Adóbevallás: kilencszer annyit kaszált Gáspár Laci tavaly, mint 2022-ben

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A május 31-ei határidőhöz közeledve egyre több celeb és zenész adja le cégeinek 2023-as beszámolóját. A legtöbb zenész úgy néz ki nagyot ment a 2023-mas évben, most az is kiderült, hogy Gáspár Laci is megsokszorozta bevételét.

NEKED AJÁNLJUK