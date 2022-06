Megpecsételődött a magyar éttermek sorsa? Nehezebb időszak jöhet, mint a járvány alatt

Nemcsak a munkaerőhiánnyal, az inflációval is meg kell most küzdenie a magyar vendéglátóknak. 2022 nyara mégis jobbnak ígérkezik forgalom szempontjából, mint az elmúlt időszakok: a járványidőszakban 2020 áprilisa hozta a vendéglősök konyhájára a legnagyobb zuhanást. Bár 2022-re ezt sikerült csaknem teljes egészében legyűrni, a friss statisztika alapján azért még nincs teljes rend a vendéglőkben: a január-áprilisi mérlegek 4% elmaradást mutatnak a felszolgált adagokat, korsókat nézve.

A bajból nincs olyan mostanság, hogy végállomás, a vendéglátásban sem. Most éppen a drágulás és a munkaerőhiány rabolja a legtöbbet a vendéglősök pénztárcájából - írja közleményében a blokkk.com. A nyári hónapok azonban ígéretesnek tűnnek, mivel a külhoni drágulás és a gyenge forint mellett a legkifizetődőbb itthon nyaralni és megindultak hozzánk a külföldi turisták is. Az újrainduló fesztiválozás is megdobja a vendéglátózást. Egyébként a vendéglőkben a július-augusztus a csúcsidőszak. Kérdés még ugyanakkor, hogy a mikrovállalkozás vendéglátókat nem számítva mit visz el a konyhájukról a visszaépülő piaci rezsiköltség.

Pusztán az április hónapokat nézve a járványidőszak legrázósabb időszakát gyűrték le a vendéglők, nyilván a kedves vendégek kirobbanó eszem-iszom formája révén. 2020-ban a vendéglősök az esztendő negyedik hónapjában piacuk háromnegyedét bukták, a legdurvább kényszerű járványkorlátozások idején. 2021-ben és 2022-ben viszont javítottak a vendéglők (2021-ben az első negyedév hozott nagy visszaeséseket), így pusztán az áprilisi hónapok mérlege kedvező, az elmaradás csekély mértéke (van valamennyi) elhanyagolható. Főleg azért, mert most a brutális drágulás húzza vissza valamelyest:

Vigyázni kell arra is, hogy a bevételek visszatornázása szép dolog, de a hosszú hónapok óta görgetett veszteségek halmaza másik kérdés. Ezért sem bírja a vendéglők egy része, hiszen az kevés, hogy most már ott ücsörög a kedves vendég a törzshelyén.

A január-április hónapok mérlegét együtt nézve azért érzékelhető nagyságrendű még a lemaradás, de a már említett várhatóan kedvező nyári hónapok az éves mérleget is feljebb húzzák a járvány előtti szint környékére.