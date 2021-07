A jó kávét keressük az olcsó helyett: így fordult fel a magyarországi kávépiac

A hazai piacon folyamatosan nő a minőségi kávé iránti igény, ezzel párhuzamosan a piacon elmozdulás érzékelhető a funkcionális kávézástól az élménykávézás irányába.

A hazai piacon folyamatosan nő a minőségi kávé iránti igény. A kávégépek piacán pedig hasonló tendenciák figyelhetők meg, mint a kávéértékesítésben: a vevők egyre nagyobb súlyt helyeznek a minőségi kávézásra és az ehhez szükséges eszközökre. Ez derül ki a kávégépek és kávéfőzők eladási adataiból is, hiszen az egyik hazai e-kereskedő, az eMAG Magyarország tapasztalatai szerint a magyarok kávéfőző eszközök terén is folyamatosan fejlesztik otthoni lehetőségeiket a pandémia kezdete óta: a beépített darálót is tartalmazó, automata eszpresszó kávéfőzők is kimagaslóan nagy forgalmat generálnak, de jelentősen megugrott a kapszulás kávéfőzők eladása is a webshopnál.

Egyre több fogyasztó választja a kényelmes kapszulás kávé megoldást otthonra, de emellett a minőségi szemes kávébab értékesítés is nő Magyarországon - A kapszulás kiszerelésű kávék azok számára is elérhetővé tették az kávézás lehetőségét, akiknek esetleg nincs elég helyük a konyhában egy automata kávégép számára vagy szeretnének egy gombnyomásra állandó magas minőségű kávét fogyasztani.

Az e-kereskedő eladási számai szerint a kotyogós, illetve a karos eszpresszó-kávéfőzők visszaszorulnak, és a filteres kávégépekről is inkább a kapszulás vagy automata típusokra térnek át a magyar vásárlók, mert ezek használata a legkényelmesebb.

A szupermarket termékkategória beindítása óta sokan rendelnek tartós élelmiszereket, így kávét is a kereskedő oldaláról: a vállalat adatai szerint a pandémia kezdete óta jelentősen nőtt mind a kávékapszulák, mind a szemes kávék értékesítése. Bár a piac legnagyobb szeletét továbbra is az őrölt kávék adják Magyarországon, a pár éve már erős növekedésben levő kapszulás és szemes szegmensek tovább nőnek. Ezt a növekedést támasztják alá az eMAG eladási adatai is: eszerint az értékesített kávék 52 százaléka a kapszulás, 31,5 százaléka pedig a szemes kávéból kerül ki, az őrölt kávé részesedése csupán 6 százalék. A magyar vásárlók egyértelműen a jobb minőségű otthoni kávéfogyasztás irányába mozdultak el az elmúlt egy évben, illetve még most, a járvány visszaszorulását követően is.