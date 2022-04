Itt a szakértők sötét jóslata: a márciusi drágulás csak a kezdet, hosszú és tartós áremelkedés jön

Márciusban a februárinál is nagyobb mértékű volt a fogyasztói árak növekedése, de még rosszabb adatok jöhetnek a következő hónapokban elemzők szerint. Az idei évre vonatkozó inflációs előrejelzés is emelkedett: már 9,1 százalékos inflációt prognosztizálnak a szakértők 2022-re a korábbi 7,8 százalék helyett.

Tovább gyorsulhatott a fogyasztói árak emelkedése márciusban, legalábbis erre következtetnek a VG-nek nyilatkozó elemzők. Az elemzők korábban a februári inflációra 8,2 százalékos emelkedést prognosztizáltak, a valós áremelkedés pedig 8,3 százalék lett. Márciusban viszont tovább nőtt az infláció az előrejelzés szerint, így összesítve már 8,7 százalékos áremelkedést jósolnak az elemzők.

Az elemzők tovább növelték az idei évre vonatkozó inflációs előrejelzésüket is, amely alapján így már 9,1 százalékos inflációt prognosztizálnak 2022-re a korábbi 7,8 százalék helyett és a 2023-as, 4,6 százalékos inflációs várakozást is 6 százalékra növelték. Nagyot gyorsult a maginfláció és az adószűrt maginfláció is. Mindkét érték 8,7 százalékon alakult márciusban a konszenzus szerint - írja a lap.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2022-re 7,5–9,8 százalék közötti inflációt jósol. A külső hatások következtében az infláció 8 százalék felett marad majd várhatóan az első félévben, kedvezőtlenebb esetben 10 százalék fölé is emelkedhet. Az áralakulást ugyanakkor befolyásolja az üzemanyagárakra bevezetett árplafon és az élelmiszerárstop időtartama és kifutása is.

Virovácz Péter, az ING vezető elemzője kiemelte: az árstopok egy lépésben történő elengedése drasztikus inflációs megugrást hozhatna, így egyelőre a legvalószínűbb forgatókönyvnek az tűnik, hogy egy fokozatos, lépcsőzetes változással térhetnek vissza ezek a termékek és szolgáltatások a piaci árazáshoz. A szakértő szerint az árbefagyasztás ellenére is igen erőteljes volt az élelmiszerek inflációja és erre a forint február végi, március eleji drasztikus gyengülése is rátett egy lapáttal. Trippon Mariann, a CIB vezető elemzője szerint sajnos a március még nem hozza el az inflációs csúcsot, a háború direkt és indirekt hatásai erőteljesen inflációnövelő hatással bírnak. Az elemző szerint

a csúcsot egy elnyújtott platózás követheti, hónapokig rendkívül magas szinten ragad az infláció.



A Takarékbank–MKB elemzői szerint a háború teljesen átírta az inflációs kilátásokat, ráadásul még nincs vége, így nem tudják, hogy mi lesz a kimenetele, mikor lesz vége, ha vége van, milyen gyorsan oldják fel a szankciókat, ha feloldják, nem tudják, hogy a háború után milyen gyorsan állhatnak helyre a beszállítói láncok. Az orosz gázszállítással kapcsolatos kérdéseket továbbra is lebegtetik, így nem tudni, hogy mennyire valós a kockázata, hogy leállnak a gázszállítások, ami beláthatatlan következményekkel járna – írták.