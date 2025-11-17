2025. november 17. hétfő Hortenzia, Gergő
A smiling young dark-haired woman bathes in a hot thermal spring on a winter day.Self-care,healthy lifestyle,leisure activity,mental health concept.
Januári wellness akciók 2026: ezek a legkedvezőbb évindító ajánlatok, megindult a roham értük

Pénzcentrum
2025. november 17. 14:31

A januári wellness akciók 2026-ban is kiemelten erős kínálattal indulnak, több hazai szálloda és fürdőszállodai lánc pedig 15–20 százalékos kedvezményekkel, előfoglalási csomagokkal és SZÉP-kártyás fizetési lehetőségekkel várja a vendégeket. Az év eleje hagyományosan a legkedvezőbb időszak a wellness-foglalásokra, mivel ilyenkor alacsonyabbak az árak, szélesebb a szabad kapacitás, és sok helyen külön januári promóciók érhetők el. Összegyűjtöttük, hogy 2026-ban mely januári wellness akciók kínálnak valóban jó ár-érték arányt, és hol érdemes foglalni, ha kedvezményes pihenést keresel az év első heteire.

Az év vége felé sokan elkezdenek karácsonyi ajándékokat keresni, és ilyenkor gyakran előkerülnek az élményajándékok is. A wellness-utalvány vagy egy előre lefoglalt hétvége praktikus megoldás, különösen azért, mert a legtöbb szálláshelyet SZÉP-kártyával is ki lehet fizetni. Ez a karácsonyi költségvetés szempontjából is előnyös lehet.

Január hagyományosan a leghidegebb, legingadozóbb hónapok egyike, és az ünnepek lezárulta után sokan érzik üresnek magukat. Ilyenkor érdemes előre tervezni valamilyen pihenést, mert az év első heteiben általában több kedvezményes wellness-ajánlat érhető el, mint máskor.

 

A Hunguest Hotels 20%-os árengedményt kínál bizonyos szállodákban január 20. és február 20. között, legalább két éjszakás foglalás esetén. Az előfoglalásra itt is szükség van, az ajánlat feltétele az előlegfizetés. A Szállásvadász oldalán több száz januári csomag található: két-három éjszakás, félpanziós vagy reggelis ajánlatok, különböző árkategóriákban. A legtöbb helyen SZÉP-kártyás fizetés is rendelkezésre áll.

Az első ilyen a Hungarospa Thermal Hotel Hajdúszoboszlón: az „Évindító SPA napok” csomag legalább 2 éjszakára foglalható 2026. január 5. és április 2. között, félpanziós ellátással, a szálloda medencéinek, szaunáinak, a gyógyfürdőnek és az Aqua-Palace élményfürdőnek a használatával. Az ár már 31 280 Ft/fő/éj‑től indul.  Ugyanitt van egy 4 éjszakás spa-akció is, szintén 31 280 Ft/fő/éj‑től, ami azoknak lehet vonzó, akik hosszabb pihenést terveznek. 

A Thermál Park Hotel Egerszalókon is kínál akciót januárban. Az őszi‑téli feltöltődés csomag 2025 novemberétől egészen 2026 január végéig érvényes, és tartalmazza a fürdőház medencéinek, szaunáinak használatát, továbbá félpanziós ellátást. Szállásvadász Egy másik ajánlat szerint 3 éjszakás, félpanziós csomagod 106 449 Ft‑ba kerül két főre a vissza nem térítendő ár opcióban. 

A „Relax napok fürdőbelépővel” opció a Hungarospa Thermal Hotelben minimum 7 éjszakás tartózkodásra vonatkozik, és magába foglalja a gyógyfürdő, szaunák és uszodák használatát. Az ár ennél a csomagnál ennél az időszaknál az aktuális napi ár függvénye (például korábbi adatok szerint ilyen jellegű hosszabb pihenésnél). 

A Greenfield Hotel Golf & Spa Bükfürdőnél szintén van év eleji wellness-akció: 2026. január 5. és február 28. között legalább 1 éjszakára foglalható félpanzióval, SPA és szaunavilág használattal, fitneszteremmel, ingyenes parkolással. Az ár 30 393 Ft/fő/éj‑től indul hétköznapokon. 

Az Ensana Thermal Hotel Aqua Hévíz is kínál év eleji wellness pihenést: 2026. január 5. és március 13. között egy 2 éjszakás minimumra vonatkozó félpanziós csomag elérhető, 28 045 Ft/fő/éj‑tól, amely magába foglalja a termálfürdő- és szaunahasználatot, a szállodai fürdőrészleget, valamint ingyenes wifi-t. 

madeira

Összességében ezek az akciók jó alternatívát jelentenek azoknak, akik nem ragaszkodnak rövid, csúcsidőszaki hétvégéhez, hanem inkább hétköznap, kedvezőbb áron töltenének el egy pihentető wellness‑pihenést. Ha érdekel, tudok még 2–3 extra szállodát megnézni, ahol garantáltan vannak januári kedvezmények, és friss szabad szobákat is tudok keresni.

Januári wellness akciók 2026: miért éri meg már most gondolkodni ezen?

  • Ajándéknak is kiváló: Egy wellness hétvége tökéletes ajándék lehet karácsonyra – nem csak tárgyi, hanem élmény értéke is hatalmas.
  • Előrefizetés + kedvezmények: Ha előre fizetsz, sok helyen plusz akciókat kapsz, és a szép kártyáddal is tudsz fizetni.
  • Motiváció a kemény januárra: A hideg, sötét téli napok után jó, ha van valami, amire tudsz várni – egy közös kikapcsolódás, amit előre lefoglaltál, motiváló és reményt adó pont lehet.
  • Lelki feltöltődés: A wellness nem csak testi pihenés: a termálfürdők, szaunák, masszázsok segítenek újratölteni az energiákat, ami különösen jól jön egy fárasztó ünnepi időszak után.
