A német gazdaság súlyos szerkezeti válsággal küzd, miközben a kormánykoalíció képtelen előrelépni a gazdaságélénkítési ígéreteinek megvalósításában.
Brutális forrásátcsoportosítás: a kormány milliárdokat tett félre rezsivédelemre - közelegnek az igazi fagyok
A kormány több jelentős gazdasági intézkedést jelentett be a szerdai Magyar Közlönyben, amelyek érintik a SZÉP-kártya felhasználását, a rezsivédelmet, a hiteltörlesztést és a KKV-k támogatását, derül ki a szerdán megjelent Magyar Közlönyből.
A szerdán megjelent Magyar Közlönyben számos olyan jogszabálymódosítás látott napvilágot, amely kedvező hatással lehet mind a lakosságra, mind a vállalkozói szektorra. A legfontosabb változások között szerepel a rezsivédelemre fordított költségvetési források növelése, a SZÉP-kártya felhasználási lehetőségeinek bővítése, valamint a kis- és középvállalkozások beruházási támogatásainak kiterjesztése.
A rezsivédelem megerősítése érdekében a kormány az 1500/2025. (XI. 26.) számú határozatában azonnali hatállyal 184,25 milliárd forintot csoportosított át a központi költségvetésből. Az összeg a villamosenergia- és földgázszolgáltatók kompenzációját szolgálja, biztosítva a lakossági díjak befagyasztásának fenntarthatóságát. Emellett további 3 milliárd forintot különítettek el a rezsivédelmi készletezési szolgáltatásokra.
A Széchenyi Pihenő Kártya tulajdonosai számára különösen kedvező változást jelent a 363/2025. (XI. 26.) kormányrendelet, amely szerint a SZÉP-kártya jövő év április 30-ig hideg élelmiszer vásárlására is felhasználható lesz. A kormányzat ezzel az intézkedéssel a háborús inflációs nyomás ellensúlyozását kívánja elősegíteni a lakosság számára.
A hiteltörlesztési nehézségekkel küzdő családok számára nyújt segítséget a 364/2025. (XI. 26.) kormányrendelet, amely csütörtöktől meghosszabbítja a fogyasztói hitelről szóló törvény veszélyhelyzeti eltérő szabályainak alkalmazási időszakát 2026. június 30-ig. A módosítás elsődleges célja a családok hitelterheinek enyhítése a jelenlegi gazdasági környezetben.
A vállalkozói szektor számára az 1502/2025. (XI. 26.) kormányhatározat jelent előrelépést, amely 20 milliárd forintos keretösszeggel hirdeti meg a "Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Program" második ütemét. A program a korábbi kezdeményezések folytatásaként és bővítéseként szolgál, amelynek keretkezeléséért Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter felel.
Csütörtök délelőtt Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő ismertetik a szerdai kormányülésen született döntéseket.
A GKI Gazdaságkutató friss felmérése szerint novemberben alig változtak a vállalkozások kilátásai, a fogyasztók viszont valamivel borúlátóbbak lettek októberhez képest.
A globális részvénypiacok negyedik napja emelkednek az amerikai kamatcsökkentési várakozások erősödése miatt.
Erősödött kissé szerdán a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1213,46 pontos, 1,12 százalékos emelkedéssel, 109 827,02 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán.
Az Európai Parlament elfogadta a 2026-os uniós költségvetést, amely a versenyképesség, a kutatás, az infrastruktúrafejlesztés és az európai biztonság erősítésére helyezi a hangsúlyt.
Közel a megállapodás a 2026-os béremelésekről a Versenyszféra és Kormány Állandó Konzultációs fórumán.
Az Nvidia cáfolja a beszállítói finanszírozással kapcsolatos vádakat, miközben neves befektetők kételkednek az AI-piac fenntarthatóságában.
Magyarország hivatalos figyelmeztetést kapott az ENSZ keretében létrejött Aarhusi Egyezmény alapján Paks II miatt.
Gulyás Gergely és Vitályos Eszter kormányinfót tart csütörtökön.
Kemény 2026-os év elé néz Magyarország: jövőre is köhöghet a gazdaság, mi lesz a kamatcsökkentéssel?
Jövőre már pozitívabb kilátásai lehetnek a magyar gazdaságnak - derült ki az Erste bank szerda délelőtti sajtótájékoztatóján, amelyen a Pénzcentrum is részt vett.
A Budapesti Értéktőzsde szerdán is folytathatja az emelkedést Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
A Fitch Ratings tavaly meglepetésre negatívról stabilra javította a BBB osztályzat kilátását.
Vegyes mozgással indult a forint szerdán a főbb devizákkal szemben.
Magyarország egyre inkább a „dél-amerikanizálódás” útjára lépett, a társadalom a szegények és a szupergazdagok csoportjára szakadt?!
Erősödött a forint kedden estére a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az infláció visszavetette az amerikai jövedelmek növekedését a nagy recesszió utáni szintekre, ami korlátozhatja a fogyasztók vásárlóerejét az ünnepi szezon előtt.
