmit sem tehetnek, mindenképp megfizettetik
Az infláció gyakorlatilag regresszív adóként működik: a legnagyobb terhet azok viselik, akiknek a legkevesebb mozgásterük van.
Bezárt a Mester utcai technoközért, egy olyan éjjel-nappali kisbolt, amely évtizedeken át a budapesti éjszakai élet sajátos szereplője volt.
Így szórja el észrevétlenül a pénzét rengeteg magyar: egyre többen ismerik be, valami nem teljesen oké
Egy felmérés szerint a magyarok 10 százaléka impulzusvásárlónak vallja magát, 39%, azzal indokolja költekezését, hogy jutalmazni szeretné magát.
A Lidl újra elindítja népszerű 9 ezer forintos meglepetésdoboz akcióját.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség értetlenül áll azelőtt, hogy a kormány minden egyeztetés nélkül meghosszabbította az árrésstopot, sőt új terméket vont az árréstop hatálya alá.
A TEDi üzletekben forgalmazott melamin tálcákat visszahívják Magyarországon, miután határérték feletti formaldehid-kioldódást mutattak ki.
Most közölték: ennyibe fog kerülni a ponty, harcsa kilója a boltokban karácsony előtt, zsebbenyúlós lesz az ünnep 2025-ben
A MA-HAL tájékoztatása szerint az élő ponty kilója 2000–2500, a pontyszelet 3500–4500, míg a harcsafilé 4500–5500 forintba kerülhet.
Bár 2025-re már látványosan lecsillapodott az előző évek brutális inflációs hulláma, a pénzromlás még most is tartja magát. Az elmúlt évek pedig nem múltak el...
Ikonikus gyorsétteremlánc húzza le végleg a rolót: megvan a dátum, mikor zárják be az utolsó éttermet is
Kilencvenöt év után bezárt a Kasper's Hot Dogs utolsó két étterme, véget vetve egy ikonikus kaliforniai gyorsétterem-lánc történetének.
Roskadoznak a magyar boltok polcai a hamis divatcikkektől: sokan hiszik, fillérekért veszik az eredetit
az elmúlt években az látszik, hogy a peres eljárások egyre bonyolultabbá váltak, és jogi képviselő nélkül nem szerencsés nekivágni.
A Pepco üzletekbe is eljutottak azok a Mancs Őrjárat mintás kerámia étkészletek, amelyekből határérték feletti ólom kioldódást mértek.
Itt a Pénzcentrum 6 fogásos árrésstopolt menüje: sültpaprikás májkrémes káposztatekercs sajttal és gyümölcsös sajttorta bébiétellel - decembertől jutányos áron megfőzheted
A legújabb árrésstop-rendelet meglepő termékeket érint: marhahús, májkrém, sajt, gyümölcsök és bébiételek is felkerültek a listára.
Több fűszertermékét is visszahívja a boltokból és a fogyasztóktól, miután az Oregánó morzsolt nevű termékben olívalevél jelenlétét mutatták ki.