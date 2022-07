Az aszály miatt lerövidül a dinnyeszezon: olcsóbb már nem lesz a magyarok kedvenc gyümölcse

Az extrém szárazság miatt nagyon kell figyelni a termelőknek a hazai dinnyékre: lerövidül a gyümölcs érési ciklusa, augusztus közepére véget is ér a szezon a várakozások szerint.

Korábban érnek be azok a dinnyefajták is, amelyeket később szoktak leszedni, ha nem teszik meg, tönkremennek a földeken. Idén kisebb, de a hazai piacra bőven elegendő hozammal számolnak a termelők. A csökkenő mennyiség miatt viszont a jelenleginél várhatóan már nem lesz olcsóbb a dinnye - számol be az RTL Híradója.