2026. október 7. szerda Amália
24 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Százhalombatta, 2026. július 31.Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján a Mol Dunai Finomítójában Százhalombattán 2026. július 31-én.MTI/Purger Tamás
Gazdaság

Drámai figyelmeztetést küldött a Mol-vezér: fájdalmas árugrás jöhet a benzinkutakon

Pénzcentrum
2026. október 7. 12:20

A globális energiapiac strukturális ellátásbiztonsági válsággal küzd, mert a döntéshozók a megelőző beruházások és a felkészülés helyett sokszor a fogyasztásra fordították a forrásokat. Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója a Budapest Economic Forumon arra figyelmeztetett, hogy az elhalasztott infrastruktúra-fejlesztések hiánya súlyos áremelkedésekben és ellátási kockázatokban bosszulja meg magát, amire a piaci beavatkozások helyett a takarékosság jelenti a valódi megoldást.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Hernádi Zsolt előadásában az úgynevezett árvízvédelmi paradoxonból indult ki, amely szerint a döntéshozók hiába ismerik a hosszú távú kockázatokat, a szükséges lépéseket és beruházásokat gyakran a végsőkig halogatják. Jól látszik ez a globális energiapiacon, különösen a világ olajtermelésének negyedét adó Hormuzi-szoros esetében, amelyen a tengeri nyersolaj- és cseppfolyósítottgáz-kereskedelem meghatározó része halad át.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A térség sebezhetősége kritikus, hiszen az energiaszektor alapszabálya alapján már egyetlen százalékos termeléskiesés is tízszázalékos árugrást okozhat. A bajt a megelőző intézkedések sem tudnák teljesen elhárítani, mivel a régiós alternatív csővezetékek és a fejlett országok stratégiai készletei egy esetleges kiesésnek csak a töredékét lennének képesek fedezni.

A történelmi tapasztalatok alapján a nagy energetikai infrastruktúra-fejlesztéseket szinte mindig valamilyen krízis kényszerítette ki. Így épült meg az Adria-kőolajvezeték az első olajválság után, vagy a magyar stratégiai gáztároló és a magyar–szlovák gázvezeték-összekötő a 2000-es évek ukrán gázválságai nyomán. Mivel egy ilyen projekt megvalósítása a tervezéstől a kivitelezésig legalább öt évet vesz igénybe, az időt nem lehet megspórolni.

Miközben az alternatív útvonalak kiépítése létfontosságú lenne, az érintett országok gyakran másra fókuszálnak. A Mol-vezér példaként említette, hogy a Közel-Keleten az erőforrásokat sokszor másra csoportosítják át, így Szaúd-Arábia dollármilliárdokat költött sztárfocistákra az exportútvonalak diverzifikálása helyett, a világ egyik legnagyobb szárazföldi gázmezőjéről, Kurdisztánból pedig vezetékek hiányában nem jut el a nyersanyag a piacra.

Kapcsolódó cikkeink:

A jelenlegi válság szerkezetileg súlyosabb a korábbi évek logisztikai fennakadásainál, mert most már az energiahordozók fizikai célba juttatása ütközik akadályokba. A globális olajkereskedelem kétharmadát olyan országok biztosítják, amelyeket háborús konfliktusok, szankciók vagy blokádok terhelnek.

Oroszországban a finomítók elleni támadások termékhiányhoz és exporttilalomhoz vezettek, miközben Közép-Európa – Szlovákiát leszámítva – eleve dízelimportra szorul. Ebben a feszült környezetben a Brent típusú kőolaj ára tartósan magas szintre kúszott fel, jelentős napi kilengések mellett. A fizikai piacon az azonnali szállításért hatalmas prémiumot kérnek a vevőktől, a tankerek bérleti díjai pedig a többszörösükre ugrottak.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Hernádi rámutatott, hogy a környező országok részéről hibás lépés, amikor adócsökkentésekkel vagy árszabályozással próbálják védeni a lakosságot. Ez nemcsak a nemzeti költségvetéseket rövidíti meg, hanem elvonja a forrásokat a célzott támogatásoktól és a fejlesztésektől, ráadásul kínálati hiány idején a fogyasztás növekedését ösztönzi a szükséges takarékosság helyett. A piac működésének fenntartása mindennél fontosabb.

Magyarország ugyanakkor az elmúlt két évtizedben érdemben növelte ellátásbiztonságát. Csaknem 1800 milliárd forintot fordítottak olaj- és gázipari beruházásokra, aminek köszönhetően az ország gázimport-kapacitása mára bőségesen, évi 40 milliárd köbméterrel fedezi a nagyjából 8 milliárd köbméteres hazai fogyasztást.

A vállalat a 2014-es krími válság óta 170 millió dollárból tette lehetővé a százhalombattai és a pozsonyi finomítók déli, Adria-vezetéken keresztüli kőolajellátását. Emellett jelenleg is épül egy 60 milliárd forintos termékvezeték a két létesítmény között a kölcsönös biztonság érdekében, a Mol pedig további 500 millió dolláros technológiai átállással készül az orosz kőolajról való teljes leválásra.

Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA
#gáz #mol #gazdaság #oroszország #földgáz #olaj #beruházások #energiaválság #kőolaj #energiabiztonság #energiaellátás
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:03
13:45
13:40
13:24
13:15
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 7. 10:25 Hirtelen fordulat a pesti tőzsdén: a szakadék széléről rántották vissza a BUX-ot
október 6. 19:18 Erősödött a forint kedden: így áll most az euróval és dollárral szemben
október 6. 18:08 Jól járt, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén
október 6. 17:37 Kilőttek a tőzsdék: történelmi csúcsot döntött a Nasdaq, tépik az OTP-t
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. október 6. 16:52
Félelem és óvatosság: Kiderült, mit gondolnak a magyarok az euróról  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
MEDIA1  |  2026. október 7. 11:50
Friderikusz Sándor ismét távozhat az RTL-től - hiába várták a nézők a Friderikusz TalkShow folytatását
A Story szerint 6 epizód után nem folytatódik a Friderikusz TalkShow az RTL-en, a tévés pedig újra t...
Bankmonitor  |  2026. október 6. 18:49
Közel kétszer annyi hitelt vehet fel, aki átalányadózásból visszatér a katába
A kata tervezett átalakítása számos vállalkozó előtt nyithatja meg a visszatérés lehetőségét. A kata...
Holdblog  |  2026. október 6. 17:00
Magyarországon sokan házasodnak - de a válási rangsorban is elöl vagyunk
Több válás, mint esküvő? Észtországban 1995-ben száz új házasságra 106 válás jutott - de nem azért,...
Összkép  |  2026. október 4. 18:21
Mit tanulhatunk a magyar társadalomtudósok legfrissebb empirikus kutatásaiból? - Hazai Horizont - 2026 nyara
Írásunk a 26 nyarán megjelent tíz legérdekesebb empirikus társadalomtudományi kutatás eredményeit mu...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 7.
Kiderült a magyar kórházak sötét titka: hiába tűnt el a hálapénz, így dől el valójában a betegek sorsa
2026. október 6.
Olyanok rohanták meg a bankokat, akik eddig kimaradtak: mi lesz itt, ha tényleg szigorítják az Otthon Startot?
2026. október 7.
Vigyázz, mit posztolsz! Egy ártatlan kép miatt is kifoszthatnak a csalók: egyre többen járnak pórul Magyarországon
2026. október 7.
Rengeteg magyar autóipari melós kerülhet bajba a német krízis miatt: most dőlhet el a győri Audi sorsa is?
2026. október 7.
Egyelőre csak ígéret az Aldi nagy dobása: hat lánc akciós újságját vetettük össze, és nem az Aldi lett a nagy nyertes
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 7. szerda
Amália
41. hét
Október 7.
A tisztes munka világnapja
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Fordulat jöhet a KATA-szabályokban: havi 130 ezer forintos adóteher érkezik a vállalkozóknak?
2
1 napja
Döntött az UniCredit: kivonulnak az országból, követik az OTP stratégiai lépését
3
7 napja
Nagyon fontos hírt kaptak a magyar áramfogyasztók: több mint 230 ezer otthonban cserélik le a villanyórát
4
2 napja
Így hagyja cserben az EU a magyarokat az egyik legfontosabb kérdésben: sokunknak jobb élete lehetne, mégis elmarad a döntő lépés
5
3 napja
Vadiúj diszkont érkezik Magyarországra: közel 1000 bolt nyitását tervezik, itt nyílik majd az első üzlet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Zálogjog ingó vagyontárgyon
Ingó vagyontárgyak biztosítékként való lekötése a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) nyilvántartásba vétele útján lehetséges, a vagyontárgy pontos meghatározásával.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 7. 13:45
A Covid is így kezdődött: megvan a második fertőzöttje a rejtélyes oroszországi pestiskórnak: óriási a titkolózás
Pénzcentrum  |  2026. október 7. 13:03
Vigyázz, mit posztolsz! Egy ártatlan kép miatt is kifoszthatnak a csalók: egyre többen járnak pórul Magyarországon
Agrárszektor  |  2026. október 7. 13:24
Kiderült az igazság a magyar boltokban kapható tojásról: ezt nem sokan tudják