Lerohanja a brutál kánikula Magyarországot: nem látni, mikor lesz vége a perzselő 40 foknak

A hétvégi kellemes, nyárias időjárás után jövő héttől visszatér a tartós, akár a 40 Celsius-fokot is elérő hőség. A csapadékmentes, rendkívül meleg időszak ráadásul tovább súlyosbítja a már most is az ország több mint 90 százalékát sújtó aszályt.

Szombaton még érdemes kihasználni a kellemes időt, hiszen sok napsütésre számíthatunk csapadék nélkül, és délutánra 25–30 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a hűvös, 9–19 fokos hajnalt követően már 29–34 fokos csúcshőmérsékletre van kilátás.

A napos délelőtt után délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, majd délutántól nyugatról kelet felé haladva egyre többfelé alakulhatnak ki záporok és zivatarok, amelyeket élénk, erős, helyenként viharos szél kísérhet - írja az Időkép.

Hétfőn egy hidegfront hatására még előfordulhat elszórt csapadék, keddtől viszont megváltozik a légáramlás, és fokozatos, intenzív felmelegedés kezdődik. Az előrejelzések szerint az újabb hőhullám tartósnak ígérkezik, így a forróság legalább augusztus 7-ig kitart majd.

Augusztus első napjaiban az ország nagy részén 35 fok felett alakulnak a maximumok, többfelé pedig a 40 fokot is megközelítheti, sőt akár el is érheti a hőmérséklet. A jövő hét második felétől az éjszakák is egyre fülledtebbé válnak, így ismét visszatérnek a 20 fok feletti hőmérsékletű, úgynevezett trópusi éjszakák.

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A kánikula és a napokon át tartó teljes csapadékhiány drasztikusan rontja a környezet és a mezőgazdaság állapotát. A HungaroMet adatai alapján jelenleg az ország 90,2 százalékát sújtja közepes vagy annál súlyosabb aszály, amely a perzselő napsütés hatására a következő időszakban tovább fokozódik.

Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán