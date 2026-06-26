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Brutál razziát indítak a hatóságok a magyar tavaknál: milliós bírság és azonnali bezárás jöhet
Július elsejétől két hónapos, országos ellenőrzéssorozatot indít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A hatóság a legnépszerűbb hazai üdülőhelyeken és a szezonális szolgáltatóknál vizsgálja a nyugtaadást, valamint a szabályos foglalkoztatást, a mulasztók pedig milliós bírságot, üzletbezárást és súlyos adózási következményeket is kockáztatnak.
Az augusztus végéig tartó, fokozott ellenőrzések kiemelten érintik a Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó térségét, valamint a strandokat, a szabadtéri rendezvényeket és a turisták által kedvelt egyéb helyszíneket. A revizorok a szezonális szolgáltatást nyújtókat is górcső alá veszik, így számíthatnak az ellenőrökre többek között a kerékpár- és csónakkölcsönzők, az esküvőszervezők, illetve a sétarepüléssel és élményrepüléssel foglalkozó cégek is. - számolt be az ATV.
A hatóság munkatársai elsősorban a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott áruk eredetét, a jövedéki termékek értékesítését, valamint az online pénztárgépek üzemeltetési szabályainak betartását ellenőrzik.
A szabályok megszegése súlyos következményeket von maga után. Aki például elmulasztja a nyugtaadást, vagy bejelentés nélkül foglalkoztatja az alkalmazottját, akár kétmillió forintos bírságra is számíthat, a NAV pedig tizenkét nyitvatartási napra le is zárhatja a jogsértő vállalkozás üzletét.
Különösen nagy a tét a kedvezményes adózási formát választó vállalkozók számára. A katások, a kivások és az átalányadózók is azonnal elveszítik az adózási kedvezményüket, ha a hatóság a három legsúlyosabb vétség, azaz a nyugtaadás elmulasztása, a bejelentés nélküli foglalkoztatás vagy az igazolatlan eredetű áruk forgalmazása miatt megbírságolja őket. A súlyosan mulasztók mindezeken felül még utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak.
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