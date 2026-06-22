2026. június 22. hétfő Paulina
27 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
URU
Uruguay 2 2 Zöld-foki Köztársaság
CPV
 Vége
H csoport
NZL
Új-Zéland 1 3 Egyiptom
EGY
 Vége
G csoport
ARG
Argentína Ausztria
AUT
 Ma 19:00
J csoport
FRA
Franciaország Irak
IRQ
 Ma 23:00
I csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Porig égett a magyar sikermárka gyártóüzeme: óriási a kár, senki sem tudja, mi lesz így velük
Vállalkozás

Porig égett a magyar sikermárka gyártóüzeme: óriási a kár, senki sem tudja, mi lesz így velük

Pénzcentrum
2026. június 22. 16:21

Súlyos tűzkár érte a magyar almaborgyártás egyik ismert szereplőjét. A Czider a közösségi oldalán jelentette be, hogy hajnalban porig égett az üzemük.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

„Még nem találjuk a szavakat... Ma hajnalban porig égett az üzemünk, és egyelőre nem tudjuk, hogyan tovább. Személyi sérülés nincs” – közölte a vállalkozás.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tűzeset körülményeiről és a keletkezett kárról egyelőre nem közöltek részleteket. A cég azt sem jelezte még, hogy a termelés mikor indulhat újra.

A Czider a hazai kézműves almaborpiac egyik ismert szereplője. A vállalkozás kizárólag magyar almából készíti termékeit, amelyekhez 100 százalékban préselt almalevet használnak. A cég bemutatása szerint a zalai almáskertekből származó almák levét erjesztik, majd legalább három hónapos érlelés után palackozzák a termékeket. A kínálatban száraz és félédes almaborok szerepelnek, mesterséges adalékanyagok nélkül.

Kapcsolódó cikkeink:

A Magyar Czider Kft. 2012-ben alakult, székhelye a Zala vármegyei Gelsén található. A mostani tűzeset komoly kihívás elé állíthatja a vállalkozást, hiszen az üzem a termelés központja volt. A cég közlése szerint személyi sérülés nem történt, ami a jelentős anyagi kár ellenére a legfontosabb pozitív fejlemény.
Címlapkép: Getty Images
#bor #vállalkozás #cég #tűz #kár #kézműves #magyar #üzem #tűzeset #zala megye

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Felix DeSouza
24 perce
Szomorú hír, remélem volt biztosításuk.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:11
17:02
16:53
16:45
16:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 22.
Megszólalt a budai elitgimi igazgatója: ezért kapnak később hatalmas pofont az élettől a zseninek tartott gyerekek
2026. június 21.
Valóban belerokkanna Magyarország az olimpiarendezésbe? Megszólalt a sportközgazdász – óriási tévedésben van a többség
2026. június 22.
Záporozhatnak az 52 ezres csekkek a magyar autósokra: szinte minden második sofőr elköveti ezt a hibát
2026. június 22.
Elképesztő, mi folyik a magyar gyerekek mobiltelefonjain: egyre több a támadás, senki sincs biztonságban
2026. június 22.
Kifakadt a Magyar Kerékpárosklub elnöke: Budapest ziccerhelyzetben van, mégis elbukja a bringás forradalmat
NAPTÁR
Tovább
2026. június 22. hétfő
Paulina
26. hét
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Itt az igazság az új kormány nagy ígéretéről: nem akárhogy térhet vissza a magyarok kedvenc adózási formája, a kata
2
3 hónapja
5000 forint és keddig kötelező befizetni: a NAV is keményen rászállhat arra, aki elfelejtette
3
2 hete
Elszálltak a remények a magyar munkahelyeken: évek óta nem látott fordulat jön a fizetéseknél
4
3 hete
Ekkora pénzt szakított 2025-ben Gáspár Laci: nem semmi lóvé landolt az énekes zsebében
5
2 hete
Elárulta Pachert Balázs, miért kellett valójában bezárni a BALAZS KICKS flagship store-ját
PÉNZÜGYI KISOKOS
Munkanélküliségi ráta
 A 15-74 éves munkanélküliek száma a 15-74 éves gazdaságilag aktív (foglalkoztatott és munkanélküli)népesség százalékában. (ILO definíció.)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 22. 16:04
Záporozhatnak az 52 ezres csekkek a magyar autósokra: szinte minden második sofőr elköveti ezt a hibát
Pénzcentrum  |  2026. június 22. 14:18
Megdöbbentő kijelentés Oroszországból: már a céldátum is megvan a fegyveres összecsapásra?
Agrárszektor  |  2026. június 22. 16:32
Tele lesznek ilyen fokhagymával a piacok: durva, honnan érkezik