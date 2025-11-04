Hatalmas változások készülnek a Tescóban: készülhetnek a vásárlók, búcsút inthetünk annak, amit eddig megszoktunk

A Tesco egyre jobban tör előre a digitalizált vásárlási élmények megoldásaiban. A szakértők szerint nem a totális kontroll megteremtése a cél, hanem az, hogy kényelmesebbé tegyék a vásárlást.

A Tesco több fronton is technológiai megújulásba kezdett, hogy egyszerre tegye gyorsabbá és élvezetesebbé a vásárlást, miközben hatékonyabban lép fel a bolti veszteségek ellen. Az áruházlánc jelenleg olyan új rendszereket tesztel, amelyek a modern élelmiszer-kereskedelem két legfontosabb kihívására adnak választ: a vásárlói élmény javítására és a készlet-, illetve veszteséggazdálkodás fejlesztésére.

Az angliai Gateshead-ben működő Tesco Extra áruházban bevezetett, bevásárlókocsira és kosarakra szerelhető mérlegek valós időben ellenőrzik, hogy a Scan as You Shop rendszerrel beszkennelt áruk tömege megegyezik-e a kosárba tett termékek súlyával. Ha az értékek stimmelnek, a vásárló gyorsan fizethet; eltérés esetén munkatárs ellenőrzi a tételeket.

A cél nem a túlszigorított kontroll, hanem az, hogy kevesebb legyen a hibás szkennelés, csökkenjen a sorban állás és hatékonyabban lehessen megelőzni a lopásokat, amelyek a brit élelmiszer-kereskedelemben jelentős, akár 1,4%-os készletveszteséget is okozhatnak. A technológia egyben a “fantomkészlet” kiszűrését is támogatja, vagyis pontosabb képet ad arról, mi van valóban a polcokon, ami segíti a készletfeltöltést és az online rendelések kiszolgálását is.

A Tesco ezzel párhuzamosan a vásárlási folyamat digitális támogatását is erősíti. Az új, alkalmazásba épített bevásárlólista-funkció lehetővé teszi, hogy a vásárlók előre összeállítsák listájukat, majd a boltban a Clubcarddal feloldott kézi szkenneren kövessék, ahogy a tételek automatikusan kipipálódnak.

A rendszer az elérhetőséget és a soron következő áruházi folyosót is mutatja, így gyorsabbá és szervezettebbé teszi a bevásárlást, csökkentve a bolyongást és az elfelejtett termékek kockázatát. A Tesco termékfejlesztési vezetője szerint ez csak a kezdet; a funkció később akár személyre szabott ajánlatokat és útvonaloptimalizálást is kínálhat majd.

A lánc emellett kísérletezik olyan szenzoros megoldásokkal is, amelyek azt mérik, mennyi időt töltenek a vásárlók bizonyos reklámképernyők előtt, és mennyire hatékonyak az ott futó tartalmak. A kereskedelmi médiapiac – vagyis az, amikor a szupermarket saját felületeit értékesíti hirdetőknek – rohamosan növekvő üzleti lehetőség, és a Tesco e téren adatvezérelt megoldásokat vezet be.

A fejlesztések mind azt jelzik, hogy a Tesco olyan integrált ökoszisztémát teremt, ahol a vásárlás gyors, gördülékeny és személyre szabott, miközben a háttérben a valós idejű adatok és automatizált rendszerek növelik a hatékonyságot.

A szakértők szerint a technológiai beruházások üzenete, hogy a fizikai boltok jövője nem a hagyományos kereskedelemben, hanem a digitális és a személyes vásárlás elemeinek ötvözésében rejlik.

