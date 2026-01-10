Durva pazarlás az egészségügyben: 400 ezer darab orvosi eszköz mehet kárba - a rendelők, kórházak nem kérnek belőlük

Egy magyar vállalkozó 400 ezer darab orvosi tűn próbál túladni sikertelenül, amelyeket a koronavírus-járvány idején rendelt, de a szállítási késedelem miatt már nem volt rájuk kereslet.

A HVG beszámolója szerint a vállalkozó által megrendelt injekciós tűk a 2021 márciusi Szuezi-csatorna blokádja miatt négy hónapos késéssel érkeztek meg. Ekkorra azonban a járványhelyzet már enyhült, így az eredeti megrendelő elállt az üzlettől.

A vállalkozó próbálta az egészségügyi intézményeknek értékesíteni a készletet, de szembesült azzal, hogy a kórházak és rendelők központosított beszerzési rendszeren keresztül vásárolnak, amelybe nem tudott bekerülni.

Bár 10-20 ezer darabot sikerült elajándékoznia különböző szervezeteknek, a készlet nagy része továbbra is a nyakán maradt. A Belügyminisztérium helyett az Országos Kórházi Főigazgatóság válaszolt a lap megkeresésére, közölve, hogy minden szükséges eszköz rendelkezésre áll a kórházakban, és a védőeszközöket az intézmények térítésmentesen rendelhetik meg.

A tűk szavatossági ideje 2026 márciusában jár le, ami két évvel meghosszabbítható. Ha végül megsemmisítésre kerülnek, az további költségeket jelent majd a vállalkozónak.