Áll a bál a magyar boltláncnál: kiakadtak a nyugdíjasok, erre senki sem számított

Ismét eltelt egy hét, beköszöntött az igazi ősz, hideg időjárással köddel, és némi esővel. Összeszedtük, melyek voltak a 45. hét legolvasottabb, legérdekesebb és legfontosabb cikkei a Pénzcentrumon! Szerkesztőségünk életében talán minden eddiginél fontosabb esemény volt, hogy a Junior Prima díj Sajtó kategóriájának díjában részesült idén a Pénzcentrum szerkesztője, Koós Anna.

A 45. hét talán legfontosabb bejelentése az volt, hogy kiterjesztik az élelmiszer-árstopot a krumplira és a tojásra is.

Alább pedig összeszedtük, hogy melyek voltak az elmúlt hét legolvasottabb, legfontosabb cikkei a Pénzcentrumon. Ha a teljes cikket elolvasnád, kattints a címére, vagy a képes ajánlóra!

Megharagudtak a magyar nyugdíjasok a Lidl-re: áll a bál a diszkont kasszái körül

Budapesten egy VII. kerüli Lidl diszkont kapcsán robban a bomba a javában szép korú magyar vásárlók körében: a cég ugyanis október 13-tól teszt jelleggel 10 automata kasszát üzemelt be úgy, hogy közben csak egyetlen hagyományos pénztár működött. A bolthoz közel lakó, főleg idősebb korú lakosság viszont arra panaszkodott, hogy tapasztalataik szerint van, hogy csak ezek az automaták működnek, és ez sok esetben gondot okoz például fizetéskor (készpénz vs. bankkártya). A helyi idősek védelmében a kerületvezetés egyeztetést kezdeményezett a diszkontlánccal, a témát illetően viszont a Pénzcentrum is megkereste őket. Mutatjuk, hogy áll jelenleg a Lidl önkiszolgáló kasszásítása országszerte, mire számíthatnak a magyar vásárlók a jövőben.

Átlagbérrel csak álom a saját lakás: ide menekülnek a banki szigor elől a kispénzű magyarok

Mialatt év elején hét bank adott ajánlatot 20 millió forint, 20 éves futamidejű, fix kamatozású lakáshitelre 330 ezer forint nettó jövedelem mellett, jelenleg egyik pénzintézetben se nyújtanak hitelt ilyen paraméterekkel. Már az átlagfizetést kereső magyarok is elég nehéz helyzetben vannak, ha banki segítséggel akarnának lakást venni. Ahogy a társadalom egyre nagyobb szelete szorul ki a lakáshitelezésből, úgy csatornázódhat egyre nagyobb mennyiségű bérlő az albérletpiacra - vélik a Pénzcentrumnak megszólaló szakértők.

Íme az alig ismert ATM-trükk: nem is hinnéd, mennyit spórolhatsz a pénzfelvételen

Bár a magyarok is egyre inkább preferálják a bankkártyás és online fizetéses megoldásokat, előfordulnak olyan élethelyzetek, amikor a készpénznek még mindig nincs alternatívája. Ilyenkor a legtöbbeknek komoly könnyedséget nyújt az államilag garantált 150 ezer forintos keret, amin belül ingyenes juthatunk hozzá pénzünkhöz bármelyik magyarországi bankautomatából. Manapság azonban egyre gyakrabban előfordul, hogy ez az összeg már nem elég. Ilyenkor sem érdemes azonban feltétlen egyből a bankfiókba rohanni, ugyanis több hazai bank is kínál már magasabb, vagy gyakoribb limittel kecsegtető ingyenes készpénzfelvételt.

Így veheted meg 70 %-kal olcsóbban a Szamos-szaloncukrot: ez a trükk a Tescóban működik

Hiába, hogy a szaloncukor ára az előző évi brutális növekedés után idén is sokat drágul, a vásárlók azért tudnak spórolni a karácsonyi készülődéskor. A Pénzcentrum most az egyik hazai hiper kínálatában talált olyan sajátmárkás terméket, amit egy legendás (és drága) magyar édességgyártó eredeti receptúrája alapján készítenek, viszont végeredményben 70 százalékkal olcsóbban kapható a polcokon, mint a gyártói márkás termék. Elég sokat lehet tehát spórolni.

A Covidnál jóval brutálisabb válság jöhet: a fűtés lecsavarása nem lesz elég a túléléshez

A munkaerőpiacon óriási változásokat hozott a Covid a home office széles körű elterjedésével, valamint világszerte egy nagyobb munkahelyváltási hullám indult el. Azonban úgy tűnik, a válságoknak nincs vége: az elszállt rezsiköltségek és a brutális infláció komoly kihívások és nehéz döntések elé állítják a munkaadókat. Most Szalai Enikővel, a Yettel HR vezérigazgató-helyettesével beszélgettünk arról, fel lehet-e készülni munkaadóként a válságra, mennyire érintik a nehézségek a telekommunikációs szektort, és van-e jövője itthon a négynapos munkahétnek.

