Nyakunkon az év végi csomag-dömping: vajon idén állják a sarat a kiszállítók?

Gyorsan közeledik az ünnepi szezon, ami az év egyik legforgalmasabb időszakának kezdetét jelzi az e-kereskedelmi és a csomaglogisztikai piac szereplői számára. A jelenlegi gazdasági körülmények ellenére ismét nagy volumenre számít a GLS. A cég elkötelezett amellett, hogy segítsen az embereknek időben hozzájutni az ajándékokhoz, éppen ezért számos fontos lépést tett annak érdekében, hogy teljesíteni tudja ügyfelei legfőbb kívánságát, vagyis a csomagok ünnepek előtti megérkezését.

A rugalmasság jegyében a címzetteknek lehetőséget kínál arra, hogy csomagjaikat átirányítsák az általuk preferált kézbesítési helyre, például egy otthoni címre, CsomagPontba vagy éppen saját automatába. Ezzel elősegítve azt, hogy az első kiszállítási kísérlet alkalmával mindenki megkapja a várt csomagját, ahogyan az az év többi részében is megszokott. Az átirányítási lehetőségnek és cégfolyamatosan bővülő hálózatának köszönhetően mindenki a saját idejéhez és szokásaihoz igazíthatja a csomagátvételt.

A szolgáltató január óta 105-ről több mint 700 db-ra növelte automatáinak számát, ami mellett közel 1100 CsomagPont is rendelkezésre áll. Így mindenki tetszése és igénye szerint választhat, hogy hova kéri a rendelését. Akár a kényelmes házhozszállítást kedveli valaki, akár az 1800 átadópont valamelyike illeszkedik jobban a napi ritmusához.

A vállalat azon vállalása, mely szerint a csomagok a feladást követő munkanapon kézbesítésre kerülnek az ünnepeket megelőző időszakra is érvényes. A cég számos lépést tett annak érdekében, hogy ezt az előző évekhez hasonlóan idén is teljesíteni tudja még a legforgalmasabb időszakban is.

A részletes csomagmennyiségi előrejelzéseket is figyelembe véve a központi szortírozó üzemünkben plusz műszak bevezetésével biztosítjuk a beérkezett csomagok lehető leggyorsabb feldolgozását. Emellett folyamatosan nyomon követjük a belföldi vonalak kapacitását és szükség esetén akár még aznap további járatokat, illetve futárokat tudunk indítani.

– mondta Farkas Gergely, a GLS Hungary ügyvezető igazgatója. Mindemellett a nemzetközi csomagszámok növekedésére is felkészültek: más országokkal szoros együttműködésben felülvizsgálta a főbb útvonalakat és ahol szükség volt rá, megnövelte a nemzetközi szortírozó üzemek közötti főútvonali járatok számát, ezzel biztosítva a korábban is megszokott átfutási időket.

