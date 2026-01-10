Hallottál már ezekről a régi fogyókúrás, diétás módszerekről? Nem semmi, mi mindenben hittek régen a magyarok! Te hajlandó lennél valamelyiket kipróbálni?
Durva pazarlás az egészségügyben: 400 ezer darab orvosi eszköz mehet kárba - a rendelők, kórházak nem kérnek belőlük
Egy magyar vállalkozó 400 ezer darab orvosi tűn próbál túladni sikertelenül, amelyeket a koronavírus-járvány idején rendelt, de a szállítási késedelem miatt már nem volt rájuk kereslet.
A HVG beszámolója szerint a vállalkozó által megrendelt injekciós tűk a 2021 márciusi Szuezi-csatorna blokádja miatt négy hónapos késéssel érkeztek meg. Ekkorra azonban a járványhelyzet már enyhült, így az eredeti megrendelő elállt az üzlettől.
A vállalkozó próbálta az egészségügyi intézményeknek értékesíteni a készletet, de szembesült azzal, hogy a kórházak és rendelők központosított beszerzési rendszeren keresztül vásárolnak, amelybe nem tudott bekerülni.
Bár 10-20 ezer darabot sikerült elajándékoznia különböző szervezeteknek, a készlet nagy része továbbra is a nyakán maradt. A Belügyminisztérium helyett az Országos Kórházi Főigazgatóság válaszolt a lap megkeresésére, közölve, hogy minden szükséges eszköz rendelkezésre áll a kórházakban, és a védőeszközöket az intézmények térítésmentesen rendelhetik meg.
A tűk szavatossági ideje 2026 márciusában jár le, ami két évvel meghosszabbítható. Ha végül megsemmisítésre kerülnek, az további költségeket jelent majd a vállalkozónak.
A fogyókúrás injekciókat abbahagyó páciensek átlagosan négyszer gyorsabban híznak vissza, mint akik hagyományos diétával és testmozgással próbálnak fogyni.
Még a csökkenő lakosságszám mellett is egyre több ellátandó jut a még dolgozó háziorvosokra.
Társadalombiztosítási járulék és egészségügyi szolgáltatási járulék 2026: mennyi a TB járulék összege, hogyan történik a TB befizetés, milyen NAV tb járulék számlaszámra utaljunk?
Óriási egészségügyi veszélyt rejt az extrém hideg: figyelmeztet az NNGYK, ezekre kell nagyon odafigyelni
A kihűlést gyakran figyelmeztető tünetek előzik meg, mint a végtagfájdalom, a mozgás lelassulása és a figyelem csökkenése.
Dudás Miklós világbajnok kajakos halálát halált okozó testi sértésként vizsgálja a rendőrség.
Az influenzaszerű megbetegedésekre jellemző a magas láz, izomfájdalom (nyak, hát, végtagok), erős gyengeség és rossz közérzet.
Az NNGYK legfrissebb jelentése szerint az év utolsó hetéig 2048 megbetegedést regisztráltak, ami messze meghaladja az előző évek adatait.
Hányást, hasmenést okozhatnak a baktériummal fertőzött termékek, a cég azonnal együttműködött a hatósággal.
Betegek tízezrei várnak térd- és csípőprotézis, vagy szürkehályog műtétre: ennyivel nőtt tavaly óta a NEAK várólista hossza
Egyes műtétek esetében csökkent a várólista hossza, míg más beavatkozásoknál sokat nőtt a várakozási idő.
Temérdek magyar betegszik meg a tudta nélkül télen: ez nem vírusfertőzés, de sokkal súlyosabb is lehet
A hideg évszakokban sokak hangulata mélypontra kerül – a pszichológus elárulta, mi zajlik ilyenkor a szervezetben.
2026-tól így pontosan havi 16 100 forintra nőtt az összeg, mely éves szinten 193 ezer forint visszaigényelhető adót is jelenthet.
Tizenkét esetben riasztották a mentőket pirotechnikai eszköz használatával kapcsolatos kéz, arc, szemsérülésekhez.
Éjfél után négy perccel született 2026-ban az első fővárosi baba a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben.
Budapesten a két ünnep között sok orvos már csak telefonon volt elérhető.
Egy új influenza variáns terjed az országban, de a szakember szerint nem veszélyesebb a korábbiaknál.
A WHO december 21-ig összesen 19 MERS-CoV fertőzést regisztrált, amelyek közül négy halálos kimenetelű volt.
5 egészségtipp 2025-ből, ami többet árt, mint használ: ezt az 5 szokást vedd fel helyette, hogy egészségben teljen az új év
Összeszedtünk néhány olyan életmódtanácsot, amit jobb nem megfogadni.
Jó, ha az ünnepeket követő napokban kímélő ételek kerülnek az asztalra, ehhez adunk néhány tippet.