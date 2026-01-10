2026. január 10. szombat Melánia
-6 °C Budapest
Tree Branches Heavily Coverd with Snow in a Snowy Park on a Cold Winter Day
Utazás

Itt a friss hótérkép: ábrán is mutatjuk, hol csap le hamarosan a durva havazás Magyarországon

Pénzcentrum
2026. január 10. 11:15

Hétvégi havazás és hideg várható országszerte, helyenként hófúvással és ónos esővel. A hótérképen azt is mutatjuk, hol milyen erősségben várható.

Január 10-én országszerte felhős időre kell számítani, csak helyenként várható átmeneti szakadozás a felhőzetben. A levegő több helyen párássá, egyes tájakon ködössé válik - áll az időkép előrejelzésében, akik a friss hótérképet is közzétették:

Magyarország hótérképe. Forrás: időképMagyarország hótérképe. Forrás: időkép

Mint látható, a reggeli, délelőtti órákban főként a délnyugati és déli országrészben kiterjedtebb havazás, fagyott eső, ónos eső fordult elő. A nap folyamán inkább csak helyenként lehet hószállingózás vagy gyenge hóesés, a ködös területeken esetleg ónos szitálás.

Az esti órákban hidegfront érkezik az északi tájakra, amely havazást és hózáport hoz magával. A napközben még gyenge vagy mérsékelt szél északiasra fordul és megerősödik, különösen a Dunántúlon, valamint az északkeleti és keleti területeken, ami estére már hófúvást is okozhat.

A nappali hőmérséklet -8 és +1 fok között alakul, nyugaton és északnyugaton fagyponthoz közeli értékekkel, míg kelet és északkelet felé haladva egyre hidegebb lesz. Késő estére egyes helyeken akár -12 fokig is süllyedhet a hőmérséklet.

Vasárnap közepesen és erősen felhős időszakok váltják egymást. Elszórtan hózápor, többnyire gyenge havazás előfordulhat. Az északnyugati szelet nagy területen kísérhetik erős, helyenként viharos lökések, elsősorban a Dunántúlon hófúvás is kialakulhat.

Az éjszakai hőmérséklet általában -13 és -5 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélcsendes területeken, illetve a fagyzugokban ennél is hidegebb lehet. A nappali maximum -8 és -3 fok között várható, a keleti országrészben lesz a leghidegebb.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #havazás #szél #időjárás #hó #hidegfront #ónos eső #hideg #időjárásjelentés #időjárás előrejelzés #széllökések

