Érik a feketeleves a magyar bankokban: csúnyán ráfizethet, akinek pénzre lenne szüksége

A személyi kölcsönök az idei második legrosszabb eredményt produkálták, ha az új szerződések összegét vesszük górcső alá. Ezzel egyértelművé vált, hogy nem csak a lakáshiteleket és a kamatokat érinti a vágtató infláció és energiaválság miatt kialakult, válság közeli gazdasági helyzet. Megnéztük, hol vannak most a legjobb személyi kölcsön-ajánlatok, de jó hírekkel nemigen tudunk szolgálni.

14 százalékkal kevesebb személyi kölcsönt vettek fel a magyarok 2022 szeptemberében, mint egy hónappal korábban - ez derül ki a Magyar Nemzeti Bank csütörtökön közzétett összesítéséből. Vagyis nem csak a lakáshitelek, hanem ez a kölcsöntípus is újra elkezdett zuhanni, ami az új jegyzéseket illeti, és ez már világoisan jelzi, hogy súlyos bajban van a hitelpiac. Szeptemberben az iskolakezdés, valamint a fűtési szezonra készülés miatt eddig mindig sok hitelt vettünk fel, de úgy tűnik, hogy ez a tendencia most megállt. Megnéztük a számokat kicsit közelebbről.

Újra zuhan a személyi kölcsönök jegyzése

38,9 milliárd forintnyi személyi hitelt vettünk fel szeptemberben, ez idén a második legkevesebbnek számít: utoljára februárban ment 40 milliárd alá az új szerződések összege, akkor 37 milliárd volt ugyanez a szám. Az egy évvel korábbi állapothoz képest is jelentős zuhanást produkált ez a típusú hitel, akkor 46 milliárdot jegyeztünk belőle.

A személyi kölcsönök szeptemberben általában nem szoktak zuhanni, az iskolakezdés miatt ugyanis sokan vesznek fel ilyen hitelt - tehát most úgy tűnik, hogy a vágtató infláció és a rezsiemelés miatt a családok nem akarnak egy újabb súlyos terhet venni a nyakukba, és ez a tendenicia a lakáshiteleknél is jól látszik.

Minden hitel jegyzése csökkent

De nem csak a személyi kölcsön, hanem a Pénzcentrum által gyakorta vizsgált lakáshitelek és a babaváró új szerződéseinek összege is kevesebb lett ez év szeptemberében. A leginkább a lakáshitelek piacán érződik, hogy a magyarok egyre kevesebb kölcsön törlesztőit szeretnék nyögni. 2022 szeptemberében az összes lakáscélú hitel új szerződéseinek összege nem érte el a nyolcvan milliárd forintot, összesen 79,34 milliárd forintot vettek fel a magyarok lakáscélokra. Ez nem csak az idén negatív rekord, de még ahhoz is 19 hónapot kell visszamennünk, hogy majdnem ennyire rossz eredményt találjunk: utoljára 2021 februárjában, vagyis a covid-járvány tombolásának közepén voltak ennyire kedvezőtlenek az adatok a 69 milliárdos új jegyzési összeggel, annál kevesebb azóta egyszer, egyik vizsgált hónapban sem volt.

Száguldanak a kamatok

Persze érthető a hitelek új szerződésének visszaesése, ha azt nézzük, hogy az egekben vannak a hitelek kamatai. Mint az alábbi infografikán is összegyűjtöttük, a személyi kölcsönök évesített átlagkamata immár 16 százalék felett jár, ennyire magasan azóta nem volt, hogy az MNB elkezdte összegyűjteni az adatokat minden egyes hónapban.

Mivel a drágulásra, az infláció megfékezésére folyamatos kamatelmeléssel válaszolt a jegybank, a kamatok mára nagyon felszöktek, és még nem tudni, hogy ennek hol lehet a vége. Az mindenesetre beszédes adat, hogy idén januárban még "csak" 12 százalékos átlagkamatot nyögtünk, ez már mostanra felkúszott négy és fél százalékot, vagyis elméletileg nem lehetetlen, hogy a személyi kölcsönök évesített átlagkamata 20 százalék körüli értéken legyen december végére.

Súlyos teher lehet a hitel a családoknak

Végezetül pedig nézzünk körül a piacon! Összegyűjtöttük a legkedvezőbb ajánlatokat, melyhez a Pénzcentrum személyi kölcsön-kalkulátorát hívtuk segítségül. Az adatokból kitűnik, hogy bár hónapok óta magas kamatokkal kell számolni, arra talán nem számítottunk, ami most jött be: nincs már 10 százalék alatti kamat a személyi kölcsönöknél, ez pedig azt is eredményezi, hogy 3 milliós felvett összegre már a legjobb ajánlatnál is csaknem egy milliót kell "pluszban" visszafizetnünk.

De nem csak a teljes visszafizetendő összeg a nehézség, hanem a törlesztő is. 65 ezer forintos részlet alatt nem találunk a piacon ajánlatot, vagyis ez lehet a hitelezés visszaesésének a magyarázata is. A magyarok a rezsiemeléssel, vágtató inflációval terhelt időszakban inkább háromszor is meggondolják, milyen anyagi áldozatot vállaljanak még be - és úgy tűnik, hogy ebbe most nemigen fér bele a hitelfelvétel.

A nehéz gazdasági helyzetben, a folyamatos kamatemelkedés közepette most mindennél fontosabb, hogy körültekintően, óvatosan és nagyon gondos, alapos utánanézés végén vegyünk fel személyi kölcsönt. Ebben azonban most is segíthet a Pénzcentrum személyi kölcsön-kalkulátora, amelybe beírva a nekünk legjobb paramétereket, biztosak lehetünk benne, hogy az anyagi helyzetünknek és a jövedelmünknek leginkább megfelelő ajánlatot is megtaláljuk.