Kiderült, ki jár a legjobban az árstoppal: tömegével járnak át Ausztriából tankolni, vásárolni

Bolond lenne nem Magyarországon tankolni, aki közel él a határhoz. De mennyit lehet ezzel spórolni? És az ártoppal érintett étolajjal? Még mindig megéri Magyarországra bevásárlótúrákat szervezni? Ingázó és Ausztriában élő magyarokat kérdezett a bevásárlóturizmusról az RTL.

„A legjobban azok járnak, akik Ausztriában élnek és részesülnek a jó szolgáltatásokból, például a jó utakból és kiszámíthatóságból, azonban van hozzáférésük a magyar termékekhez” – összegezte Dávid, aki ápolóként hat éve él Ausztriában. Ugyanakkor az ingázó Ágnes szerint azok vannak szerencsés helyzetben, akik kint, euróban kapják a fizetésüket, és itthon, forintban költhetik el azt. Johannes nagyobb bevásárlótúrákra jön Magyarországra: tankol, virágot és kedvező árú élelmiszereket vesz, fodrászhoz és étterembe megy.

Márciusban – tekintettel a benzinturizmus okozta fennakadásokra – némileg korlátozták az üzemanyagárstopos kedvezményeket: a 7,5 tonna feletti gépjárműveket, kamionokat és a 3,5 tonna feletti külföldi rendszámú teherautókat csak a nagynyomású kútoszlopoknál lehet tankolni, ahol a gázolajat piaci alapon értékesítik. A személygépkocsik és a 7,5 tonna alatti magyar teherautók továbbra is 480 forintos literenkénti áron juthatnak üzemanyaghoz. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy például az osztrák személyautók nyugodtan megtankolhatnak az olcsósított magyar benzinből, ha súlyuk nem éri el a 3,5 tonnát - írja az RTL.

Május elsején Wiener Neustadtban a következő áron kínálták az üzemanyagokat literenként:

gázolaj: 1,81 euró ≈ 685,9 forint (Turmöl), 1,87 euró ≈ 708,6 forint (Tower Oil)

95-ös benzin: 1,69 euró ≈ 640,4 forint (Turmöl), 1,71 euró ≈ 648 forint (Tower Oil)

Jól látható, hogy a rögzített magyar ár jelentősen olcsóbb, mint a vizsgált osztrák kutak számai.

Harminc liternél 12-13 euró a különbség, ami nem tűnik soknak, de ha az ember többet tankol, és vesz mondjuk olajat, csirkehúst – nem is kell árrögzítettet, bármilyet –, és főleg ha beül étterembe vagy elmegy fodrászhoz, simán megfog egy kisebb körrel is 50-60 eurót

– mondta el a magyar felmenőkkel rendelkező Johannes, aki szerint osztrák kollégái, ismerősei is átjárnak, leginkább tankolni. De bevásárolni is megéri ilyenkor, még úgy is, hogy például Sopronban, Kőszegen vagy Mosonmagyaróváron egyre inkább az osztrák fizetések felé mozdulnak az árak. Johannes szerint a gyengülő forint nekik csak jó, a 480 forintos benzinár ugyanis fix, az viszont nem az, hogy Magyarországon mennyit ér egy euró.