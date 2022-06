Elfordulhatnak a magyarok a csomagszállítástól: ezek a cégek szakíthatnak nagyot a változáson

A magyar startupból kinőtt, csomagautomata-rendszer üzemeltető Foxpost bár saját jövőjét derűsen látja, súlyos változásokat vár a magyar csomagküldési piacon, amik gyökerestül felforgathatják a magyarok vásárlási szokásait. Az üzletág várakozásairól Bengyel Ádám, a magyar kicsomag logisztikai cég vezérigazgató-társalapítója és Madar Norbert, a GKID partnere tartot sajtótájékoztatót.

A pandémia alatt a vírustól való közvetlen félelem miatt az e-kereskedelem hatalmas lökést kapott. 2020-ban ez Magyarországon 45 százalékos növekedést jelentett. 2020 volt hosszú idő után az első év, hogy a csomagátvételi pontok forgalma csökkent. Az innen elszivárgó fogyasztók pedig a csomagautomata piacon jelentek meg. Idén pedig már a házhozszállítási szegmenstől is elvehetnek majd piacot a csomagautomatás megoldások. Ennek hátterében többek között a a benzinárak emelkedése és a munkaerő drágulása áll, de a környezetvédelmi szempontok is kihathatnak az árképzésre. Ezek miatt pedig a házhozszállítás elkerülhetetlenül drasztikusan drágulni fog – vélekedett a piaci folyamatokról Bengyel Ádám, a Foxpost vezérigazgatója.

Durva drágulás jöhet a benzinárstop után

Ha lekerül az üzemanyagár-sapka, már önmagában annak a hatása fog egy 20-30 százalékos költségnyomást helyezni a kiszállítási piacra, de ennél is nagyobb probléma, hogy egyszerűen nincs futár. Mostanra a munkaerőpiac is nagyon átalakult, és az új platformok megjelenésével, mint a Foodpanda, a Kifli, vagy a Wolt, nagyon könnyű lett az átjárás a munkavállalóknak. Ez a turizmustól, a logisztikából, a taxisoktól is szívja el a munkaerőt. Arról viszont szerinte általában már nem gondolkodnak az emberek, hogy miből van nyugdíjuk, vagy mi lesz, ha történik velük egy baleset, ezért azt például már nem veszik figyelembe, hogy rendesen biztosítva vannak-e - tette hozzá a Foxpost-vezér.

Magyarország egy speciális piac, mert hiába nagyon kis piac, rengetegen versenyeznek a logisztikai szektorban. A magyar e-commerce szegmensben nagyon dominánsak a cseh, a román és a lengyel szereplők. Ez azért fontos, mert mindenki hozza a saját megoldásait. Ami az esetleges magyar belépők szempontjából hátrányos, az az, hogy a kormányzati stratégiában nem szerepel az e-kereskedelem. Nincsenek arra törekvések, hogy legyen meg az a magyarországi vállalkozás az e-commerce-ben, aki tud terjeszkedni külföldre is – árulta el Bengyel Ádám.

Átalakulóban a vásárlási szokások

A vásárlási trendek a terméktípusok tekintetében is gyorsan változnak. Forgalom szempontjából mára Európában a második legnagyobb forgalmat generáló a fashion üzletág. Ez a Foxpost tapasztalatai szerint a magyar piacon is látszik, de hazánkban még pár év, amíg ez a szegmens eléri a nyugati szintet. Az utóbbi időben viszont egy olyan fordulat is történt, hogy már a napi vásárlással kapcsolatban is ott van Magyarországon az emberek fejében az e-kereskedelem – teszi hozzá Madar Norbert.

A csomagautomata rendelések jelenleg nagyjából a 20 százalékát teszik ki a csomagrendelésnek. A következő években pedig Bengyel Ádám további terjeszkedésre számít. Megjelenhetnek új szereplők, de lesz konszolidáció is. Emiatt két, vagy három szereplő ki is eshet a vezető szerint. Év végére Bengyel szerint a Foxpost 850, az eMAG 750, a posta 250-300 box-szal rendelkezhet, amivel összességében a jelenlegi 1600 körüliről 2500-2700 automatásra bővülhet a magyarországi állomány. A tavalyi évben 3 millió csomagot kezeltek, van félmillió lakossági és 15 ezer céges ügyfelük. Két éve 45 munkavállalójuk volt, most vannak 160-an, de idén év végére a terveik szerint már 300-an lesznek: főleg új raktárosokat és sofőröket kell felvenniük, hogy tudják tartani a lépést a csomagmennyiséggel.

A Pénzcentrum az utóbbi hónapokban a szállítmányozás számos nagy szereplőjével készített interjúkat, akik többek között arról is meséltek nekünk, hogyan alakulhat a csomagautomaták és a házhozszállítási piac sorsa.