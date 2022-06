Így spórolnak az élelmes magyarok ételvásárláskor: egyre többen csinálják, itt húzzák meg a legtöbben

Idén akár rekordot is dönthet a SZÉP kártyás költések mértéke Magyarországon. A hypevonatra egyre több cég is felülne, a dolgozók is egyre inkább követelik a cafetériát. Nem véletlen, hogy a foodpanda mellett, idén januártól már a Woltnál is lehet SZÉP kártyával fizetni. Fél évvel az indulás után a Pénzcentrum arra volt kíváncsi, mennyire jött be a SZÉP kártyázás a cégnek, kik használják a legtöbbet, mikor a legnépszerűbb ez a fizetési mód. Mérlegen a két nagy ételszállító cég cefetériás fizetési adatai.

A legfrissebb áprilisi adatok szerint durván megugrott a SZÉP-kártya költések értéke. Nem is meglepő, hogy idén rekordot várnak a kártyakibocsátók, amihez a juttatások élelmiszerüzletekben történő felhasználásának július elsejéig történt meghosszabbítása is hozzájárul majd. De mit jelent ez a bankok nyelvén?

A K&H Bank arról számolt be, hogy áprilisban 63 százalékkal, a teljes február-áprilisi időszakban pedig 77 százalékkal költöttek többet K&H SZÉP kártyával, mint az előző év azonos időszakában. Ezzel párhuzamosan az MKB Bank is növekedésről számolt be. Adataik szerint az idén januári költésekhez képest februárban közel 30 százalékkal, márciusban és áprilisban több mint 60-60 százalékkal nőtt a költések összege. A tavaly január-áprilisihoz képest az idei január-áprilisi költések 60 százalékkal nőttek. Az OTP Bank közlése szerint az idén áprilisban (31,7 milliárd forint) közel azonos a feltöltések összege a tavalyival. Azonban a költések összege egy hónap alatt 20,2 milliárd forintról 35 milliárd forintra növekedett a 2021-es áprilisi költéshez képest.

A SZÉP kártyák felfutását egy friss, június eleji kutatás is alátámasztja, e szerint 10 cégből négynél fontolgatják a béren kívüli juttatások bővítését is. A kutatásból kiderült, hogy a cégvezetők csaknem háromnegyede tisztában van azzal, hogy jelentősen csökken a dolgozók reáljövedelme. Nem véletlen, hogy bár idén meglehetősen kevés cég vezetett be újonnan cafetériát, már most a megkérdezett cégek 39 százaléka fontolgatja, hogy béren kívüli juttatás formájában segítse munkavállalói helyzetét. Ami az egyre elszabaduló infláció miatt különösen fontos lehet.

Itt is bejött

A SZÉP kártyák persze nem csak a fogyasztókat, de a vállalkozásokat is megmozgatják. Hiszen elfogadásukkal bővíteni tudják vásárlóbázisukat. Ezért volt sokáig érdekes különbségtétel a két legnagyobb melegétel-futárcég között, hogy kinek van és kinek nincs SZÉP kártyás fizetési lehetősége.

A Pénzcentrumnak éppen tavaly októberben tudta meg a Wolttól, hogy a SZÉP kártyák bevezetése náluk is tervben van, amit aztán idén januárban meg is ejtettek. Ez pedig azt eredményezt, hogy már nem csak a rivális Foodpandánál lehetett ekképpen cafetériával fizetni, hanem a Woltnál is. Most, fél évvel a SZÉP kártya bevezetése óta megkerestük a szállító-céget, milyen tapasztalataik vannak a cafetériával, kik használják leginkább, mit vásárolnak vele, hol a legnépszerűbb ez a fizetési forma.

Nem minden a főváros

A SZÉP kártya különösen a vidéki városokban népszerű: Békéscsabán, Egerben, Vecsésen és Tatabányán használják a leggyakrabban a felhasználóink, lényegesen többet, mint a fővárosiak

- tudatta a Pénzcentrum megkeresésére a Wolt, ami azt is elárulta, hogy a SZÉP kártyát használók körében a legnépszerűbb nap a péntek, ilyenkor kimagasló a rendelések száma, szombaton már a pénteki forgalomhoz képest 20 százalékkal kevesebb. Lapunk megtudta azt is, hogy a SZÉP kártyások körében - mint általában a felhasználóknál - a legnépszerűbb rendelési időszak az ebédidő. De nemcsak az ebédrendelés oldható meg ilyen módon:

akadt egy felhasználó, aki egy napon belül öt alkalommal rendelt SZÉP kártyával a Woltról.

Érdekességként megtudtuk azt is, hogy a cég SZÉP kártyával legtöbbet rendelő felhasználó eddig már több mint 100 alkalommal vásárolt magának így meleg ételt, a legtrendibb pedig már 42 különféle helyről rendelt eddig SZÉP kártyával. Mindezen felül a vállalat közölte lapunkkal, a SZÉP kártyával rendelők leggyakrabban hamburgert választanak, több tízezret rendeltek már. A dobogó második fokára a pizza és az olaszos ételek kerülhetnek, míg a harmadik legnépszerűbbek a SZÉP kártyával rendelőknél a magyar konyha specialitásai.

Mi a helyzet a vetélytárssal?

A foodpanda legutóbb a 2021-es évről adott ki összessítő adatokat a SZÉP kártyás rendeléseket illetően. Ezekből kiderült többek között, hogy a vásárlók több millió rendelést fizettek ki tavaly SZÉP kártyával, amivel egyébként a cég felületén lévő éttermek 95 százaléka el is fogad. Az adatok megmutatták azt is, hogy a tavalyi évben eddig a legnagyobb érdeklődés májusban, júniusban és júliusban mutatkozott, amikor kiugróan, 10 százalékponttal növekedett a SZÉP-kártyás fizetések aránya a foodpanda felületén, majd ez a következő hónapokban fokozatosan visszacsökkent a korábbi szintre. Ehhez részben hozzájárult az a kormányrendelet is, amely engedélyezte, hogy 2021. április 25-től a SZÉP-kártyák birtokosai az egyes alszámlákon lévő összegeket bármely alszámlánál meghatározott szolgáltatás megfizetésére felhasználhassák.

Az akkori adatok rávilágítottak arra is, bár a különbség nem kiemelkedően nagy, általánosságban a hónap elején használják többen a SZÉP-kártyájukat (6%-kal), a héten belül pedig egyértelműen a szerda, csütörtök és a péntek a legnépszerűbb rendelési nap. Legszívesebben reggeli- és ebédrendelésre használják ezt a fizetési formát, míg estére csökken a SZÉP-kártyás fizetések aránya. Érdekes, hogy azok, akik SZÉP-kártyával fizetnek, szívesebben költenek magukra. Az elmúlt egy év adatai alapján a foodpanda felületén 6%-kal rendeltek nagyobb értékben, mint más típusú fizetési eszközt alkalmazva.

A Wolthoz hasonlóan, tavaly a foodpanda is közölt területi adatokat, amikből kiderült, hogy náluk megyei szinten Komárom-Esztergom megyében a legmagasabb az így fizetett rendelések aránya. Ezt követi Budapest, valamint Fejér és Veszprém megye. A lista végén jelenleg Békés és Csongrád megye található. A nagyobb városok közül Tatabányán, Győrben és Veszprémben a legnépszerűbb a SZÉP-kártyás fizetés.