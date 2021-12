Korlátozzák a magyar halak kivitelét az országból: így is drasztikusan drágul a halászlé idén

A belföldi édesvízi halakért 7-15, a külföldi halakért 10-15 százalékkal fizethetünk idén többet, bár utóbbi esetében nem elképzelhetetlen a további drágulás. A feldogozott termékeknél még nagyobb lehet az eltérés, a szelet- vagy filéárak drágulása a 10 százalékot is átlépheti.

Most sincs és karácsonykor sem lesz halhiány Magyarországon – jelentette ki az InfoRádiónak Lévai Ferenc a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) szóvivője. A magyar halakért jellemzően 7-15 százalékkal, a külföldről importáltakért várhatóan 10-15 százalékkal kell többet fizetni tavalyhoz képest. A tavasz egy kicsit nehezebb lehet, de a Magyar Akvakultúra Szövetség feltett szándéka, hogy a horgásztavak igényeit is maradéktalanul kielégítsék, hiszen a piac másik nagy szegmense a Magyar Országos Horgász Szövetség és az egyesületek által birtokolt horgásztórendszerek, ahová majd a zsákmánynak valót kell kitelepíteni.

A MA-HAL szóvivője egyben arról is biztosított, hogy aki halat szeretne a karácsonyi asztalra, az tud venni,

ennek elősegítésére még önkéntes exportkorlátozást is bevezettek: hogy addig nem adnak el halat sehová, amíg a magyar piacon van rá igény. A szövetség megbízásából az Agrárgazdasági Kutatóintézet tíz nagyvárosban – köztük Kecskeméten, Pécsen, Székesfehérváron, Debrecenben, Békéscsabán, Győrben, Nagykanizsán, Keszthelyen és a fővárosban is – folyamatosan méri a halárakat. Ennek alapján átlagosan 7 százalékkal drágultak az élő halak tavaly óta.

A budapesti Fővám téri csarnokban az élő ponty ára 1350-ről 1450 forintra, az afrikai bőrös harcsafilé 3300-ról 3500-ra, a busatörzs pedig 1300-ról 1400 forintra drágult.

Bár a MA-HAL szóvivője nem számít arra, hogy az adventi időszakban tovább emelkedne még a hal ára, azt tanácsolja, senki ne várjon az utolsó pillanatig a vásárlással, kiváltképp, mert mélyhűtve három hét múlva is pontosan ugyanolyan friss lesz a hal, mintha tegnap vásároltuk volna.

Összességében a belföldi édesvízi halakért 7-15, a külföldi halakért 10-15 százalékkal fizethetünk idén többet, bár utóbbi esetében nem elképzelhetetlen a további drágulás. Természetesen a feldogozott termékeknél még nagyobb lehet az eltérés, a szelet- vagy filéárak drágulása a 10 százalékot is átlépheti.