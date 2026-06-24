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Dec 8, 2019 Hawthorne / Los Angeles / CA / USA - A SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.) központja; A SpaceX egy amerikai magánrepülőgép-gyártó vállalat.
Vállalkozás

Egyre többen fogadnak a SpaceX ellen: nem bíznak a további szárnyalásban a befektetők?

Pénzcentrum
2026. június 24. 09:52

Egyre könnyebben és olcsóbban kölcsönözhetnek SpaceX-részvényeket az árfolyamesésre spekuláló befektetők. Bár a vállalat szabadon elérhető részvényeinek jelentős részére már most is nyitottak short pozíciókat, a piacon lévő papírok bővülő kínálata miatt csökkennek a kölcsönzési díjak, ami kifejezetten kedvez a korrekcióra számító piaci szereplőknek - írta a Portfolio.

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Az S3 Partners adatai szerint jelenleg nagyjából 40 millió SpaceX-részvényre nyitottak short pozíciót, ami a szabadon forgó részvényállomány 5-7 százalékát teszi ki. Ennek ellenére a befektetőknek a korábbinál kevesebbet kell fizetniük a papírok kölcsönzéséért, a díj ugyanis jelenleg 60 bázispont, azaz 0,6 százalék körül mozog. Bár ez az érték magasabb a legolcsóbb papírok 30 bázispontos rátájánál, a költségek mérséklődése egyértelműen a kínálat növekedésére utal. Az elemzők szerint a short pozíciók nyitását tervező alapoknak egyelőre nem kell attól tartaniuk, hogy hiány alakulna ki a kölcsönözhető papírokból.

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A lazább kölcsönzési feltételek kulcsfontosságúak az árfolyamesésre spekulálók számára. A szűkös szabad részvényállománnyal rendelkező társaságok esetében a korlátozott kínálat gyakran megdrágítja a shortolást, a SpaceX-nél azonban a megnövekedett volumen most megkönnyíti a spekulánsok dolgát, akik abban bíznak, hogy a kölcsönvett papírokat később alacsonyabb áron vásárolhatják vissza.

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Elon Musk űrkutatási és mesterségesintelligencia-vállalatának magas értékeltsége vonzza a lejtmenetre számító befektetőket, ám stratégiájukat megnehezítheti a részvények iránti erős lakossági és intézményi kereslet. Emellett az is óvatosságra intheti a piacot, hogy Musk a múltban többször is nyilvános hadjáratot indított a shortolók ellen.

A könnyebb hozzáférhetőség és a megnövekedett volatilitás miatt a részvény egyaránt kiemelt szerepet kap a vételi és a short pozíciókat keresők stratégiájában. A papír árfolyama ma 2,4 százalékot emelkedett, noha a kereskedési nap folyamán egy ponton a nyitóár alá is süllyedt a jegyzés.
Címlapkép: Getty Images
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A jövőbeli időpontra szóló vételi vagy eladási jog tulajdonosa dönt arról, hogy kíván-e adott áron venni vagy eladni. Vételi joggal akkor indokolt élni, ha a piaci árfolyam a szerződésben rögzített árfolyamhoz képest magasabb. Ezzel szemben az eladási joggal akkor célszerű élni, ha a jövőbeli időpontban a piaci árfolyam alacsonyabb, mint a szerződésben megállapodott árfolyam.

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