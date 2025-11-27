Brutális forrásátcsoportosítás: a kormány milliárdokat tett félre rezsivédelemre - közelegnek az igazi fagyok

A kormány több jelentős gazdasági intézkedést jelentett be a szerdai Magyar Közlönyben, amelyek érintik a SZÉP-kártya felhasználását, a rezsivédelmet, a hiteltörlesztést és a KKV-k támogatását, derül ki a szerdán megjelent Magyar Közlönyből.

A szerdán megjelent Magyar Közlönyben számos olyan jogszabálymódosítás látott napvilágot, amely kedvező hatással lehet mind a lakosságra, mind a vállalkozói szektorra. A legfontosabb változások között szerepel a rezsivédelemre fordított költségvetési források növelése, a SZÉP-kártya felhasználási lehetőségeinek bővítése, valamint a kis- és középvállalkozások beruházási támogatásainak kiterjesztése.

A rezsivédelem megerősítése érdekében a kormány az 1500/2025. (XI. 26.) számú határozatában azonnali hatállyal 184,25 milliárd forintot csoportosított át a központi költségvetésből. Az összeg a villamosenergia- és földgázszolgáltatók kompenzációját szolgálja, biztosítva a lakossági díjak befagyasztásának fenntarthatóságát. Emellett további 3 milliárd forintot különítettek el a rezsivédelmi készletezési szolgáltatásokra.

A Széchenyi Pihenő Kártya tulajdonosai számára különösen kedvező változást jelent a 363/2025. (XI. 26.) kormányrendelet, amely szerint a SZÉP-kártya jövő év április 30-ig hideg élelmiszer vásárlására is felhasználható lesz. A kormányzat ezzel az intézkedéssel a háborús inflációs nyomás ellensúlyozását kívánja elősegíteni a lakosság számára.

A hiteltörlesztési nehézségekkel küzdő családok számára nyújt segítséget a 364/2025. (XI. 26.) kormányrendelet, amely csütörtöktől meghosszabbítja a fogyasztói hitelről szóló törvény veszélyhelyzeti eltérő szabályainak alkalmazási időszakát 2026. június 30-ig. A módosítás elsődleges célja a családok hitelterheinek enyhítése a jelenlegi gazdasági környezetben.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A vállalkozói szektor számára az 1502/2025. (XI. 26.) kormányhatározat jelent előrelépést, amely 20 milliárd forintos keretösszeggel hirdeti meg a "Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Program" második ütemét. A program a korábbi kezdeményezések folytatásaként és bővítéseként szolgál, amelynek keretkezeléséért Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter felel.