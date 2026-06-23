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Vállalkozás

Már a diszkontokba is megérkezett a Toy Story: Aldi boltok polcaira költöznek a favorit játékfigurák 2026-ban

Pénzcentrum
2026. június 23. 19:03

Június folyamán már sok országban bemutatták a Pixar filmstudió ikonikus filmsorozatának, a Toy Storynak az 5. részét. Már a magyar mozikban is csütörtök óta műsoron van a nagy klasszikus legújabb folytatása. A film bemutatásával egyidőben, vagy már az előtt több kereskedőnél megjelentek tematikus termékek: a külföldi Aldikban például kapható volt több játékfigura, plüss és kiegészítő termékek. A Pénzcentrum utánajárt, a magyar Aldikba mikor kerülhetnek be a külföldön már árusított Toy Story-termékek.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Ahogy az az online világból már a magyar vásárlókhoz eljuthatott, külföldi Aldikban már kaphatók Toy Story tematikájú termékek a plüssöktől kezdve, a műanyag játékfigurákon át, a bögréken és ruhákon keresztül a nyakpárnákig. A szortimentet bemutató videókból viszont csak a külföldön elérhető termékkínálat derül ki. A magyar Aldikba eddig még jutottak el a toy story-s termékek, ezért rákérdeztünk az áruházláncnál, mikor várhatók, és mely árucikkek lesznek nálunk is kaphatók. A válasz szerint már nem kell sokáig várniuk a magyar vásárlóknak.

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"Az ALDI Magyarország tervei szerint júliusban a hazai áruházak kínálatában is elérhetőek lesznek Toy Story plüss figurák. A választékban várhatóan négyféle karakter, Jessie, Woody, Buzz Lightyear és Szemenagy szerepel majd. A termékek pontos megjelenési időpontjáról és fogyasztói áráról a vásárlók az ALDI hivatalos akciós újságjából, valamint az ALDI Magyarország online felületein tájékozódhatnak" - írta lapunk kérdésére az áruházlánc.

A cikkünk megjelenésekor elérhető legfrissebb Aldi akciós újság egyelőre nem tartalmazza a termékeket. Mindenesetre a hivatalos közlés szerint júliusra várhatók a kedvelt figurák a kínálatba. Valószínűleg nem is lesz olyan széles kínálat, mint a külföldi Aldikban, de néhány termékre biztosan számíthatunk itthon is.

 
Címlapkép: Getty Images
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