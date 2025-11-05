Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 45. héten 2025-ben

Kihúzták a Skandináv lottó 2025/45. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin, így a következő héten (46.) 205 millió forint lesz majd a tét a Skandináv lottón.

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti. Az alábbiakban mutatjuk a skandi 45. heti nyerőszámait és a nyereményeket is - GÖRGESS LEJJEBB!

A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 45. héten 2025-ben:

11; 12; 14; 15; 19; 21; 28.

A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 45. héten 2025-ben:

2; 8; 11; 14; 29; 33; 35.

Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, így a 46. játékhéten 205 millió forint keresi majd gazdáját a Skandináv lottón.

További nyeremények a Skandináv lottón a 45. héten:

6 találat: egyenként 325 785 forint

5 találat: egyenként 6 675 forint

4 találat: egyenként 2 365 forint

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső SKANDINÁV LOTTÓ aloldalunkon