Dúl a diszkontháború a Balatonnál: itt a legolcsóbb boltok térképe

A családi tóparti nyaralások, kempingezések vagy barátokkal töltött balatoni hétvégék elengedhetetlen kelléke a hűtőtáska, hogyha az ember nem akar vagyonokat fizetni a büfékben italokért, ételekért és jégkrémért. A koronavírus járvány hatására az infláció az egekbe szökött idén, a válság pedig rányomta a bélyegét az üdülő övezetek, strandok vendéglátóhelyeinek árszabására. Idén is a legkedveltebb célpont a nyaralók számára a Balaton, sokan több 100 kilóméterről is útrakelnek a magyar tengerhez a nyáron. Viszont nem feltétlenül szükséges az utazás előtt bevásárolni az egész hétvégére, hétre, hiszen a tó környékén is rengeteg a diszkont, ahol fel lehet tölteni az étel-ital készleteket. A Pénzcentrum balatoni bolti térképe megmutatja, hol vásárolhatnak be a nyaralók olcsón a vakáció alatt.

Ahogy arról a Pénzcentrum korábban beszámolt, a szállásárak mellett az ételek-italok is jelentősen megdrágultak a tópartokon 2021-ben. Egy sima lángos ára idén 450-750, sajtos-tejfölös 750-990 forint között alakul, sört legolcsóbban 450 forintért lehet inni, de az átlag inkább 600-700 forint korsónként. Egy gombóc fagyi átlagosan 350-380 forint, viszont a csúcsszezon még csak most következik: híradások szerint sok helyen már 400 forint körüli összeget kérnek egy gombócért, de a Balatonon akár 500-700 forintra is felkúszhat egy adag ára! Ilyen árak mellett nem csoda, ha sokan úgy döntenek, megveszik az áruházakban akciósan a jégkrémet, sört, üdítőitalt, gyümölcsöt, és azt hűtőtáskában beviszik a strandokra. Szerencsére a frekventáltabb helyeken könnyen találhatunk a Balaton partján is boltot, nem kell feltétlenül otthon feltankolni.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerint a sima világos sör (0,4 vagy 0,5 literes kiszerelés) átlagosan 172 forint volt 2010-ben és 222 forint múlt évben: ez 29 százalékos drágulás bő 10 év alatt. Ehhez képest a lángos 69, a fagylalt pedig 95 százalékkal drágább. A strandbelépők ára pedig átlagosan 51 százalékkal emelkedett 2010 és 2020 között.

Újra hűtőtáskával járunk a strandra

A szálláson és az útiköltségen - ilyen horrorisztikus benzinárak mellett - nemigen lehet idén spórolni, és ha nem olyan helyen nyaral a család, vagy baráti társaság, ahol van szabadstrand, akkor a strandbelépőkre egy rövidebb nyaralás alatt több tízezer forintot is könnyedén elkölthetnek. Az infláció és a vendéglátás-turizmus szektort sújtó válság viszont nem tett jót az étel-ital áraknak sem a Balatonon. Az alapanyagok és a munkaerő drágulása miatt 15-30 százalékos emelkedés sem ritka. Így aki spórolni szeretne, annak érdemes jól megpakolt hűtőtáskával érkezni a strandra.

A diszkontokviszont már megkezdték a nagy nyári akciózást, így az étkezés költségeit felére, harmadára is lefaraghatjuk, hogyha jól bevásárolunk a nyaralás előtt.

Hol intézzük a bevásárlást?

Szerencsére a Balaton környékére utazva sem kell azon aggódni, hogy ne tudnánk olcsón bevásárolni, hiszen a magyar tenger partján rengeteg diszkont, szuper- és hipermarket várja tárt karokkal a vásárlókat. Nincs olyan félreeső kis üdülőfalu, ahonnan néhány kilóméterre ne lenne egy nagyobb bolt. Mutatjuk térképen is, hol érdemes intézni a nyaralás alatt a bevásárlást:

A tóparti boltok is felkészültek a nyaralók seregeire: az ALDI áruházlánc például június 15. és augusztus 31. között kiemelt, vagyis az átlagosnál nagyobb forgalmú üzletté nyilvánította több Balaton-környéki, továbbá a Gárdonyban található üzletét. Ezek az üzletek hosszabb nyitvatartással állnak a helyi lakosok és a turisták rendelkezésére.

A nyári, legnagyobb forgalmú turisztikai szezonban a SPAR 13 Balaton-parti településen szintén meghosszabbított nyitvatartási időben fogadja üzleteiben a vakációjukat töltő vevőket és a helyi lakosokat. Alsópáhok, Balatonakarattya, Balatonberény, Balatonboglár, Balatonfenyves, Balatonfüred, Balatonlelle, Fonyód, Keszthely, Siófok, Szántód, Tapolca és Veszprém – kijelölt üzletei meghosszabbított nyitvatartási időben, szezonális termékekkel kibővített kínálattal várják a nyaraló vásárlókat és a helyi lakosokat.

Megéri a fáradságot

Hogyha egy család egy hetet eltölt a Balatonon, és naponta egyszer fagylaltot vesznek, akkor 350 forintos gombócárral számolva 1750-3500 forintot is ott hagyhatnak a fagyizókban (5-10 gombócért). Míg ha tölcséres jégkrémet visznek magukkal, akkor 500-1000 forintból kihozhatják ugyanazt. A Sparban az SBudget tölcséres jégkrém a csütörtöktől érvényes akciós újság szerint 99 forint, a Szendvics jégkrém szintén, a 6 darabos Magnum Mini Multipack pedig 1249 forint. Még így is 1040-2080 forintot költ a család jégrémre egy nap, ami cirka 40 százalék spórolás a fagyihoz képest.

Ugyanez a Magnum jégkrémpakk a Tescóban akciósan csak 1099 forint - így már 52 százalék a megtakarítás a fagyihoz képest. Az áruházban a pálcikás jégkrém 149 forint (-57%), a tölcséres hatdarabos multipack 769 forint (-63%).

A Lidlben a pálcikás étcsokis jégkrém szintén 149 forint most, a tízdarabos Mini Mix jégkrémválogatás pedig akciósan 799 forint. Ezzel 77 százalékot lehet spórolni a 350 forintos gombóc fagyihoz mérve. Az idei nyár slágere lehet a fekete tölcséres jégkrém, amivel még a gyerkőcöket is meg lehet győzni, hogy sokkal menőbb ez, mint a fagyizás - és pénztárcabarát, hiszen a négydarabos csomagot a Lidlben 699 forintért vesztegetik. Egy darab így 175 forintra jön ki, így éppen feleannyiba kerül, mint egy átlagos gombóc fagyi.

Hétfőtől a pálcikás popcorn vagy vaníliás-mandulás jégkrém hatos pakk 1099 forint, a tölcséres menta-csokoládé vagy creme brule ízű hat darabos csomag 699 forint, az epres/citromos/kólás Caluppo-szerű retró jégkrémből pedig 599 forint 6 darab. Ez pedig még csak a fele sem volt az akciós kínálatnak, amiben Én kicsi pónim jégkrémtől kezdve a dinnyés pálcikáson át az oreós szendvicsig mindenféle-fajta nyalánkság található. Akárhogy is számoljuk, mind olcsóbb, mint a 350 forintos fagyi.

Minden további jégkrém-akcióért kattints ide!

A sörről nem is beszélve...

Ha szimplán az üdítőárakat vizslatjuk a boltokban, hol van már a március, amikor a KSH szerint például a dobozos narancslé átlagos havi ára már átlépte az 500 forintos lélektani határt (/liter). Azonban ezt nehéz összemérni a strandbüfék árazásával, ahol vagy deciben határoznak meg árat, vagy kisüveges kiszerelésben adják az üdítőket.

A sörárakkal kapcsolatban viszont nemrég azt is kielemeztük, hogy 2010-ben még 7,5 sör is kijött az átlag strandbelépő árából, addig 2020-ra csaknem 9 "sörbe került" a strandolás. A múlt évtized elején még egy gombóc fagyi árából nem is jött ki egy sör, addigra 2020-ban már fordult a kocka, kevesebbet ér egy átlag világos, mint egy gombóc. Egy sima lángos árából régen 1,2, tavaly 1,5 korsó sörre futotta.

Nos, ha sört legolcsóbban 450 forintért lehet inni a strandokon, de az átlag inkább 600-700 forint korsónként, akkor egyértelműen jobban járhatunk egy megpakol hűtőtáskával, akár alkoholmentes, akár alkoholos változatról van is szó. A Lidlben akciósan a Pilsner (0,5 l) 299, az Edelweiss 359, a 0,0%-os Dreher 209, a diszkont 0,33-as házisörei pedig 249 forintba kerülnek.

A Tescóban a Steffl 199, az alkoholmentes Dreher szintén 209, a Kóbányai 215, a Gösser 239, a Staropramen 269 forint. Az Auchanban a Léhűtő lajhár 349, az Arany Szarvas 165, a Löwenbrau 209, a Budweiser 269 forint. Az alkoholmentes Gösser standard 209 áron fut.

A Penny Marketben a Köningsbrau 99 forint! A Soproni Radler (0,0%) 209, a Calsberg 169, a Löwenbrau ugyancsak 209 forint. Akárhogy is nézzük, a sörárak módusza 209 forint, és a medián, vagy az átlag is feleannyi a diszkontokban, mint általában a strandbüfékben az olcsó csapolt.

Összegezve, a hűtőtáskás módszerrel, ha csak néhány terméket váltunk is ki ilyen módon, és nem a strandon, hanem egy helyi diszkontban vesszük akciós, máris felezhetjük a nyaralás étel-ital költségeit. Ezeken a költéseken ugyanis teljesen el is csúszhat a (családi) büdzsé, hiszen ha első nap leperkál az ember több ezer forintot belépőre, aztán tízezret néhány lángosra, fagyira és üdítőre, másnap már meggondolja, hogyan készüljön a strandra.

Annak sem kell aggódnia, aki nem vitt magával hűtőtáskát az útra: a Sparban most 999 forinttól kaphatók a táskék, +249 forint a jégakku darabja, de a Tescóban most a masszív, keményfalú, elektromos megoldásra is beruházhatunk 12990 forintért. Két nap alatt visszahozza az árát, ha tele is rakjuk enni-innivalóval.

Címlapkép: Varga György/MTI