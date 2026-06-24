Egyre többen fogadnak a SpaceX ellen: nem bíznak a további szárnyalásban a befektetők?

Egyre könnyebben és olcsóbban kölcsönözhetnek SpaceX-részvényeket az árfolyamesésre spekuláló befektetők. Bár a vállalat szabadon elérhető részvényeinek jelentős részére már most is nyitottak short pozíciókat, a piacon lévő papírok bővülő kínálata miatt csökkennek a kölcsönzési díjak, ami kifejezetten kedvez a korrekcióra számító piaci szereplőknek - írta a Portfolio.

Az S3 Partners adatai szerint jelenleg nagyjából 40 millió SpaceX-részvényre nyitottak short pozíciót, ami a szabadon forgó részvényállomány 5-7 százalékát teszi ki. Ennek ellenére a befektetőknek a korábbinál kevesebbet kell fizetniük a papírok kölcsönzéséért, a díj ugyanis jelenleg 60 bázispont, azaz 0,6 százalék körül mozog. Bár ez az érték magasabb a legolcsóbb papírok 30 bázispontos rátájánál, a költségek mérséklődése egyértelműen a kínálat növekedésére utal. Az elemzők szerint a short pozíciók nyitását tervező alapoknak egyelőre nem kell attól tartaniuk, hogy hiány alakulna ki a kölcsönözhető papírokból.

A lazább kölcsönzési feltételek kulcsfontosságúak az árfolyamesésre spekulálók számára. A szűkös szabad részvényállománnyal rendelkező társaságok esetében a korlátozott kínálat gyakran megdrágítja a shortolást, a SpaceX-nél azonban a megnövekedett volumen most megkönnyíti a spekulánsok dolgát, akik abban bíznak, hogy a kölcsönvett papírokat később alacsonyabb áron vásárolhatják vissza.

Elon Musk űrkutatási és mesterségesintelligencia-vállalatának magas értékeltsége vonzza a lejtmenetre számító befektetőket, ám stratégiájukat megnehezítheti a részvények iránti erős lakossági és intézményi kereslet. Emellett az is óvatosságra intheti a piacot, hogy Musk a múltban többször is nyilvános hadjáratot indított a shortolók ellen.

A könnyebb hozzáférhetőség és a megnövekedett volatilitás miatt a részvény egyaránt kiemelt szerepet kap a vételi és a short pozíciókat keresők stratégiájában. A papír árfolyama ma 2,4 százalékot emelkedett, noha a kereskedési nap folyamán egy ponton a nyitóár alá is süllyedt a jegyzés.