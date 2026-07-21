Bihar megye több településén is vízkorlátozás van érvényben, történelmi mértékű a csapadékhiány.
Egyetlen ábrán az ijesztő valóság: így sivatagosodik el egész Magyarország – most közölte a HungaroMet
A meleg és száraz időjárás miatt Magyarország területének közel 88 százalékán már közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály alakult ki, az elmúlt napok záporai is csak átmeneti és helyi enyhülést hoztak. Az Alföld talajából helyenként akár 170 milliméternyi nedvesség is hiányzik, miközben az ország több mint felén egy hét alatt 2 milliméter eső sem hullott. A HungaroMet friss ábrája szerint a nyári növények legfontosabb termőterületeinek több mint 90 százalékát érinti legalább közepes aszály.
Az elmúlt egy hétben szinte mindennap kialakultak elszórt záporok és zivatarok Magyarországon, néhány napon pedig nagyobb területen is esett. A csapadék azonban rendkívül egyenlőtlenül oszlott el: 10 millimétert meghaladó mennyiséget csak kisebb körzetekben mértek, miközben az ország több mint felén, elsősorban a Dunától keletre, még 2 milliméter sem hullott - írja a HungaroMet aszályindexe.
A lokális esők ezért csak korlátozottan javítottak az aszályhelyzeten: a talaj felső 10, néhol 30 centiméteres rétege ugyan átnedvesedett, a mélyebb rétegek vízhiánya azonban továbbra is rendkívül jelentős. A felső egyméteres talajréteg Magyarország túlnyomó részén változatlanul rendkívül száraz.
A jelentés szerint hazánk területének 87,8 százalékán közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály van. A legnagyobb területet, az ország 56,9 százalékát nagyfokú aszály érinti, további 30,4 százalékon pedig közepes a vízhiány. Enyhe aszályt az ország 7,7 százalékán, súlyos aszályt 0,8 százalékán mutattak ki. Mindössze Magyarország területének 4,2 százalékán nem alakult ki aszály. Optimális talajnedvesség elsősorban a délnyugati országrészben, valamint néhány kisebb északkeleti körzetben maradt fenn.
Még kedvezőtlenebb a kép a nyári növények legfontosabb termőterületein. A legnagyobb termőterülettel rendelkező vármegyék közel 90,7 százalékán közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály alakult ki. A HungaroMet szerint az országos aszályhelyzet az elmúlt tíz nap során összességében alig változott. A legsúlyosabb nedvességhiány az Alföldön alakult ki, ahol a talaj felső egyméteres rétegéből a telítettséghez képest 140–170 milliméternyi víz hiányzik. Ez négyzetméterenként 140–170 literes hiánynak felel meg.
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A Dunántúl nagy részén sem sokkal kedvezőbb a helyzet: a délnyugati területek kivételével 110–150 milliméter csapadékra lenne szükség ahhoz, hogy a felső egyméteres talajréteg elérje a telítettséget. A rövid ideig tartó záporok elsősorban csak a felszínt nedvesítették át, ezért a mélyebb rétegekben felhalmozódott vízhiányt nem tudták érdemben csökkenteni.
Nyugaton enyhülhet, keleten tovább romolhat a helyzet
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a következő napokban több időjárási front is elérheti Magyarországot. Nyugat, északnyugat felől nedvesebb légtömeg érkezik, ezért többfelé alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Ezt követően elszórtan lehet további csapadék, amelyre elsősorban a Dunántúlon és az északkeleti országrészben van nagyobb esély.
Vasárnap estétől nyugat felől újabb hidegfront vonulhat át az ország fölött, amely ismét többfelé hozhat esőt, záport, helyenként zivatart. A jövő hét elején ugyanakkor már csökkenhet a csapadékhajlam, így várhatóan ismét csak elszórtan fordulnak elő záporok.
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