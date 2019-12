150 ezres bírsággal indulhat 2020: erre most nagyon ráálltak a rendőrök

Hamarosan itt az év vége, ilyenkor megélénkül a tűzijátékok iránti kereslet: december 28-a és 31-e között lehet ugyanis megvásárolni a III. kategóriás pirotechnikai eszközöket. Ugyanakkor komoly büntetést kockáztat, aki nem tartja be a vonatkozó szabályokat: összeszedtük, mire kell figyelni!

Közeleg a szilveszter, ami sokak számára maga a pokol: ugyanis ilyenkor legálisan lehet használni a nagyobb pirotechnikai eszközöket is - sokan pedig, főleg az állattartók egyenesen ki nem állhatják. Aki mégis tűzijátékozni szeretne, annak komoly előírásokat kell betartania, ha nem akar kemény büntetést fizetni, vagy ami rosszabb, balesetet szenvedni.

Nem mindegy már az sem, milyen pirotechnikai eszközt akarsz használni. A vonatkozó rendelet négy kategóriába sorolja őket:

I. osztály: ide tartoznak a nagyon alacsony kockázattal és zajszinttel járó termékek, amelyeket behatárolt területeken való használatra gyártottak, beleértve a beltereket is.

II. osztály: ebbe sorolták a nagyon alacsony kockázattal és zajszinttel járó pirotechnikai eszközöket, amelyeket már kizárólag kültéri használatra szántak.

III. osztály: ezek használata közepes kockázattal jár, ezeket csak a szabadban lévő, nyílt helyeken való használatra gyártottak. Továbbá a zajszintjük nem ártalmas az emberi egészségre.

IV. osztály: ezek nagy kockázattal járó pirotechnikai eszközök, amelyeket csak és kizárólag pirotechnikus kezelhet - és zajszintjük nem ártalmas az egészségre.

2005 óta Magyarországon petárdázni kifejezetten tilos! Még a birtoklása is szabálysértésnek minősül, és a törvény szerint már a birtoklásért is akár 150 ezres bírság is kiszabható.

A petárda azoknak a pirotechnikai eszközöknek a gyűjtőfogalma, amelyek nem látványhatást keltenek, csupán iszonyatosan hangosak - a betiltását is azzal indokolták, hogy a nagy durranások nagy mértékben zavarják a köznyugalmat, a petárda félelmet kelt az emberekben, állatokban.

Ki, miből, mennyit, mikor vehet?

Az első kategóriához nem kell semmilyen engedély, minden 14 éven felüli megveheti és tárolhatja őket, maximum egy kilogramm össztömegig. Felhasználás csak az útmutató követése alapján engedélyezett, 14 éven aluli csak nagykorú felügyelete mellett használhatja őket. A második kategóriás termékek megvásárlásához sem kell 18 évesnek lenni: ezeket 16 éven felüliek vehetik meg, és tárolhatják - itt is él a maximum egy kilós határ.

A harmadik osztályba tartozó tűzijátékokat csak nagykorú személyek vehetik meg és tárolhatják. A vásárlás csak és kizárólag december 28 és 31 között engedélyezett! Ezeket a termékeket csak 31-én este 6 óra és január elseje reggel 6 óra között lehet eldurrogtatni. Ezekből egy időben és helyen összesen 3 kiló összes nettó hatóanyag-tartalomig tárolhatók.

A négyes kategóriába tartozó termékeket kizárólag szakemberek vehetik meg, tárolhatják, és használhatják.

Hogyan tároljam?

A jogszabály pontosan fogalmaz, magánszemélyek pirotechnikai termékeket csak az alábbiak betartásával tárolhatnak:

Nem tárolható a pirotechnikai termék más, tűzveszélyes anyaggal egy helyiségben, a nyitott tűzijátékokat nem lehet felügyelet nélkül hagyni.

Tilos a termékeket tetőtérben, alagsorban, vagy pincében tartani, továbbá az azok használatára nem jogosult személyektől el kell zárni a tűzijátékokat.

Csapadéktól, napfénytől, sugárzó hőtől, tűztől és mindennemű károsító tevékenységtől védve kell tárolniőket, a sérült burkolatú, átnedvesedett, szagot kibocsájtó, vagy melegedő pirotechnikai eszközöket azonnal el kell különíteni az ép termékektől, amelyeket a későbbiekben is tilos felhasználni.

A hibás termékeket az árusító helyre kell visszavinni!

A termék nem bontható szét, eredeti formája nem bontható meg, a közvetlen, kézi gyújtással szerelt tűzijátékok csak a gyújtóhelyet borító védősapkával mozgathatók, és az akaratlan gyújtástól védve szállíthatók.

Lakóegységenként csak egy személyre vonatkozó mennyiségű pirotechnikai eszköz tárolható - tehát az I. és II. kategóriából összesen maximum egy kilogramm.

Mik a használatra vonatkozó szabályok?



Az I. és II. osztályba tartozó tűzijátékok közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi intézményben, védett természeti területen és "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyen, illetve rendezvény helyszínéül szolgáló nyilvános helyen csak pirotechnikus jelenlétében, és irányításával használhatók fel.

A termékek nem használhatók fel tömegközlekedési eszközön - és csak zárt csomagolásban szállíthatók -, magánszemélyek által közúti és gyalogos közlekedésre (út, járda, híd és a többi), kikapcsolódásra, szórakozásra, sporttevékenységre, szabadidő eltöltésére szolgáló területen (kivéve december 28-án 18 óra és január 1-je 6 óra között).

Az 1. és a 2. osztályba tartozó termékek egész évben használhatók, tárolhatók és vásárolhatók, ezért csak abban az esetben kell visszavinni a forgalmazónak, ha az hibás. A fel nem használt 1-es és 2-es osztályba tartozó pirotechnikai eszközöket az év során akár egy kisebb ünnepkor is felhasználhatjuk.

A 3. osztályba tartozó pirotechnikai eszközök használata csakis december 31-én 18 órától január 1-jén 6 óráig engedélyezett. A fel nem használt, vagy hibás tűzijátékot legkésőbb január 5-én 24 óráig van lehetőség visszavinni a forgalmazóhoz.

A vissza nem vitt 3. osztályba tartozó pirotechnikai eszközök birtoklása szabálysértésnek minősül, tartásuk akár 150 ezer forintos büntetést is vonhat maga után.

Rengeteg pénzt el lehet verni rá

Aki igazán nagy durrogtatást akar rendezni, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia: az internetes webáruházak számtalan terméket kínálnak a kis rakétáktól egészen a gigantikus bombatelepekig.

Aki csak a miheztartás végett szeretne durrogtatni, annak megfelelőek az olcsóbb, párszáz forintról induló eszközök, amik jellemzően inkább hangosak, mint fényesek. Ám ha valaki inkább a látványra kíváncsi, ajánlatos mondjuk kisebb telepet vásárolnia első körben. Ezeket már 1000-3500 forintért be lehet szerezni a különféle értékesítési pontokon. A komolyabb, színes rakéták pedig 3500 körül indulnak, de a neten találtunk 21-es pakkot is, amiért 18 ezer forintot kell fizetni. A legdrágább, hármas besorolású termékeket már 5-6 ezer forinttól meg lehet venni, a legdrágább telepek ára pedig meghaladhatja a 30-35 ezer forintot - mindezt pár percnyi látványért.

Arra mindenképpen figyelj, hogy mások és a saját biztonságod érdekében csak legális, nyomon követhető helyről vásárolj tűzijátékokat!

Címlapkép: Getty Images