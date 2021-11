Döbbenetes összegeket költenek el ezek a magyarok: milliárdok folynak ki a kezük közül

Indul a játékpiac legerősebb időszaka: egyes becslések szerint a teljes éves forgalom 60 százaléka realizálódik az ünnepi időszakban. Az idén az átlagos online kosárérték várhatóan 13 ezer forint lesz, míg a hagyományos bolti beszerzés értéke 9600 forint lesz. Friss kutatásukból kiderült, hogy idén karácsonykor sokan döntenek az online és a mobilról történő vásárlás mellett, a legtöbben társas- és kreatív játékot, könyvet, kifestőt és LEGO-t választanak a fa alá.

Egy friss, 2000 fős mintán végzett felmérés alapján a szülők többsége (60%) 10 ezer forint felett, a nagyszülők fele pedig 5-10 ezer forint között költ karácsonyi ajándékra egy gyermek esetében. „Becslésünk szerint a játékpiac éves forgalmának mintegy 60%-a az év végi ünnepi szezonban realizálódik, hiszen ebben az időszakban több és magasabb értékű játék kerül a kosarakba. Idén 20%-os online (13.000 Ft), illetve 10%-os hagyományos bolti (9.600 Ft) kosárérték-növekedéssel számolunk a tavalyi évhez képest” – mondta el Gyaraki Dávid, a felmérést végző REGIO JÁTÉK marketingvezetője. Az is kiderült, hogy míg a nagyszülők többsége (60%) 2-3 ajándékkal lepi meg unokáját, addig a szülők 70%-a 3 vagy több meglepetést rejt a fa alá. A legtöbben kreatív- és társasjátékot, könyvet és kifestőt, illetve az örökzöld LEGO készleteket keresik az ünnepre.

Nem lesz készlethiány játékokból

Minden második megkérdezett novemberben, a válaszadók negyede pedig már októberben elkezdi a karácsonyi ajándékok beszerzését, az utolsó pillanatra mindössze tízből egy család hagyja a vásárlást. Abban, hogy a többség igyekszik korábban beszerezni a játékokat, a vírushelyzet felfutása és a globális logisztikai problémákról szóló hírek is szerepet játszanak.

A zsúfoltság elkerülése végett valóban érdemes hamarabb megvásárolni a karácsonyi ajándékokat. A játékpiac előfinanszírozott voltából fakadóan azonban attól nem kell tartaniuk a magyaroknak, hogy a játékok beszerzése veszélybe kerül, hiszen az ünnepi árukészlet hozzánk már nyáron beérkezett

– emelte ki Gyaraki Dávid.

Többen vásárolnak online és mobilról

A friss kutatásból az is kiderült, hogy idén tízből hat válaszadó online rendeli meg a játékokat. Az internetes vásárlás legfőbb hívószavai az ingyen szállítási napok, a kizárólag weben elérhető akciók és a Black Friday, utóbbi már hazánkban is a karácsonyi bevásárlás csúcspontja. „Az egyszerűség, gyorsaság, a sokszor nagyobb választék mellett leginkább az árak könnyű összehasonlítása tereli az online beszerzés irányába az embereket. Emellett a mobilról indított tranzakciók száma is évről évre nő, idén már 16%-kal több rendelés érkezett mobileszközökről tavalyhoz képest” – tette hozzá Gyaraki Dávid.

TOP 10 játékkategória a 2021-es ünnepi időszakban a várakozások szerint:

Társasjáték, kártya LEGO Kreatív, fejlesztő Autó, jármű Baba, babakocsi Bébijáték, kellék Szerepjáték Plüss Játékfigura Diavetítő, diafilm

TOP 10 játék a 2021-es ünnepi időszakban a várakozások szerint: