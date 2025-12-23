Javította Bulgária minősítési országplafonját a Moody’s Ratings.
Aggasztó trendek a német gazdaságban: ez bizony Magyarországra is bajt hozhat
2025-ben érdemben visszaesett a német áruexport az Egyesült Államokba és Kínába, miközben az európai értékesítés és a szolgáltatásexport részben ellensúlyozta a kiesést. Ez derül ki a kölni Institut der deutschen Wirtschaft kedden közzétett elemzéséből.
Az IW adatai szerint a német kivitel az Egyesült Államokba az év első három negyedévében közel 8 százalékkal csökkent éves összevetésben, a Kínába irányuló export pedig több mint 12 százalékkal esett vissza. Az intézet értékelése alapján az amerikai visszaesés fő oka a Trump-adminisztráció vámokra és kereskedelmi korlátozásokra épülő politikája. Kína esetében több tényező egyszerre hatott, köztük a kínai vállalatok versenyképességének javulása, az állami támogatások okozta piaci torzulások, valamint a jüan alulértékeltsége az euróhoz képest.
Az Egyesült Államokba és Kínába irányuló kivitel csökkenése összesen több mint 1,5 százalékponttal rontotta a német áruexport növekedési ütemét, amely így mindössze 0,25 százalékot ért el. Ezzel szemben az Európai Unió tagállamaiba, valamint Svájcba, Norvégiába és az Egyesült Királyságba irányuló export közel 3 százalékkal bővült. Mivel ezek a piacok a német kivitel csaknem 70 százalékát adják, a teljes exportnövekedéshez mintegy 2 százalékponttal járultak hozzá.
Az elemzés szerint a szolgáltatásexport gyorsabb bővülése mérsékelte az áruexport gyengeségét. A szolgáltatások kivitele erőteljesebben nőtt, mint az áruké, így a teljes exportteljesítmény nominálisan körülbelül 0,7 százalékos növekedést mutatott.
Reálértéken ugyanakkor az export 2025 első három negyedévében mintegy 0,7 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Az IW szerint ez enyhén visszafogta a német gazdaság növekedését.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az intézet összegzése alapján a globális környezet továbbra is kedvezőtlen. Az amerikai és kínai piac problémái, valamint a nemzetközi versenytorzulások miatt a német exportkilátások törékenyek. Az IW arra figyelmeztet, hogy Németország globális exportpiaci részesedése hosszabb távon tovább csökkenhet, ha a kivitel nem tud újra lépést tartani a világkereskedelem növekedésével.
Ismét megszólalt Donald Trump Grönland bekebelezéséről: "ha kell, erővel vesszük át" - sokkban teljes Dánia
Az amerikai elnök nem zárta ki az erő alkalmazását a sziget feletti ellenőrzés megszerzése érdekében.
Itt van Zelenszkij karácsonyi ajándéka a világnak? Az ukrán elnök szerint az új béketervvel tényleg lezárulhat a háború
A tárgyalások során szó esett azokról a biztonsági garanciákról is, amelyeket Ukrajna kér egy esetleges jövőbeli orosz katonai akció ellen a harcok befejezése után.
Egyetlen bejelentés elég volt ahhoz, hogy kilőjön egy dél-koreai hajógyártó árfolyama.
Az Egyesült Államok nemzetbiztonsági okokra hivatkozva tart igényt Grönlandra.
Ez az egymilliárdos kérdés jelenleg az orosz-ukrán háborúban: tényleg csatlakozhat Ukrajna az EU-hoz?
Az ukrán gazdaság jelenleg rendkívül gyenge állapotban van, 2024-ben az egy főre jutó GDP az EU-27 átlagának kevesebb mint 30 százalékát érte el.
Keményen beszólt az európai miniszterelnök Donald Trump-nak: nem túlzás, komolyan fél az amerikai megszállástól
Trump vasárnap Jeff Landry louisianai kormányzót nevezte ki az Egyesült Államok különmegbízottjává.
Szó szerint robbant a bomba Oroszországban karácsony előtt: magas rangú tábornokot öltek meg, tombol a Kreml
A nyomozók közzétettek egy videót a roncsolt járműről, amelyen a vezetőülésen vér is látható volt.
Sokkoló beismerést tett a NATO főtitkára: úgy tűnik, ebben Donald Trump az utolsó reménye - nem fest jól a dolog
Kiemelte, hogy az európai államok továbbra is teljesíteni fogják az Ukrajnát támogató koalíción belül vállalt kötelezettségeiket.
Ezt már nem lehet visszafordítani? Aggasztó folyamatok indultak el a Föld klímájában: itt a figyelmeztetés
Az emberiség olyan éghajlati billenőpontok közelébe ért, amelyek átlépése önmagukat erősítő, visszafordíthatatlan folyamatokat indíthat el.
Itt az áttörés? Putyin kész tárgyalni Macronnal a béketervről: ezt üzente a Kreml a francia elnöknek
Moszkva jelezte, hogy nyitott az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló párbeszédre Emmanuel Macron francia államfővel.
Kiszivárgott, Putyin nem adja fel: a teljes volt szovjet blokkot magáénak akarja, nem tervez meghátrálni
Az amerikai hírszerzés megítélése szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök továbbra is ragaszkodik eredeti háborús céljaihoz.
Charlie Kirk özvegye nyíltan támogatásáról biztosította J. D. Vance alelnök jövőbeli elnöki ambícióit.
Kemény üzenetet küldött Putyin erős embere: fenyegetés a nyugati béketerv, nem a biztonságot szolgálja
A kairói Oroszország–Afrika Partnerségi Fórumon Szergej Lavrov orosz külügyminiszter határozottan elutasította az európai terveket
Nyilvánosságra hozta az amerikai igazságügyi minisztérium a Jeffrey Epsteinnel kapcsolatos dokumentumok első részét.
Az ukrán államfő szerint a háborús helyzet és a biztonsági kockázatok lehetetlenné teszik a demokratikus választások megtartását.
Vilmos walesi herceg elvitte 12 éves fiát, György herceget egy londoni hajléktalanokat segítő szervezethez.
Mi történt? Minden bíborost a Vatikánba rendelt XIV. Leó pápa: rendkívüli tanácskozást hirdetett az egyházfő
XIV. Leó meghirdette pápasága első rendkívüli konzisztóriumát, amelyre a Vatikánba hívatta a bíborosi testület tagjait.
A játékipar jól szemlélteti a globális kereskedelem átalakulását.
-
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
-
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen intézhessék.
-
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
-
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
-
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.