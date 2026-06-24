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Hát ez nem tartott sokáig: máris szertefoszlott Elon Musk dollárbilliomos státusza

Pénzcentrum
2026. június 24. 11:45

Elon Musk néhány hét után ismét kiesett a dollárbilliomosok klubjából, miután a Tesla és a SpaceX részvényárfolyamának zuhanása miatt a világ leggazdagabb emberének vagyona "csak" 957 milliárd dollárra csökkent a Bloomberg milliárdosindexe szerint - hívta fel rá a figyelmet a Business Insider.

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Musk a hónap elején lépte át a billió dolláros határt, közvetlenül azután, hogy a SpaceX történelmi jelentőségű első nyilvános részvénykibocsátása (IPO) során a rakétavállalat piaci értéke meghaladta a 2 billió dollárt. A papírok árfolyama napokig szárnyalt, miközben a lakossági befektetők szinte egymás kezéből kapkodták el a cég tudományos-fantasztikus elképzeléseit ígérő részvényeit.

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A héten azonban megtört a SpaceX lendülete. A részvények kedden 156 dollár körüli szinten zártak, ami több mint 30 százalékos visszaesést jelent a június 16-i, 225 dolláros történelmi csúcshoz képest, bár az árfolyam így is a június 12-i, 150 dolláros kibocsátási érték felett maradt. A technológiai szektort az utóbbi napokban egyébként is kedvezőtlenül érintették a mesterségesintelligencia-buborék kidurranásától és az esetleges kamatemelésektől való félelmek.

Egyes elemzők már korábban is kétkedve fogadták a SpaceX rendkívül magas értékeltségét és merész célkitűzéseit, az űrbeli adatközpontok létrehozásától egészen az emberes Mars-missziókig. Komoly próbatételt jelent majd a részvényekre vonatkozó értékesítési tilalom közelgő lejárta is, amikor a korai fázisú befektetők és a belső körös részvényesek elkezdhetik realizálni a nyereségüket.

A tőzsdei bevezetést megelőzően benyújtott dokumentumokból kiderült, hogy a vállalat 2025-ben 4,9 milliárd dolláros veszteséget könyvelt el, miközben a veszteséges mesterségesintelligencia-divíziója 12,7 milliárd dollárnyi tőkét emésztett fel.

A SpaceX ennek ellenére továbbra is Musk legértékesebb vagyonelemének számít, hiszen kedden a tulajdonában lévő részvények értéke elérte a 744 milliárd dollárt, ami a teljes vagyonának közel 80 százalékát teszi ki. Ezzel párhuzamosan a Teslában lévő, 158 milliárd dolláros részesedését is alaposan megtépázta a piaci eladási hullám.

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A részvénypiaci ingadozások természetesen nem szokatlanok, így amennyiben a SpaceX árfolyama korrigál, Musk vagyona is gyorsan növekedésnek indulhat. Az üzletember jelenleg is toronymagasan vezeti a leggazdagabbak listáját a Google társalapítója, Larry Page előtt, hiszen a kettejük közötti, mintegy 660 milliárd dolláros különbség több mint két teljes Jeff Bezos-féle vagyonnak felel meg.

Fotó: Tolga Akmen, MTI/MTVA 
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