Fél szembenézni a riválisával a Real elnöke? Kiderült a valódi ok, amiért visszautasította a vitát

Két évtized után először tartanak elnökválasztást a Real Madridnál, a regnáló elnök, Florentino Pérez azonban nem hajlandó nyilvános vitára kiállni kihívójával.

Enrique Riquelme, a Pérezzel szemben elinduló elnökjelölt hétfőn beszélt először részletesebben a terveiről, miután hivatalosan is jóváhagyták a jelöltségét. Az üzletember közölte, hogy a hét második felében teszi közzé részletes választási programját.

Riquelme ugyanakkor már most egyértelművé tette, hogy vitázni szeretne Pérezzel.

A Real Madrid nem csupán az a hét Bajnokok Ligája-győzelem, ami azon a vásznon lóg, hiszen van még nyolc másik is

– szúrt oda a regnáló elnöknek, utalva a klub korábbi sikereire.

Az El Mundo értesülései szerint Pérez nem kíván eleget tenni a vitára való felkérésnek. A jelenlegi elnök úgy véli, hogy egy nyilvános vita számára semmilyen előnnyel nem járna, ezzel szemben Riquelmének komoly legitimációt adna, ha egyenrangú félként állhatna ki vele.

Riquelme időközben megnyitotta a választási irodáját, és aktívan kampányol a klubtagok körében. Fő üzenete az, hogy a jelenlegi vezetés nem képviseli megfelelően a szurkolók és a tagság érdekeit. A vita iránti igényét sokan természetesnek tartják. Egy sportklubnál is alapvető demokratikus elvárás a jelöltek közötti nyilvános eszmecsere.

Amennyiben Pérez valóban kitart az elutasítás mellett, azt a kritikusok gyengeségként értelmezhetik. Ez a döntés ráadásul azt a képet erősítheti, hogy a klub elnöke fél szembenézni a kihívójával.

