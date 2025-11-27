2025. november 27. csütörtök Virgil
Budapest
Nő, aki a fűtőtest hőmérsékletét állítja, Energiaválság koncepció Európában, A magánháztartások gázszámlájának emelkedő költségei az infláció és a háború miatt
Gazdaság

Brutális forrásátcsoportosítás: a kormány milliárdokat tett félre rezsivédelemre - közelegnek az igazi fagyok

Pénzcentrum
2025. november 27. 09:56

A kormány több jelentős gazdasági intézkedést jelentett be a szerdai Magyar Közlönyben, amelyek érintik a SZÉP-kártya felhasználását, a rezsivédelmet, a hiteltörlesztést és a KKV-k támogatását, derül ki a szerdán megjelent Magyar Közlönyből.

A szerdán megjelent Magyar Közlönyben számos olyan jogszabálymódosítás látott napvilágot, amely kedvező hatással lehet mind a lakosságra, mind a vállalkozói szektorra. A legfontosabb változások között szerepel a rezsivédelemre fordított költségvetési források növelése, a SZÉP-kártya felhasználási lehetőségeinek bővítése, valamint a kis- és középvállalkozások beruházási támogatásainak kiterjesztése.

A rezsivédelem megerősítése érdekében a kormány az 1500/2025. (XI. 26.) számú határozatában azonnali hatállyal 184,25 milliárd forintot csoportosított át a központi költségvetésből. Az összeg a villamosenergia- és földgázszolgáltatók kompenzációját szolgálja, biztosítva a lakossági díjak befagyasztásának fenntarthatóságát. Emellett további 3 milliárd forintot különítettek el a rezsivédelmi készletezési szolgáltatásokra.

A Széchenyi Pihenő Kártya tulajdonosai számára különösen kedvező változást jelent a 363/2025. (XI. 26.) kormányrendelet, amely szerint a SZÉP-kártya jövő év április 30-ig hideg élelmiszer vásárlására is felhasználható lesz. A kormányzat ezzel az intézkedéssel a háborús inflációs nyomás ellensúlyozását kívánja elősegíteni a lakosság számára.

A hiteltörlesztési nehézségekkel küzdő családok számára nyújt segítséget a 364/2025. (XI. 26.) kormányrendelet, amely csütörtöktől meghosszabbítja a fogyasztói hitelről szóló törvény veszélyhelyzeti eltérő szabályainak alkalmazási időszakát 2026. június 30-ig. A módosítás elsődleges célja a családok hitelterheinek enyhítése a jelenlegi gazdasági környezetben.

A vállalkozói szektor számára az 1502/2025. (XI. 26.) kormányhatározat jelent előrelépést, amely 20 milliárd forintos keretösszeggel hirdeti meg a "Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Program" második ütemét. A program a korábbi kezdeményezések folytatásaként és bővítéseként szolgál, amelynek keretkezeléséért Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter felel.
Címlapkép: Getty Images
