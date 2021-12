Mutatjuk 2021 nagy kedvencét: elképesztő, mennyi sajtburgert rendeltek innen a magyarok

Az év utolsó napjához közeledve itt az idő egy kis összegzésre: Hányszor rendelt a legelszántabb felhasználó a Wolttól? Melyik étel bizonyult a legnépszerűbbnek? Mekkora értékű volt a legnagyobb megrendelés? Hány beszélgetést folytatott a legaktívabb felhasználó az ügyfélszolgálattal?

Hogy kinek hogyan telt a 2021-es év? Van, akinek például úgy, hogy naponta akár többször is rendelt a Woltról: a legtöbb egy felhasználóhoz köthető rendelés éves összesített száma ugyanis 1035. De az a rekorder is kedvelheti, ha házhoz jön a melegétel, aki egy napon belül adott le 27 éttermi rendelést. Még kicsit belehúznak, és lekörözik a munkáltatói megrendelőket is – a Wolt at Work szolgáltatást igénybe vevő cégek esetében a legmagasabb rendelésszám ugyanis 3153 volt.

2021 legnépszerűbb étele a Wolton a sajtburger: 395 614 darabot rendeltek belőle a felhasználók. Éppen ezért nem csoda, hogy olyan Wolt-felhasználó is akad, aki szabályosan imádja a hamburgert, mivel összesen 445 alkalommal rendelt hamburgert árusító éttermekből 2021-ben. A legfőbb pizzafogyasztó messze elmarad tőle a maga 162 rendelésével. Aki pedig a változatosságért van oda, az összesen 181 különböző éttermet próbált ki egy év alatt. A legnagyobb értékű éttermi rendelés pedig 231 849 forintra rúgott.

Nemcsak éttermi rendeléseknél születtek rekordok, a Wolt applikációjában különböző üzletekből, patikákból, sőt, pár hete a Wolt Marketből is rendelhetünk. Aki nem aprózta el a bevásárlást, az mindjárt 266 különféle terméket vásárolt egy napon belül. A legnépszerűbb árucikk a Szentkirályi 1,5 literes természetes ásványvize lett – 19 756 palack fogyott belőle.

Vannak igazán márkahű vásárlók is, akik rendre megrendelik ugyanazt a terméket – így tett az a felhasználó is, aki összesen 2,5 millió forintot költött el Nyakas Irsai Olivér borra az év során.

A legnagyobb értékű rendelésben mégsem volt alkoholos termék: 279 960 forintért vásárolt valaki covid-19 gyorsteszteket. A fenyőfa a gyorsteszthez képest szezonális árucikknek mondható, de így is sokan éltek a lehetőséggel, hogy néhány gombnyomással rendeljék házhoz a család karácsonyfáját – 79%-ban nordmann fenyőt, 21%-ban lucfenyőt.

A leggyorsabb házhozszállítás mindössze 1 percig tartott, a leghosszabb távot pedig az a rendelés tette meg, amelyet 10,7 km távolságból vitt ki a felhasználónak a Wolt futár partnere. Van, aki kifejezetten élvezi, hogy online cseveghet a Wolt ügyfélszolgálatos munkatársaival, válthatnak néhány GIF-et, míg a problémamegoldók kiderítik, mi a fennakadás oka, és segítenek orvosolni azt: akadt egy olyan felhasználó, aki egy év alatt összesen 918 beszélgetést bonyolított az ügyfélszolgálattal.

(A 2021-es mutatók még módosulhatnak is, hiszen a Wolt december 31-én is elérhető lesz a felhasználóknak, Budapest egyes területein akár január 1-jén hajnali 3-ig.)