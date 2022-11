Húzós áremelés az IKEA-ban: jócskán megdrágultak 3 hónap alatt a magyarok kedvenc bútorai

Biró Eszter Link a vágólapra másolva

Augusztus óta jelentősen megdrágult több kedvelt bútordarab is az IKEA-ban. A cég még év elején jelentette be, hogy „kisebb” áremelésre lehet számítani, amit azóta is hónapról hónapra érezhetünk a pénztárcánkon. Találtunk olyan terméket, ami augusztusi összesítésünk óta 45 százalékkal drágult meg és számos terméknek akár az ötödével, vagy a negyedével is többe kerül, mint három hónappal ezelőtt. A 21 vizsgált termék közül semminek sem csökkent az ára, és mindössze 9 termék kerül ugyanannyiba, mint augusztusban.

Még az év elején jelentette be a magyarországi IKEA, hogy kénytelen árat emelni. Akkor a Pénzcentrum megkeresésére közölték, hogy "az áremelkedés néhány százalékponttól az alacsony kétszámjegyű százalékig terjed". Azonban – vélhetően a háború, az infláció és az ebből kerekedő válság okán – a bútorlánc azóta többször is kénytelen volt emelni az árain. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A korábbi katalógusok és a webshopon feltüntetett árak alapján a legnépszerűbb termékek között ugyanis találtunk olyat, ami csak a legutóbbi, augusztusi összesítésünk óta is 45 százalékkal drágult. A 21 vizsgált termék között – a nyár végi adatokkal ellentétben – már nem találtunk olyat, aminek csökkent volna az ára, és mindössze 9 termék nem drágult az előző körképünkhöz képest. Augusztusi összesítésünkben jellemzően az olcsóbb termékeknek nem változott az ára, azonban ez mára már nem mondható el, hiszen a STRANDMON füles fotel (84900 forint), a PINNIG fogas cipőtároló paddal (44990 forint) és a HEMNES 8-fiókos szekrénye (129900 forint) közel sem sorolható az olcsóbb termékek közé. Sőt, a 9 termék közül mindössze 2 van, ami az olcsóbb kategóriába tartozik és nem nőtt az ára: ilyen a MULIG ruhaállvány (3990 forint) és a SANELA díszpárnahuzat (2990). A KALLAX polcos elemnek (24990 forint), a TäRNÖ összecsukható asztalnak, amihez két szék is társul (20970 forint), a BURVIK dohányzóasztalnak (13990 forint) és a BILLY könyvespolcnak (19990 forint) mind 10 ezer forint felett alakul az ára. Azoknak a termékek közül, amelyeknek az árán emelt az IKEA mindössze kettő olyan van, ahol 10 százalék alatti volt a drágulás. Az egyik ilyen bútor a KNOXHULT konyha, ami augusztusban 90480 forintba került, míg most 93980 forintba, ami egy 3,86 százalékos áremelést jelent. A másik esetben egy 7,25 százalékos árnövekedésről beszélhetünk, ami a BILLY üvegajtós könyvszekrényt érintette: a szekrényért augusztusban még 68990 forintot kellett fizetnünk most pedig 73990 forintot kérnek érte az áruházban. "Néhány százalékponttól alacsony kétszámjegyű százalékig" drágult a 21-ből 9 termék – ha a 15 százalék alatt tekintjük a drágulást „alacsony kétszámjegyűnek”. Ebből a 9 termékből ára emelkedett 15 és 20 százalék között. A maradék négyé pedig 20 százalék fölött: LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 7,78 százalékos THM-el, és havi 121 083 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Raiffeisen Banknál 8,4% a THM; az MKB Banknál 8,59%; a CIB Banknál 8,63%, a Takarékbanknál Banknál pedig 8,77%; míg az Erste Banknál 9,41%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni a Sopron Bank, a Takarékbank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) BRIMNES ágykeret tárolóval és fejtámlával: 99990 forintról 144990 forintra emelkedett, ami 45 százalékos áremelést jelent

az EKTORP háromszemélyes kanapé ára 39,93 százalékkal emelkedett: 124990 forintról 174900 forintra nőtt az ára

az INGATORP meghosszabbítható asztal 99990 forint helyett ma már 129900 forintba kerül, ami 29,91 százalékos áremelés

a RASKOG zsúrkocsi ára 20,01 százalékot emelkedett, azaz 14990 forint helyett 17990 forintot kérnek ma már érte Az áramon is spórol az IKEA Ahogyan azt már előző cikkünkben is megírtuk augusztus óta rövidített nyitvatartással üzemel a svéd bútor óriás: hétfőtől szombatig 10 és 20 óra között, míg vasárnaponként 10-tól 19 óráig vannak mindössze nyitva az áruházak. Korábban ez hétfőtől szombatig 9 és 21 óra között volt, vasárnap pedig 9-től 19 óráig lehetett ikeázni, azaz hétköznap és szombaton kettő, vasárnap pedig egy órával vágták meg a nyitvatartási időt. Azonban ezzel párhuzamosan bővült a Központi Ügyfélszolgálatuk, amivel lényegében egy távolról működő értékesítési ponttá alakultak. A cél, hogy jelentős mértékben szélesedjen a táveléréssel működtethető szolgáltatások köre, a vásárlók egy 24 órán át elérhető chatbot segítségét is igénybe vehessék, a tervezési szolgáltatások – például konyha- vagy hálószobatervezés – még több időpontban elérhetővé váljanak, továbbá erősödjön a megfelelő termékek kiválasztásában és a rendelések véglegesítésében nyújtott támogatás - közölték korábban.

Címlapkép: Getty Images

