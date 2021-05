Itt a Lidl bejelentése: eddig még nem látott akciókat vezetnek be Magyarországon

Elindul a Lidl Plus, a Lidl Magyarország új digitális hűségprogramja. A mobilalkalmazás nem csak extra vásárlási előnyökhöz és kedvezményekhez juttatja a vásárlókat, de számos olyan hasznos funkciót is tartalmaz, mint a digitális nyugta, vagy a boltkereső, ami megmutatja, melyik Lidl áruház van nyitva hozzánk legközelebb.

Az áruházlánc legújabb innovációja a Lidl Plus, amely a Lidl közleménye szerint hazánkban az első, kizárólag digitális hűségprogram és különlegessége, hogy a használatához nincs szükség hagyományos műanyag kártyára. Az ingyenes applikáció letöltésével a regisztrációt követően elérhetővé váló digitális hűségkártya és egyéb szolgáltatások az áruházlánc szerint megkönnyítik és leegyszerűsítik a bevásárlást, miközben segítenek a spórolásban is. A kedvezmények május 20-tól vehetők igénybe.

Kuponok és nyereménykártya

A diszkontlánc új hűségprogramaja minden alkalommal kizárólagos kedvezményt nyújt azoknak a vásárlóknak, akik fizetéskor leolvassák digitális hűségkártyájukat a pénztárnál - írják.

Mindezeken felül egyedülálló módon, a vásárlások után járó digitális kaparós nyereménykártyákkal további kedvezményeket nyerhetnek.

Az alkalmazás egyébként nem csak a Lidl áruházakban használható. A vállalat partnerei által biztosított ajánlatok további kedvezményeket nyújtanak a Lidl Plus felhasználók számára, a mindennapi szükségletektől kezdve egészen a szezonális kényeztetésekig.

Extra digitális funkciók és szolgáltatások

Az applikációnak köszönhetően a heti akciós újság digitális változatán túl elérhető az boltkereső funkció is, mellyel a vásárlók könnyedén megtalálhatják a legközelebbi Lidl áruházat, annak pontos nyitva tartásával.

A menüpontok között megtalálható a vásárlási összesítő is, amely tartalmazza a beváltott kuponokat és a megtakarítás összegét, illetve a felhasználók minden vásárlásuk után megkapják nyugtáik digitális másolatait, amellyel könnyedén nyomonkövethetik saját költéseiket.

A Lidl Plus, Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője szerintnem klasszikus vásárlói hűségprogram, hanem egy olyan dinamikus platform, amely számos egyéb előnyt kínál vásárlóik számára. Az Android, iOS és Huawei rendszereken elérhető applikáció országszerte a hálózat minden áruházában használható, illetve külföldön is, ahol már elérhető a Lidl Plus szolgáltatás.