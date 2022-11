Tetézi a bajt az árstop kiterjesztése: tojás- és krumplihiányt hozhat az új korlátozás?

Komoly krumplihiányhoz vezethet az árstop kiterjesztése: legalábbis a terméktanács elnöke korábban úgy nyilatkozott a Pénzcentrumnak, hogy a burgonya nemhogy a zsákokból, de már a földekről is elfogyott. Mint elmondta a hazai készletek nagyjából idénre elegendőek, ezt követően májusig importra szorulhat az ország. Márpedig kérdés, hogy a piacinál alacsonyabbra rögzített árak mellett ki fog étkezési burgonyát importálni Magyarországra. Bár a tojásfogyasztás jelentős hányadát fedezheti a hazai termelés, de az import itt sem elhanyagolható.

Az étkezési burgonyára és a tojásra is kiterjeszti az élelmiszer-árstopot a kormány - jelentette be Gulyás Gergely a szerdai kormányinfón. A felsorolt termékeknek szeptember 30-i szinten rögzíteni az árát. Az intézkedéstől azt várja a kormány, hogy a tojás ára 25 százalékkal, a burgonyáé pedig 10 százalékkal csökken majd a magyar boltokban a mostanihoz képest.

Igen ám, de a burgonya esetében is komoly hiányhoz vezethet az ársapka. Főleg, ha azt vesszük figyelembe, hogy az Agrárszektor szerint évek óta egyre csökken a burgonya vetésterülete és terméshozama is Magyarországon, amit csak súlyosbíthatott az aszály. 2021-ben 11%-kal kevesebb burgonya termett, mint egy évvel korábban, idén pedig a helyzet még rosszabb lehet.

A 8711 hektáros termőterület is csak a hazai fogyasztás mintegy 50-60%-át tudta tavaly fedezni, ám azóta csökkent a burgonya termőterülete hazánkban, ám emiatt idén nagyobb mértékű importra volt szükség. A KSH adatai szerint az étkezési burgonya behozatala 19%-kal 29,1 ezer tonnára nőtt 2022. január és augusztus között az előző év azonos periódusához képest. A legnagyobb beszállító Franciaország.

Decembertől csak az import jöhet számításba

Sőt, már október végén figyelmeztettek a szakemberek arra, hogy súlyos hiány fenyeget krumplifronton az idén: a megnövekedett terhek, illetve az aszály miatt már egyre kevésbé elérhetőek a burgonyából készült termékek.

A Pénzcentrum által korábban megkeresett boltok válaszaiból az derült ki, hogy bár állandó áruhiánnyal akkor nem kellett számolniuk a vásárlóknak chips vagy mirelit krumpli fronton, azért bajok valóban vannak. A Lidl például meg is jegyezte, hogy az egyik, ellátási akadozástól szenvedő chips nemzetközi beszerzés részét képezi, mely esetében időnként ellátási problémák akadhatnak. Ezen felül az Alditól megtudtuk azt is, hogy egy-egy üzletnél az esetlegesen nagyobb kereslet miatt egy-két napig van, hogy nem kapható bizonyos termék.

Ugyanakkor az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács elnöke arról tájékoztatta korábban lapunkat, hogy a burgonya nemhogy a zsákokból, de már a földekről is elfogyott. Kecskés Gábor azt mondta:

a jelenlegi készlet nagyjából decemberig elég, ezután májusig csak európai készletekből lesz a hazai ellátás megoldva.

Viszont nagy kérdés, hogy a külföldi cégek szívesen hoznak-e be olyan terméket, amelyen a hatósági ár miatt lényegében veszteséget termelnek. Könnyen előfordulhat, hogy ahogy a hazai üzemanyagpiacról is eltűntek a külföldi beszállítók, úgy az árstopos burgonyából is elapad az import. És mint az elnök is elmondta: a hazai készletek eléggé végesek.

Tojásból is kell az import

Ugyanez a helyzet rajzolódhat ki tojás-fronton is, az Agrárszektor szerint a magyar tojástermelés jellemzően magyar boltokba megy, és csak minimális az export.

A termelés azonban a becslések szerint csak a hazai igények mintegy 80%-át elégíti ki, a többi tojás importból érkezik

- árulta el korábban a Magyar Tojásszövetség alelnöke, Pákozd Gergely. Feltételezése szerint szeptemberről októberre azért nyílhatott tér a termelői árak emelésére, mert a korábban az uniós piacra Ukrajnából behozott jelentős mennyiségű tojás részben kieshetett, ami a kínálatot szűkíthette és hiányt generálhatott. És mivel most nincs olcsó import tojás, így a kiskereskedők hajlandóak a magyar tojásért is többet fizetni, illetve elfogadni a termelők részéről kért áremelést.