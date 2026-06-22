Porig égett a magyar sikermárka gyártóüzeme: óriási a kár, senki sem tudja, mi lesz így velük

Súlyos tűzkár érte a magyar almaborgyártás egyik ismert szereplőjét. A Czider a közösségi oldalán jelentette be, hogy hajnalban porig égett az üzemük.

„Még nem találjuk a szavakat... Ma hajnalban porig égett az üzemünk, és egyelőre nem tudjuk, hogyan tovább. Személyi sérülés nincs” – közölte a vállalkozás.

A tűzeset körülményeiről és a keletkezett kárról egyelőre nem közöltek részleteket. A cég azt sem jelezte még, hogy a termelés mikor indulhat újra.

A Czider a hazai kézműves almaborpiac egyik ismert szereplője. A vállalkozás kizárólag magyar almából készíti termékeit, amelyekhez 100 százalékban préselt almalevet használnak. A cég bemutatása szerint a zalai almáskertekből származó almák levét erjesztik, majd legalább három hónapos érlelés után palackozzák a termékeket. A kínálatban száraz és félédes almaborok szerepelnek, mesterséges adalékanyagok nélkül.

A Magyar Czider Kft. 2012-ben alakult, székhelye a Zala vármegyei Gelsén található. A mostani tűzeset komoly kihívás elé állíthatja a vállalkozást, hiszen az üzem a termelés központja volt. A cég közlése szerint személyi sérülés nem történt, ami a jelentős anyagi kár ellenére a legfontosabb pozitív fejlemény.