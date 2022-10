Javában érik a magyar erdők őszi kincse: durva áron mérik a piacokon, pedig bárki ingyen szedheti

Budapesten volt olyan piac, ahol ínséges időszakban már 15-20 ezer forintért árulták a vargánya kilóját. Ez 40-60 százalékos emelkedés egyetlen év leforgása alatt. Persze, ha jön a hazai gombáknak is megfelelő időjárás, akkor hirtelen apadni kezdenek az árak, és például most szezonban, vargánya esetében 5-8 ezer forintos kilós áron már lehet kapni szép példányokat. Persze ezek az árak leginkább a fővárosra vonatkoznak, a keleti országrész piacain az árak ennek töredékei is lehetnek. A Pénzcentrum ezúttal szakértői segítséggel járt utána a hazai erdei gomba-helyzetnek, megtudtuk többek között azt, hogy az őszi szarvasgomba kilós ára már elhagyta a 120 ezer (!) forintot is, nem csoda, hogy a gombafaj esetében 20-30 százalék feketén kerül forgalomba. Mutatjuk, a legnépszerűbb erdei fajok idei árait, illetve azt is, melyik az a védett gombafaj, amit semmi esetre se szedjünk le, hiába van gasztronómiai értéke.

Bár a magyarok nem számítanak a világ legnagyobb gombafogyasztóinak, finoman szólva sem, azért egyre többen ismerik fel a gombák jótékony hatását az emberi szervezetre. Lévén hogy ezek a biológiai objektumok energiaszegények, ugyanakkor magas rosttartalmúak, és rengeteg komoly betegség megelőzésében is segíthetnek. Igen ám, de ahogy gyakorlatilag mindenfajta élelmiszer, úgy a gombák is drágulnak manapság.

A rendkívüli aszály sújtotta nyár után, egy az eddigiekhez képest viszont igencsak csapadékos szeptemberen vagyunk túl, ami jócskán berobbantotta az erdei gombák piacát. És számos legendás gombafaj még csak ezután került majd a piacokra. A kérdés csak persze az: milyen áron? Azért hogy erre, és többek között arra is választ kapjunk, hogyan alakul(t) az idei erdei gombaszezon Albert Lászlóval, gombaszakellenőrrel, a Magyar Mikológiai Társaság elnökével beszélgettünk.

Jócskán drágulnak a sztárgombák

A szakember azzal kezdte, hogy a budapesti Nagyvásárcsarnokban 1 hónapja, ami itthon még jócskán gombaínséges időszak volt, 15-20 ezer forintért lehetett kapni a vargányát. Persze ez nem mind magyarországi termés volt, jócskán volt közte erdélyi, felvidéki, ami persze jelentkezett az árban is. Összehasonlításiképpen, ugyancsak nem dömpingkor, tavaly 11-12 ezer forint körül ment a vargánya a fővárosi Nagyvásárcsarnokban.

Ez pedig 36-67 százalékos áremelkedés egyetlen év leforgása alatt.

Persze érdemes azt is hangsúlyozni, hogy az időjárás és a szezonalitás mindig is nagyban befolyásolja az egyes gombák árát. Albert László Például azt is elmondta lapunknak, hogy míg szeptember elején 15-20 ezer forint volt a vargánya kilója, most 5-8 ezer forintért lehet megkapni a szép darabokat. De kevésbé minőségi termékeket már 3 ezer forintos kilós áron is meg lehet vásárolni. Tehát az árak szórása igen nagy, aranyszabály, hogy

a mennyiség függvényében az árak mindig lefelé kúsznak.

Ez pedig azt jelenti, hogyha jó csapadékos lesz az ősz továbbra is, akkor a vásárlók olcsóbb gombaárakra számíthatnak a piacon. Amit a vargányán kívül még standard erdei gombának tekinthetünk az például a rókagomba, szegfűgomba, ezek ha esik, mindig megjelennek. A rókagomba, ami viszont klasszikus nyári gomba, idén szinte csak exportra ment, kilós ára 12 ezer forint körül mozgott, de kereskedelmi mennyiségű belőle nem volt. Ennek a gombának az ára idén a tavalyihoz hasonló volt.

A szegfűgomba most terem, nagyon hamar reagál az esőre, és mostanában elég sokat szedegették is. Általában vargányaáron találkozhat vele a magyar lakosság a piacokon, és érdemes azt is tudni a fajtáról, hogy nagyon kézimunka igényes a szedése, néhány grammos termésből kilókat összeszedni nem egyszerű, gyakorlatilag csipegetni kell a gombákat.

Albert László a Pénzcentrumnak elmondta azt is, az időjáráson túl a külföldi árak is nagyban befolyásolják a hazaiakat, fölfelé húzzák őket. Ezt leginkább az olasz, osztrák, német piac határozza meg. Érdemes tudni viszont azt is, hogy minél nyugatabbra megyünk már csak Magyarországon belül is, annál drágábbak lesznek a gombák. A szakértő szerint a keleti országrészben ötöd, hatod áron is meg lehet venni azokat a gombákat, amik Budapesten horroráron kelnek el. Mint ahogy azt a szakember mondja,

vannak is már arra szakosodott embereket, akik összegyűjtik a keleti országrészben lévő gombákat, majd azokat inkább a fővárosban értékesítik. Mondanom sem kell, azért ez jobbára szürke zónája a gombakereskedelemnek.

A gombák királya

Albert Lászlóval beszélgettünk a hazai szarvasgomba helyzetéről is. Fontos persze megjegyezni, hogy a szarvasgombát, inkább már mint luxusfűszert kezeljük, nem érdemes tehát vele gombapörköltként számolni. A gombaszakértő szerint bizony vették volna már a nyári szarvasgombát is, ha lett volna, de nemigen volt. A gyűjtés június végétől kezdődött és olyan keresleti piaca volt, hogy már nyár közepén is 100 euró, azaz több mint 40 ezer forint fölött volt a kilós felvásárlási ár. Ez viszont most már 300 eurónál tart a jó minőségű szarvasgombánál, ami átváltva már több mint 120 ezer forintot jelent.

A tavalyi 100 ezer forintos őszi átalagokhoz képest tehát ez már most 20 százalékos növekedés, és akkor az ÁFÁ-val még nem is számoltunk. Albert László szerint persze a jelenlegi válságos időszakban az éttermek, amik természetesen fő felvásárlói a szarvasgombának, húzzák a szájukat, de nem tudnak mit tenni, most ilyen árak vannak a piacon. A szakember azt is elmondta lapunknak, hogy egy kb. 15 dekás, jó minőségű szarvasgombát most 20 ezer forintért el lehet adni, de ez 1-2 hétig elég lehet egy menőbb étteremben is.

Albert László azt is elmondta, hogy bár lehetnénk, de nem vagyunk szarvasgomba nagyhatalom. Sőt, Magyar Mikológiai Társaság elnöke úgy fogalmazott, hogy erdőből, vadon begyűjtött gombából egyre kevesebb van gyakorlatilag minden faj vonalán. Ezzel párhuzamosan Európa szerte egyre jobban szaporodnak az úgynevezett gombaültetvények, ahol gyakorlatilag a megfelelő technológia mellett sokkal kiszámíthatóbban lehet gombát tenyészteni.

Magyarországon is működik például már szarvasgombaültetvény, de azt figyelembe kell venni, hogy mire itt az első gombák megjelennek, az 5 év. A rentábilis működés pedig akár 10 évbe is telhet, ami nem rövid idő, mégis egyre többen fektetnek ebbe pénzt. Spanyolország, ami például élen jár ezen a területen, ott több ezer hektáron terem a gombafaj. Itt pedig biztonságosan tudnak termeszteni, kalkulálható, illetve ha az erdőkben nincs elég gomba, akkor bizony az árak az ültetvényes daraboknak is szépen alakulnak.

Sokan járnak a tilosban

Előljáróban azt fontos tisztázni, hogy magánszemély, saját szükségletre maximum két kiló gombát szedhet. Efölött minden mennyiség piaci mennyiségnek számít, amit mindig csak az adott terület tulajdonosának engedélyével lehet szedni. Albert László szerint persze sok a túlkapás itthon, a szakértő szerint kevésbé szankcionált a hazai gombakereskedelem, sok a tilosban járó, feketén értékesítő.

Számításaink szerint a Magyarországon begyűjtött szarvasgombánál 20-30 százalék feketén kerül forgalom, cserél gazdát

- mondta el a Pénzcentrumnak Albert László, aki hozzátette, azért például a szarvasgomba esetében elég szigorúak a törvények, és a szakember elmondása szerint az utóbbi időben voltak is nagyobb perek, amik komolyabb pénzbírsággal, felfüggesztett börtönbüntetéses ítéltetekkel jártak együtt.

Érdekesség egyébként, hogy Magyarországon 67 darab védett gombafaj van, és bár ezek közül kevésnek van gasztronómiailag értéke, azért egy zászlós hajó mégis akad. Ez pedig az úgynevezett császár gomba. Ennek egyetlen darabjának az eszmei értéke 5 ezer forint, de természetesen legálisan a magyar éttermekben nem lehetne vele találkozni. Viszont például Olaszországban nagy igény van rá, ezért itthon is próbálkoznak a csempészésével. A hazai gombavilágban nagy port kavaró ügy volt, hogy néhány évvel ezelőtt egy felvásárlót 650 darab császár gombával (császárgalóca) kaptak el a kocsijában, évekig tartó pereskedés, milliós pénzbírság, és 5 éves gombakereskedelemtől eltiltás lett az ügy vége.

Egyéb, híresebb erdei gombák

kucsmagomba : szép mennyiség termett tavasszal, erős ízhatást adó gomba, ez is már inkább a fűszer kategóriába tartozik, főleg szárítva használják, kilóját 30-40 ezer forintért lehetett eladni

: szép mennyiség termett tavasszal, erős ízhatást adó gomba, ez is már inkább a fűszer kategóriába tartozik, főleg szárítva használják, kilóját 30-40 ezer forintért lehetett eladni gyűrűs tuskógomba : a szezonja éppen október elején indul, ha ilyen marad az idő, nagy mennyiségben fog teremni, nem tartozik a legértékesebb gombák közé és még veszélyes is. megfelelő hőkezelés nélkül ugyanis komoly gyomorbántalmakat, hányást, hasmenést okozhat, a hazai piacokon éppen ezért ezt szóban is el kell mondani az árusnak a vásárlónak, illetve írott formában is tájékoztatni kell, hogy legalább 20 percig főzni kell. a népi gombafogyasztásban nagy múltra tekint vissza, sokan keresik, kilós ára általában 500-1200 között mozog, 2000 forintnál többért nem nagyon lehet eladni.

: a szezonja éppen október elején indul, ha ilyen marad az idő, nagy mennyiségben fog teremni, nem tartozik a legértékesebb gombák közé és még veszélyes is. megfelelő hőkezelés nélkül ugyanis komoly gyomorbántalmakat, hányást, hasmenést okozhat, a hazai piacokon éppen ezért ezt szóban is el kell mondani az árusnak a vásárlónak, illetve írott formában is tájékoztatni kell, hogy legalább 20 percig főzni kell. a népi gombafogyasztásban nagy múltra tekint vissza, sokan keresik, kilós ára általában 500-1200 között mozog, 2000 forintnál többért nem nagyon lehet eladni. rizike gomba: ez is éppen mostanság indul be, leginkább az olaszok keresik, Magyarországon kevéssé ismert, kedvelt, kilója 14 euró körül mozog jelenleg.

Mostanra azért Magyarországon is oda jutottunk, hogy legyen szó bármilyen időjárásról, szezonhatásról, 3-4 ezer forintos kilós ár alatt minőségi erdei gombát nem igen találhatnak a magyar vásárlók

- zárta gondolatait a magyar gombaszakértő.