Kiderült a nagy Ginkgo biloba titok: megéri marékszám szedni a méregdrága tablettákat?

Hamarosan kezdődik a vizsgaidőszak, az egyetemisták pedig már most gondolkodhatnak azon, hogy hány vizsgájuk lesz, mikor, és legfőképpen hogyan fognak erre mind felkészülni. A kampányszerű tanulásnak mindig megvan a kára, hiába szedünk ugyanis a vizsgaidőszak alatt agyteljesítményt fokozó készítményeket, a szakértő szerint ezzel nem feltétlen segítjük a felkészülést. Szakértőt kérdeztünk az ilyenkor mindig nagy népszerűségnek örvendő "csodabogyókról".

Egymást érik a reklámok a vizsgaidőszak alatt a különböző gyógykészítményekről, amelyeket kifejezetten vizsgára készülő egyetemistáknak ajánlanak. Sokan azonban nem tudják, hogy ezeknek a készítményeknek nem csak a pénztárcánkra, de az egészségünkre is negatív hatása lehet. Dr. Csupor Dezső, a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Gyógyszerészeti Intézetének tanszékvezetője a Pénzcentrumnak elmondta, hogy ezek a készítmények nem pótolják sem a felkészülést, sem a pihenést.

Kiemelte, népszerűek ezek a készítmények, mert időhiányban a diákok igyekeznek fokozni az agyteljesítményt, és sok mindent bevetnek azért, hogy a vizsgán jól szerepeljenek. A ginkgót, aminosavakat, ásványi anyagokat, bár van némi értelme alkalmazni, ezek nem alkalmasak arra, hogy a kimerült szervezetet olyan állapotba hozzák, ami mellett optimális teljesítményt tudna nyújtani az agyunk.

Elvileg vannak olyan hatóanyagok, amelyek képesek arra, hogy az agy vérkeringésének fokozásával a szellemi teljesítményt növeljék. Fontos megjegyezni azonban, hogy önmagukban csak ezekre hagyatkozni nem érdemes, hiszen, ha valaki kimerült, és nem alszik eleget, ez sokkal többet ront a teljesítményén, mint amennyit ezek a szerek segítenének

- tette hozzá a gyógyszerész, aki a pirulakalauz.hu alapítója is. Mint mondta, vannak gyógynövények, de szintetikus hatóanyagok is, amelyek ezt a teljesítménynövelő hatást kiválthatják, azonban mellékhatások is társulhatnak a gyógyszerek mellé.

Vannak olyan növények, amelyek mellékhatása izgatottságot okoz, emelheti a vérnyomást. Népszerű a ginzeng, ami még a vércukorszintet is befolyásolhatja, ezt sokan szedik, hiszen a fizikai és a szellemi teljesítményt is egyaránt fokozza. Ezen kívül vannak gyógyszerhatóanyagok is, amelyeket gyógyszerként szedhet a páciens. Ilyen a piracetám, amely alapvetően vényköteles gyógyszerekben található meg, de ma már vény nélkül is kapható. Sokan szedik ezt a szellemi teljesítmény fokozására, mellékhatásként hízást, izgatottságot és alvászavart is okozhat

- emelte ki dr. Csupor Dezső. A másik ilyen hatóanyag, amelyet, mint mondta, normál esetben nem lehetne vizsgaidőszak alatti felhasználásra alkalmazni, az a vinpocetin. Ez ugyanis szintén vényköteles gyógyszer, amelyet agyi keringési zavarokra használnak alapvetően beteg emberek kezelésénél.

Sokan használják ezt is a vizsgaidőszak alatt, de ez nem szerencsés, hiszen, ha olyan készítményt alkalmazunk egészségesen, amelyet beteg emberek használnak, az nem feltétlenül jó

- emelte ki a szakember. Népszerű teljesítményfokozó a ginzeng is, amelynek szintén több mellékhatása van. Dr. Csupor Dezső elmondta, hogy a leggyakoribb mellékhatásai a ginzengnek az izgatottság, a vérnyomásemelkedés, a vércukor változása, de a hormonrendszerre is hatást gyakorol, így több héten keresztül nem célszerű szedni.

Bár lehet értelme ilyen gyógyszerekre költeni, hiszen pont erre fejlesztették ki őket, azért ne csak erre alapozzunk. Ezek a készítmények jó kiegészítői lehetnek annak, ha felkészültek vagyunk, kipihentek és testileg-szellemileg egyaránt fittek vagyunk. Azonban téves az a megközelítés, hogy teljesen kimerülve, kialvatlanul ezekkel a készítményekkel próbáljuk visszanyerni a fittségi állapotot. Van, amit ezekkel a szerekkel nem tudunk pótolni

- emelte ki a gyógyszerész.

Azonban, aki szeretné az agyát karbantartani, és megfelelő felkészülés és pihenés mellett a vizsgaidőszakra készülni, több alternatív opcióból is válogathat. Dr. Csupor Dezső elmondta, alternatívaként hasznos lehet lecitin és kolin tartalmú étrendkiegészítőt szedni, amely hatóanyagok az idegsejtek membránjának felépítését segítik, ezzel támogatva a normál működést.

A különböző aminosavak, a tirozin, a glutamin és az arginin a fehérjefelépítés támogatásával vagy a keringés javításával hathatnak az agyműködésre. Ezekkel, ha betartjuk az előírt adagolást, nem tudunk olyan kárt tenni, hogy komolyabb mellékhatás jelentkezzen. Ami szintén támogatja az idegi működést, különösen a fokozott igénybevétel alatt az a magnézium, így ebben az időszakban érdemes azt is pótolni

- tette hozzá a gyógyszerész.

Mennyibe fájnak ezek a gyógyszerek

Szétnéztünk a kínálatban mi is, hogy megnézzük, melyek azok a készítmények, amelyeket vizsgázás mellé ajánlanak. A lista elég hosszú, az árak pedig igen magasak. Az egyik legnépszerűbb készítmény a Memolife Max, 60 darabos kiszerelésben 4 250 forintba kerül, ez tartalmaz ginzenget és lecitint is.

Másik népszerű találat a Bilobil Intense, szintén 60 darabos kiszerelésben 8 499 forintba kerül, míg a Béres Ginkgo Biloba Forte 60 darabos kapszulája 2 699 forintba kerül. A magnézium készítmények árát is megfigyeltük, a Béres Magnézium Komplex tabletta 50 darabos kiszerelésben 2 529, a 30 darabos Magne B6 2 829, míg az Actival 90 darabos magnézium 4 099 forintba kerül.