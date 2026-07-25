A Pénzcentrum 2026. július 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Lerohanja a brutál kánikula Magyarországot: nem látni, mikor lesz vége a perzselő 40 foknak
A hétvégi kellemes, nyárias időjárás után jövő héttől visszatér a tartós, akár a 40 Celsius-fokot is elérő hőség. A csapadékmentes, rendkívül meleg időszak ráadásul tovább súlyosbítja a már most is az ország több mint 90 százalékát sújtó aszályt.
Szombaton még érdemes kihasználni a kellemes időt, hiszen sok napsütésre számíthatunk csapadék nélkül, és délutánra 25–30 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap a hűvös, 9–19 fokos hajnalt követően már 29–34 fokos csúcshőmérsékletre van kilátás.
A napos délelőtt után délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, majd délutántól nyugatról kelet felé haladva egyre többfelé alakulhatnak ki záporok és zivatarok, amelyeket élénk, erős, helyenként viharos szél kísérhet - írja az Időkép.
Hétfőn egy hidegfront hatására még előfordulhat elszórt csapadék, keddtől viszont megváltozik a légáramlás, és fokozatos, intenzív felmelegedés kezdődik. Az előrejelzések szerint az újabb hőhullám tartósnak ígérkezik, így a forróság legalább augusztus 7-ig kitart majd.
Augusztus első napjaiban az ország nagy részén 35 fok felett alakulnak a maximumok, többfelé pedig a 40 fokot is megközelítheti, sőt akár el is érheti a hőmérséklet. A jövő hét második felétől az éjszakák is egyre fülledtebbé válnak, így ismét visszatérnek a 20 fok feletti hőmérsékletű, úgynevezett trópusi éjszakák.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A kánikula és a napokon át tartó teljes csapadékhiány drasztikusan rontja a környezet és a mezőgazdaság állapotát. A HungaroMet adatai alapján jelenleg az ország 90,2 százalékát sújtja közepes vagy annál súlyosabb aszály, amely a perzselő napsütés hatására a következő időszakban tovább fokozódik.
Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán
Vízbetörés miatt süllyedni kezdett éjszaka egy kikötőben horgonyzó sétahajó a Dunán,
A Tisza-kormány túlárazás gyanújára hivatkozva leállította a Szombathelyt és Kőszeget összekötő M87-es autóút beruházását.
Az északkeleti országrészben kialakuló zivatarok miatt azonban hat vármegyére is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.
A Pénzcentrum 2026. július 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Világháborús bomba miatt lezárják Budapest egyik legforgalmasabb hídját: ekkortól nem lehet arra közlekedni
A tűzszerészeti művelet idejére pénteken reggel 5 órától teljes szélességében lezárják a Margit hidat mindkét irányból.
A csütörtöki kormányszóvivői tájékoztató végén Magyar Péter az üzemanyagárak alakulásáról és az ellátás biztonságáról is beszélt.
Amikor a doktornő jelezte, hogy kész segíteni, a személyzet először az orvosi igazolványát kérte. Mivel ez nem volt nála, közölték vele, hogy nem láthatja el...
Komoly bírálatot kapott Magyar Péter és Vitézy Dávid: döbbenetes dologra derült fény a fővárosi fejlesztések kapcsán
Kürti Gábor: Aránytalanul kevés forrás jut a budapesti kerékpáros-fejlesztésekre a közösségi közlekedéshez és az autós infrastruktúrához képest
A Pénzcentrum 2026. július 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Csütörtökön változékonyabb arcát mutatja az időjárás.
Rendkívüli veszély fenyegeti Magyarország legfontosabb termővidékeit: már a hazai földek kilenctizede megszenvedi a csapást
Magyarország területének közel 89 százalékát sújtja legalább közepes mértékű mezőgazdasági aszály.
A hónapfordulóval ismét rekkenő hőség éri el Közép-Európát, köztük Magyarországot is.
A 2013 óta húzódó jogalkotási folyamat legvitatottabb pontja a járatkésések után járó kártérítési rendszer megújítása volt.
A Pénzcentrum 2026. július 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Többnyire napos, kellemes nyári idő várható szerdán, a hőmérséklet 27 fokig emelkedhet.
Betilthatják a dohányzást a teraszokon a magyarok kedvelt nyaralóhelyén: ennek sokan nem fognak örülni
Spanyolország újabb lépést tett a dohányzás visszaszorítása érdekében, miután a minisztertanács kedden elfogadta azt a törvénytervezetet, amely a 2005 óta hatályos szabályozást reformálja meg.
A Henley Passport Index legfrissebb rangsora szerint a szingapúri útlevél bizonyult a világ legerősebbjének.
Vége lehet a légitársaságok egyik legbosszantóbb gyakorlatának: fontos változás jön a repülős kártérítéseknél
Az Európai Parlament és a Tanács is jóváhagyta azt a júniusi megállapodást, amely megerősíti a légi utasok jogait a járatok fennakadása esetén.