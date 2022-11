Jól jönne a plusz pénz karácsony előtt? Ezt a 10 dolgot most könnyen, jó áron eladhatod

Már csak másfél hónap van karácsonyig, ideje beszerezni a karácsonyi ajándékokat, megvenni a szükséges főzési-sütési alapanyagokat, dekorációkat. Lesznek, akik most szembesülnek azzal, hogy idén szűkebb az anyagi keretük, mint szeretnék, amelyben nagy szerepet játszik a 20 százalék feletti infláció. Azért, hogy idén se kelljen lemondani az ünnepi tervekről, érdemes lehet körülnézni a szekrényekben, kamrában, pincében, padláson, sufnikban, konyhaszekrényekben, mit lehetne eladni. Most ugyanis jóval több esély van eladni használt dolgainkat, hiszen mások is most szerzik be a karácsonyi ajándékokat, rengetegen vásárolnak. Így pedig hozzájuthatunk ahhoz az összeghez, amit szeretnénk vásárlásra fordítani.

A karácsonyi bevásárlást, tervezést nem lehet elég korán kezdeni. Ez különösen igaz az idei évre, hiszen a drasztikus infláció miatt főként azok jártak jól, akik már jó előre bevásároltak. Az éves élelmiszerinfláció 40 százalékos, a havi áremelkedés a tejtermékek esetében 6,5%, az idényáras élelmiszerek (burgonya, zöldség, gyümölcs) és a sajt ára egyaránt 6,2%-kal nőtt, a kenyér 6,1, a vaj és vajkrém 5,6%-kal kerültek többe. Amit lehet még most is érdemes előre megvenni: a húsok elvannak a fagyasztóban, a sütési-főzési alapanyagok jó része eláll már karácsonyig.

Nemcsak az ünnepi kellékeket, hanem az ajándékokat is érdemes megvenni mielőbb, nem szabad már sokat várni. Amilyen a kereskedők jelenlegi helyzete, nem biztos, hogy lesznek karácsony előtt jelentős leárazások, erre nem érdemes alapozni. Valószínűbb, hogy az ünnepek után lesznek nagyobb akciók. Így tehát, aki még nem kezdett hozzá az ajándékvásárlásba, az jobb, ha megírja az idei listát, elkezdi beszerezni a dolgokat hozzá, és felméri, mire lesz idén kerete. A karácsony rendkívül pénztárcaterhelő időszak, az inflációval is számolni kell, illetve hogy a rezsi és az élelmiszerköltségek mellett lehetséges, hogy idén kevesebb jut ajándékokra. Aki még nem tette, mindenképpen készítsen költségvetést!

Ahhoz, hogy biztosan legyen pénzünk az idei ünnep finanaszírozására, még van idő rá, hogy eladjuk a birtokunkban lévő dolgokat. Mi lehetne erre megfelelőbb idő, mint amikor egyébként is mindenki vásárol? Vevőt is hamarabb találhatunk, jó pénzt kaphatunk használt dolgainkért. Friss kiskereskedelmi adatok alapján nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 2,7 százalékkal bővült, tehát az infláció ellenére hajlandó még a lakosság másra is költeni, nem csak élelmiszerre.

Ami még lényeges, hogy az eladások volumene a használtcikk-üzletekben 21, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 15, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 8,4, a könyv-, számítástechnika-, egyébiparcikk-üzletekben 3,4, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 1,0 százalékkal nőtt. Ebből is kikövetkeztethető, mire hajlandók jelenleg pénzt adni a magyarok: eleve keresett lett a használt áru, ruhák, cipők, bútorok, könyvek, műszaki cikkek.

Mit és hogyan érdemes eladni?

Akinek tényleg pénzre van szüksége, annak lényegében bármit érdemes eladnia, amit pénzzé lehet tenni. Csaknem minden lakásban akadnak olyan "porfogók", amelyre nincs igazán szükség, nem használjuk, de más számára értékes lehet. Vannak egyértelmű választások, illetve vannak olyan "kincsek", amelyekre nem is gondol az ember. Azt is fontos megjegyezni, hogy mikor valamit muszájból kell eladni, természetes, hogy rossz szájízzel teszi az ember. Később azonban akár megkönnyebbülés lesz, hiszen az anyagi biztonság fontosabb, mint a tárgyak.

Az elmúlt 2-3 év eseményei, krízisei átrajzolták a karácsonyi szezon slágertermékeinek körét is. Lesznek, akik szabadulnának otthoni fitneszgépeiktől, vagy épp kenyérsütőjüktől, ahogy vannak, akik csak most vágnak bele, vásárolják meg az airfryert, fejlesztik a háztartás digitális eszközeit. Természetesen egyes árucikkek sosem mennek ki a divatból, mint pl. a könyv, a ruházati cikkek, ékszerek, óra, játékok.

Könyvek

Kézenfekvőnek tűnhet könyvet eladni, viszont általában, akinek a legtöbb könyve van, éppen az nem is gondol ilyesmire. Pedig sok háztartásban akadnak kötetek, amelyeket maximum egyszer - vagy egyszer sem - olvastak, és azóta csak a port gyűjtik a polcon, szakácskönyvek, amelyeket sose nyitottak ki, mese- vagy ifjúsági könyvek, amelyekből kinőttek a gyerekek. Ezért érdemes átnézni a könyvespolcot: mi az, ami tényleg felesleges. Olyan szemmel is érdemes végigböngészni a polcokat, hogy melyik könyvekért kaphatunk jó pénzt. Például keresett mesekönyv sorozatokért több tízezer forintot is el lehet kérni. A könyvek eladása által nemcsak pénzhez juthatunk, hanem felszabadíthatjuk a helyet is a polcon: lesz hová tenni az új szerzeményeket.

Játék, társasjáték

Minden évben a legnépszerűbb termékkategóriák között szerepelnek karácsony előtt a játékok. A könyvekhez hasonlóan lehetséges, hogy a gyermekek egy idő után kinőnek egyes játékokat, vagy rájuk unnak. Ez a felnőttek játékaival gyanúgy előfordulhat: vannak olyan puzzle-k, amelyeket egyszeri kirakás után elő sem veszünk többet, és egyes társasjátékokra is ráunhatunk. Akár gyermekjátékokról, akár felnőtteknek való társasról van szó, 1-2 darabért is, használtan sok pénzt el lehet kérni, ilyenkor különösen nagy rájuk a kereslet. Gondoljunk csak bele, micsoda harc folyik minden évben a Lidl játékkonyháért - viszont biztosan rengeteg gyerek nem használja már a sajátját, és az ilyesmi használtan is keresett.

Karácsonyi dekorációk

Kössük össze a szanálást azzal, hogy megkeressük az értékesíthető karácsonyi dekorációinkat. A legtöbb háztartásban évről évre növekszik a készlet, és nagyon sokan csak december 24-én, a díszítés pillanatában jönnek rá, milyen rengeteg dísz, gömb, világítás, dekorcucc halmozódott fel, és kár volt plusz égősort venni. Sokszor ajándékba is díszeket kap az ember, vagy megörökli a dekorációt. Viszont ott az a sok dísz, amihez semmilyen érzelmi kötődése nincs az embernek, attól nyugodtan meg lehet válni.

Érdemes kiválogatni a szanálásra ítélt díszeket, és kisebb csomagokat készíteni belőle. Beárazás után az ilyen termékeket célszerű helyi szinten értékesíteni: kerületi, települési adok-veszek csoportba feltenni, vagy esetleg offline: ki lehet rakni a lépcsőházba egy dobozban, ami már nem kell, és a postaládát használni becsületkasszának. Nem állítjuk, hogy ezzel rengeteg pénzt lehet kaszálni - bár attól is függ, kinél mennyi dísz halmozódott fel -, de a sok kicsi sokra megy.

Háztartási kisgépek, szerszámgépek

A Nagy Kenyérsütőgép Vásárlási Hullám alatt rengeteg szereztek be ilyen gépeket, amit azóta háromszor használtak összesen. Ugyanígy sokan vettek kondigépeket, amelyek azóta szárítóként funkcionálnak, sőt rengetegen kezdtek felújításba és ruháztak be csempevágóra, csiszolóra, flexre, stb. amire nem lesz szükségük a közeljövőben. Szerencsére a karácsony kifejezetten az az időszak, amikor az ilyen valamivel nagyobb értékű, egy ideje vágyott kis- és nagygépeket beszerzik az emberek. Ideje túladni a covid-kacatokon!

Természetesen a korábbi évek ajándékai között is lehet olyan, aminek semmi haszna számunkra. Sok spájzban lapul egy kapszulás kávéfőző, amivel nem tudott megbarátkozni valaki, fritőz, hiperszuper 100 funkciós melegszendvics sütő, vagy fagyigép, amit egyszer sem vettek elő évek óta. Eljött az ideje, hogy ezeket is gátlástalanul pénzzé tegyük, függetlenül attól, ki adta. Valaki valószínűleg éppen egy olyanra vágyik, nekünk pedig kell a pénz!

Kerékpár, roller, gördeszka, görkori, stb.

A járvány óta elképesztő kereslet volt alternatív közlekedési eszközökre, ezért az árak is jócskán emelkedtek 2021-ben is. Nagy lett a kereslet a használt bringákra, rollerekre. Amióta pedig a horror benzinárak réme lebeg az autósok feje felett, sokan ruháztak be valamilyen más járműre. Ha nálunk is akad ilyesmi, most könnyen pénzzé tehető a megkímélt kerékpár, elektromos roller. Ebben az esetben is a gyerekek rollerei, biciklijei különösen keresettek lehetnek.

Ruhák, cipők

A ruházati cikkek mindig keresettek karácsony előtt, amiben persze benne van a szezonváltás hatása is. Ideje átválogatni a gardróbot, és kíméletlenül kitenni, amit sosem hordunk. A párszor viselt darabok is nyugodtan mehetnek az online piactérre. Az erősödő fenntarthatósági igények és az infláció is rásegít, hogy könnyen megválhassunk megunt vagy nem használt ruháinktól, cipőinktől. A legnehezebb általában rászánni magunkat erre, de lebegjen a szemünk előtt, hogy mit vehetünk majd a pénzből, amit a ruhákért bezsebelünk.

Mit szól ehhez a NAV? Aki attól tart esetleg, hogy a kisebb-nagyobb összegű dolgok eladásával magára haragítja az adóhivatalt, azt megnyugtatjuk. Magánszemélyek esetén a következő szabályok érvényesek a NAV tájékoztatója szerint: ha az ingóságaidat nem gazdasági tevékenység keretében értékesíted, akkor az ebből származó jövedelmet az ingó átruházásból származó szabályok szerint kell megállapítani és megfizetned a 16 százalékos mértékű személyi jövedelemadót.



Nem kell ugyanakkor megfizetni az adóévben 200 ezer forintot meg nem haladó ingó vagyontárgy értékesítéséből származó jövedelmed után az adót.



Ha az ebből származó bevételeid az adóév elejétől összesítve nem haladja meg a 600 ezer forintot, akkor nem keletkezik adóköteles jövedelmed és személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettséged. Számla-, nyugtaadási és áfa-fizetési kötelezettség sem terhel. Szóval egészen nyugodtan adj el néhány felesleges cuccot, és vegyél rajta idén valami hasznosat.

Bútorok

Az infláció már tavaly elérte a bútorpiacot is: az alapanyaghiány, készlethiány csak emelte az árakat. Ez a helyzet azóta csak romlott, így egyre többen dönthetnek új bútor helyett használt vásárlása mellett. Ez kapóra jöhet annak, aki megválna egy-egy bútorától.

Kütyü, tablet, e-book olvasó, laptop, stb.

A szórakoztató elektronika népszerűsége töretlen évek óta, hiába ért véget a bezártság korszaka. A chiphiány miatt több műszaki cikk ára jelenleg több használtan, mint évekkel korábban lehetett újonnan, mert az új árak az egekbe szöktek. Tehát elő a szekrény mélyén megbúvó konzolokkal, VR-ral, vagy más kütyükkel, régi tartalék laptopokkal, nem használt e-book olvasókkal. Ideje átgondolni, mi az, amit nem használ az ember, mert most itt az alkalom, hogy eladd, amikor még ér is valamit.

Edények és sütés-főzés

Nemcsak a háztartási kisgépekben van karácsony előtt potenciál, hanem azokban az edényekben, készletekben, amelyek szintén kihasználatlanul foglalják a helyet sok háztartásban. Ezek jellemzően szintén ajándékként kerültek hozzánk, és az áruk sem volt kevés: mint pl. a római tálak, porcelán étkészletek, amelyeket aztán sosem veszünk elő. Vagy egyszer próbáltuk ki, de őrizgetjük, mert ajándék volt. Itt az ideje megszabadulni tőlük, a szükség törvényt bont. Ehhez mindössze el kell engedni az egyetlen ellenérvet, hogy "dehát ajándék volt".

Minden más haszontalan holmi...

Rengeteg olyan dolog van általában egy lakásban, ami igazából csak kacat. Olyan vázák, amik igazából nem is tetszenek nekünk, de kitettük, mert ajándék volt, szőnyegek, lámpák, órák, halmokban álló bontatlan ágyneműk, kézi masszírozógép, fondü készlet, és még folytathatnánk. Érdemes végigmenni a lakáson olyan szemmel: kell ez nekem? Van okom megtartani? Vajon valaki más szívesen használná? Pénzt is adna érte? Ami neked csak kacat, lehet hogy másnak jól fog jönni idén, megpróbálni eladni pedig nem tart semmiből.