Egy egészségügyi dolgozó sebészeti kesztyűben lévő keze, amint a COVID-19 vakcina folyadékot húzza ki az injekciós üvegből a beteg beoltásához.
Egészség

Durva pazarlás az egészségügyben: 400 ezer darab orvosi eszköz mehet kárba - a rendelők, kórházak nem kérnek belőlük

Pénzcentrum
2026. január 10. 11:02

Egy magyar vállalkozó 400 ezer darab orvosi tűn próbál túladni sikertelenül, amelyeket a koronavírus-járvány idején rendelt, de a szállítási késedelem miatt már nem volt rájuk kereslet.

A HVG beszámolója szerint a vállalkozó által megrendelt injekciós tűk a 2021 márciusi Szuezi-csatorna blokádja miatt négy hónapos késéssel érkeztek meg. Ekkorra azonban a járványhelyzet már enyhült, így az eredeti megrendelő elállt az üzlettől.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vállalkozó próbálta az egészségügyi intézményeknek értékesíteni a készletet, de szembesült azzal, hogy a kórházak és rendelők központosított beszerzési rendszeren keresztül vásárolnak, amelybe nem tudott bekerülni.

Bár 10-20 ezer darabot sikerült elajándékoznia különböző szervezeteknek, a készlet nagy része továbbra is a nyakán maradt. A Belügyminisztérium helyett az Országos Kórházi Főigazgatóság válaszolt a lap megkeresésére, közölve, hogy minden szükséges eszköz rendelkezésre áll a kórházakban, és a védőeszközöket az intézmények térítésmentesen rendelhetik meg.

A tűk szavatossági ideje 2026 márciusában jár le, ami két évvel meghosszabbítható. Ha végül megsemmisítésre kerülnek, az további költségeket jelent majd a vállalkozónak.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #járvány #egészségügy #hulladék #közbeszerzés #koronavírus #belügyminisztérium #költség #vállalkozó #kórházak #2026

