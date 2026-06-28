Ezek a YouTuberek keresik a legtöbb pénzt a szakmában: van egy csatorna, ami 1 év alatt 93 milliárd forintot termelt

MrBeast 2025 márciusa és 2026 márciusa között 300 millió dolláros, vagyis mintegy 93,9 milliárd forintos bruttó bevételt ért el, ezzel messze vezeti a világ legjobban kereső online tartalomgyártóinak rangsorát. A második Dhar Mann 65 millió dollárral, utána Steven Bartlett 52 millió, Markiplier 38 millió, a Rhett & Link páros pedig 37 millió dollárral következik. A legnagyobb szereplők bevétele már nemcsak videókból és reklámokból származik, hanem saját márkákból, streamingmegállapodásokból, könyvekből, ruházati termékekből és más üzleti érdekeltségekből is.

MrBeast, polgári nevén Jimmy Donaldson továbbra is messze a világ legjobban kereső tartalomgyártója. A Forbes legfrissebb rangsora szerint a 28 éves YouTube-sztár 2025 márciusa és 2026 márciusa között 300 millió dolláros bruttó bevételt ért el. Ez az MNB szerdai, 313 forintos dollár-középárfolyamával számolva közel 94 milliárd forint.

A különbség ugyanakkor óriási. Donaldson nem egyszerűen vezeti a mezőnyt, hanem bevételben messze maga mögött hagyta a többi influenszert. A lista azt is megmutatja, hogy a közösségi médiában már nem feltétlenül a reklámokból lehet a legtöbb pénzt keresni. A valódi nagy üzlet akkor kezdődik, amikor a nézettségből saját vállalkozás, márka és termék születik.

Ő már nem csak egy videós

Jimmy Donaldson Észak-Karolinában nőtt fel, világhírűvé pedig látványos kihívásokkal, gigantikus nyereményekkel és időnként több millió dolláros jótékony akciókkal vált. YouTube-csatornája ma már a platform egyik legnagyobb üzleti gépezete.

A bevételei azonban nem kizárólag a videókból és a reklámokból származnak. MrBeast élelmiszeripari vállalkozásokat működtet, analitikai eszközt fejleszt, valamint játékokból, ruházati termékekből és licencdíjakból is pénzt keres.

Az Amazon Prime-on futó Beast Games című műsorának második évada januárban jelent meg, ami újabb jelentős bevételi forrást jelentett számára. Donaldson cége a hírek szerint olyan kockázatitőke-befektetéseket is bevont, amelyek 5 milliárd dollárra értékelték a vállalkozást. Ez forintban nagyjából 1565 milliárdot jelent.

A vállalat közben egy tinédzsereknek szóló személyes pénzügyi alkalmazást is felvásárolt. Vagyis MrBeast üzleti érdekeltségei már jóval túlmutatnak a YouTube világán.

Egy internetes videógyár lett a második helyezett

A lista második helyén Dhar Mann végzett, aki rövid, tanulságos minidrámákkal vált világhírűvé.

A kezdetben motivációs videókat készítő alkotó ma már erkölcsi dilemmákra épülő történeteket gyárt. A videókban a szereplők rendszerint jó és rossz döntések között választanak, a történet végén pedig valamilyen tanulságot kap a néző. Mann vállalkozása mára ipari méretű produkciós céggé nőtt. Mintegy 200 fős stábot foglalkoztat, egyszerre nyolc forgatócsoporttal dolgozik, és évente körülbelül 2000 színésszel működik együtt.

Ez már aligha nevezhető egyszerű influenszerkedésnek. Inkább egy komplett televíziós stúdió, amely történetesen a YouTube-on és a közösségi médiában terjeszti a műsorait.

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A videós tartalmakban van a nagy pénz

A Forbes listája alapján a YouTube-on aktív tartalomgyártók továbbra is kiemelkedően szerepelnek a legjobban kereső influenszerek között. Ennek egyik oka, hogy a videós szponzorációk és reklámok általában többet érnek, mint az egyszerű képes vagy szöveges közösségi médiás megjelenések.

MrBeast ezt a lehetőséget maximálisan kihasználja. A videói nemcsak óriási nézettséget hoznak, hanem olyan látványos produkciók, amelyekbe a hirdetők is hajlandók komoly összegeket tenni. A legnagyobb tartalomgyártók ugyanakkor egyre kevésbé függnek kizárólag a platformok reklámbevételeitől. Saját márkákat, termékeket és médiavállalkozásokat építenek, amelyek sok esetben már többet hoznak, mint maga a YouTube.

A humorból is komplett médiabirodalom épülhet

A Rhett & Link csatornát működtető Rhett McLaughlin és Link Neal szintén jó példája annak, hogyan lehet egy YouTube-karriert több lábra állítani. A páros eredetileg rövid humoros videókkal és szórakoztató műsorokkal lett ismert, később azonban streamingmegállapodásokkal, élő fellépésekkel, könyvekkel és saját termékekkel bővítették a bevételeiket.

Hasonló utat járt be Mark Edward Fischbach, ismertebb nevén Markiplier is. Gamingvideókkal kezdett, ma viszont ruházati márkából, termékértékesítésből, podcastokból és televíziós megállapodásokból is keres. Első nagyjátékfilmjét idén saját maga mutatta be, vagyis a közösségi médiában felépített közönségét már hagyományos filmes projektek finanszírozására és terjesztésére is használja.

Pénzügyi tanácsokkal is milliókat lehet keresni

A Forbes legjobban kereső tartalomgyártói között két olyan név is szerepel, akik elsősorban üzleti és pénzügyi tanácsokkal váltak ismertté. Codie Sanchez korábban újságíróként és pénzügyi területen dolgozott, később azonban a kisvállalkozások megvásárlásáról és működtetéséről kezdett tartalmakat készíteni. Több közösségi csatornát vezet, podcastot készít, könyve pedig felkerült a The New York Times bestsellerlistájára.

Sanchez különösen az úgynevezett passzív jövedelmet termelő vállalkozások népszerűsítésével vált ismertté. Ide tartoznak például az automaták, az önkiszolgáló mosodák és más kisebb, kevés alkalmazottal működtethető cégek.

Steven Bartlett viszont a The Diary of a CEO című podcasttal futott be. A műsorban vállalatvezetőkkel, vállalkozókkal és hírességekkel beszélget, a formátum pedig a világ egyik leghallgatottabb podcastjává nőtte ki magát. Bartlett azóta több vállalkozást alapított, cégekbe fektetett, két könyvet írt, és befektetőként szerepel a brit Dragon's Den című televíziós műsorban is.