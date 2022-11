Te is lecsúsztál a napelem-határidőről? Új szabályok jöhetnek, még mindig megéri belevágni

A kormány nemrég bejelentette, hogy megszűnik a napelemes rendszerek esetében a visszatáplálás lehetősége, így aki október végéig nem nyújtott be rá igénylést – és nem fogadták el azt – az nem élhet ezzel a lehetőséggel. Ezzel pedig optimális esetben 42 évre nőtt a befektetés megtérülési ideje, ám a szakértők továbbra sem tanácsolják, hogy aki lecsúszott volna a határidőről az lemondjon a napenergiáról. Azonban nem csak a háztartásokra és a családok pénztárcájára lesz ez a döntés rossz hatással, hanem akár a szektor végét is jelentheti, amivel több százan maradhatnak munka nélkül nemsokára.

Közel két héttel ezelőtt jelent meg a Magyar Közlönyben a napelemekre vonatkozó rendelet, ami szerint annak, akinek nem adta le az igénylést október végéig megszűnik a lehetősége a visszatáplálásra. Ez azt jelenti köznyelven, hogy aki ezután igényelne napelemrendszert, az a megtermelt energiát csak akkor tudja felhasználni, amikor süt a nap és megtermelődik az. Ezzel pedig a befektetés optimális esetben körülbelül 42 év alatt térül meg, miközben egy rendszernek az élettartama mindössze 30-40 év.

Igény viszont szemmel láthatóan lenne az alternatív energiaforrásokra: a kormány bejelentése utáni két hétben összesen 85 ezer új igény jelentkezett. Ehhez csapódik még hozzá a 43600 százszázalékos nyertes pályázat, illetve a rezsicsökkentés mérséklésének bejelentését követő roham.

Úgy becsüljük, hogy körülbelül olyan 200 ezer háztartásban van folyamatban valamilyen formában a napelemes rendszer megvalósítása. Ez azért döbbenetesen nagy szám, mert tavaly mindössze 35 ezer háztartásban telepítettek valamilyen rendszert

– mondta el lapunk megkeresésére Kiss Ernő, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke.

Ebből is látszik, hogy több mint egy éves megrendelés érkezett be mindössze két hét alatt. Amiből Petre András, az EU-Solar tulajdonosa szerint óriási gondok is lehetnek:

A piacon 2 hét alatt egy teljes éves megrendelés állomány jelent meg. Ebből biztos, hogy konfliktusok lesznek, hiszen az ügyfelek fel vannak korbácsolva, türelmetlenek, de ahogy az előbb írtam, ez egy éves munkamennyiség

– mondta el a napelemes szakértő, aki szerint ezt a mennyiséget rendkívül nehezen dolgozzák fel ilyen rövid határidővel a cégek.

Hónapokat is várhatunk a telepítésre

A hirtelen megnövekedett kereslet miatt értelemszerűen a kivitelezés ideje is kitolódott, így aki csak most adta le az igénylését az akár hónapokat is várhat, hogy sorra kerüljön.

A telepítési idők egyre távolabbi időpontba csúsznak, ma már nem ritka a fél éves telepítés sem

– hangsúlyozta Petre András, aki szerint a helyzetet tovább bonyolítja az is, hogy kevés jó szakember van jelenleg a szakmában. Kiss Ernő szerint viszont nem ez a legnagyobb probléma, ő bízik abban, hogy a rendszertervezés engedélyezése gyorsan fog zajlani és minden benyújtott csatlakozási tervet jóvá fognak hagyni gyorsított eljárással. A szakember szerint már jóval nagyobb gond, hogy a szektor továbbra is alapanyaghiánnyal küzd.

Ami nagyon nagy akadály az az alapanyaghiány: nincsenek inverterek a piacon köszönhetően annak, hogy a koronavírus és a háború miatt óriási az igény a piacon. Szlovákiában százával rendelik a rotoros rendszereket, Csehországban is például 50 százalékos támogatási program van minden napelemes rendszerhez, míg Németországban kötelező felrakni a napelemeket

– mesélte az MNNSZ elnöke, majd hozzátette, hogy egész Európában próbálnak megszabadulni az energiaimporttól, és miután Magyarországon mindössze 40 százalékos az energiaimport – amivel Luxemburgot leszámítva mi függünk legkevésbé a külföldről behozott energiától – háttérbe szorulunk a beszállításnál.

Azonban a kormány bejelentése azonban nem csak a lakosságra van hatással: a szektor szerint akár a napelemes szakma végét is jelentheti hazánkban.

Ezrek maradhatnak munka nélkül

Sajnos a kormány bejelentése végzetes lehet a szektorra. Azok a munkatársaink, akik például napelemes rendszerek telepítésével foglalkoztak, nekik gyakorlatilag azonnal megszűnt a munkájuk, hiszen innentől kezdve azt kell tudni, hogy maguk a napelemes rendszerek visszatáplálás nélkül gyakorlatilag értelmezhetetlenek, nem tudnak életképesek lenni

– mondta el Kiss Ernő, de Petre András is hasonlóan látja a helyzetet:

Akik nem tudtak felhalmozni rengeteg szerződést azok a cégek akár már heteken belül bedobják a törölközőt. Tavaszra a szakma meg fog tizedelődni

– vázolta fel a jövőt a szakember. Az MNNSZ elnöke azonban még bízik abban, hogy a jelenlegi állapot csak pár hónapig fog tartani. Elmondása szerint fontos lenne meghatározni, hogy pontosan mennyi ideig fog tartani ez az átmeneti időszak.

A probléma az maga a bizonytalanság, hiszen nem tudjuk, hogy ez mennyi ideig tart. Ha néhány hónapig, akkor azt át lehet hidalni, de sajnos föl kell készülnünk arra, hogy ez akár évekig is eltarthat

– fogalmazott Kiss Ernő. A szakemberek elmondása szerint pedig már most elkezdődött egy profilváltási, felmondási hullám: egyre több szakember megy külföldre dolgozni inkább, ahol sokkal nagyobb a kereslet a napelemekre, mint hazánkban és folyamatosan keresnek új, hozzáértő embereket.

Arra készülünk, hogy azok a vállalkozások, akik ezzel foglalkoznak a következő fél-egy évben nagyon sok munkájuk lesz, majd onnantól kezdve váltaniuk kell. Tehát a kisvállalkozások százával fognak bezárni vagy profilt váltani, már több tagvállalatunk jelezte felénk, hogy külföldre megy dolgozni, hiszen külföldön nagyon nagy rá a kereslet és nagy a munkaerőhiány. De van olyan cég is, aki nem olyan mobilis, így már takarítással kezdett el foglalkozni

– mesélte az MNNSZ elnöke, aki kiemelte, hogy ezt a folyamatot a napkollektor piac esetében már pár évvel ezelőtt végignézhettük. Akkor a rezsicsökkentés miatt nem tudott megtérülni a rendszer, így az egész piac megszűnt Európában egyedülálló módon, holott egy évtizeddel ezelőtt óriási volt ezeknek a készülékekre a kereslet. Mára már odáig jutottunk, hogy már a karbantartási munkákra is nehéz embert találni. A szakma pedig most attól fél, hogy a napelempiac is erre a sorsra jut, miután a betáplálás lehetőségének megszűntetésével évtizedek alatt sem térül meg a befektetésünk.

Nem éri meg napelembe fektetni

Nemrég született egy tanulmány, ami megállapította, hogy ha 25 százalékban föl tudná használni valaki a villamosenergiát folyamatosan, amit megtermel – márpedig ez egy rendkívül jó arány, mert valóságban ennek a töredéke csak, ami egy átlag családnak az azonnali felhasználása – akkor lenne 42 év a megtérülési idő

– kezdett bele Kiss Ernő, aki külön aláhúzta, hogy ez a számítás egy különösen optimális helyzetet vesz figyelembe, a valóság ennél sokkal rosszabb. Egy napelemes rendszer élettartalma ugyanis megközelítőleg 30-40 év, tehát a befektetésünk innentől kezdve értelmezhetetlen, hiszen nem térül meg az ára annyi idő alatt, ameddig a szerkezet működőképes. A szakértő szerint energiatárolókban sem érdemes gondolkodni:

Ha pedig értelmezhetetlen a rendszer, akkor energiatározókkal se lehet azzá tenni, hiszen csak megduplázzuk a költségeket és kapunk érte egy nagyon elavult rendszert, vagy egy kevésbé jól működtethetőt. Innentől az értékesítőknek megszűnik a munkája, ha ideiglenesen is. Azonban a probléma az maga a bizonytalanság, hiszen nem tudjuk, hogy ez mennyi ideig tart. Ha néhány hónapig, akkor azt át lehet hidalni, de sajnos föl kell készülnünk arra, hogy ez akár évekig is eltarthat

– mondta el az MNNSZ elnöke. A betáplálási lehetőség megszűntetésével pedig nemcsak a befektetésünk válik értelmezhetetlenné, hanem minden innovatív technikát kétségessé tesz:

Nem működnek innentől az energiaközösségek kialakítása, illetve az energiatakarékos házak építése sem, hiszen a hőszivattyú-napelem kombináció innentől fogva működésképtelen, miután már nem létezik a technológia, amivel a nyáron megtermelt árammal fűtök télen

– folytatta Kiss Ernő. A szakértő gondolatmenetét azzal zárta, hogy mindezek ellenére a szakma továbbra is optimista és bízik abban, hogy tudják támogatni az azon irányú törekvéseket, hogy minél több megújuló energiát hasznosító rendszer települjön Magyarországon, aminek a legolcsóbb módja továbbra is a napelemes rendszerek.

Petre András azonban már kicsit máshogy látja a helyzetet. Szerinte a napelem telepítésre nem szabad „csak” egy valahány év alatt megtérülő befektetésként gondolni, hiszen ez annál sokkal több: egy saját energiaforrást kapnak vele az emberek.

A lakossági napelemet nem lehet megszüntetni, mert az elektromos autózás kikényszeríti a decentralizált energiaforrásokat. Nem létezik annyi réz a földön, hogy központosított helyről az összes háztartásba azt az energia mennyiséget elvezessék ami korábban a benzinkutakon volt jelen. A háztartások is hiába egyre korszerűbbek mégis egyre több berendezésünk van és azok összességében egyre többet fogyasztanak

– vélekedett a szakember, aki szerint az eddigi rendszer sem volt életképes, hiszen nem volt normális, hogy 330-360Ft/kWh (Kkv) villanyszámla mellett néhány év alatt megtérült a napelem és utána 30 évig perpétum mobile. Ráadásul a napelem tulajdonosok nem veszik ki a részüket a hálózat fenntartásában sem. Azonban a megoldással ő sem ért egyet, szerinte is lehetett volna találni egy kompromisszumos megoldást, amikor a kecske is jól lakik és a káposzta is megmarad. Azonban a 42 éves megtérülési idő ellenére is érdemes ebben gondolkozni, hiszen nem tudhatjuk, hogy mikor lesz újra lehetőség a visszatáplálásra és milyen formában.

Alkalmazkodni kell a természet ritmusához, minden más megoldás csak önámítás – mondta az EU-Solar szakembere egyetlen megoldásként.

Te mit lépsz a rezsiemelés ellen?

