Aggasztó trendek a német gazdaságban: ez bizony Magyarországra is bajt hozhat

2025-ben érdemben visszaesett a német áruexport az Egyesült Államokba és Kínába, miközben az európai értékesítés és a szolgáltatásexport részben ellensúlyozta a kiesést. Ez derül ki a kölni Institut der deutschen Wirtschaft kedden közzétett elemzéséből.

Az IW adatai szerint a német kivitel az Egyesült Államokba az év első három negyedévében közel 8 százalékkal csökkent éves összevetésben, a Kínába irányuló export pedig több mint 12 százalékkal esett vissza. Az intézet értékelése alapján az amerikai visszaesés fő oka a Trump-adminisztráció vámokra és kereskedelmi korlátozásokra épülő politikája. Kína esetében több tényező egyszerre hatott, köztük a kínai vállalatok versenyképességének javulása, az állami támogatások okozta piaci torzulások, valamint a jüan alulértékeltsége az euróhoz képest.

Az Egyesült Államokba és Kínába irányuló kivitel csökkenése összesen több mint 1,5 százalékponttal rontotta a német áruexport növekedési ütemét, amely így mindössze 0,25 százalékot ért el. Ezzel szemben az Európai Unió tagállamaiba, valamint Svájcba, Norvégiába és az Egyesült Királyságba irányuló export közel 3 százalékkal bővült. Mivel ezek a piacok a német kivitel csaknem 70 százalékát adják, a teljes exportnövekedéshez mintegy 2 százalékponttal járultak hozzá.

Az elemzés szerint a szolgáltatásexport gyorsabb bővülése mérsékelte az áruexport gyengeségét. A szolgáltatások kivitele erőteljesebben nőtt, mint az áruké, így a teljes exportteljesítmény nominálisan körülbelül 0,7 százalékos növekedést mutatott.

Reálértéken ugyanakkor az export 2025 első három negyedévében mintegy 0,7 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Az IW szerint ez enyhén visszafogta a német gazdaság növekedését.

Az intézet összegzése alapján a globális környezet továbbra is kedvezőtlen. Az amerikai és kínai piac problémái, valamint a nemzetközi versenytorzulások miatt a német exportkilátások törékenyek. Az IW arra figyelmeztet, hogy Németország globális exportpiaci részesedése hosszabb távon tovább csökkenhet, ha a kivitel nem tud újra lépést tartani a világkereskedelem növekedésével.