Nem elégséges már a magas fizetés, a magas átigazolási díj ahhoz, ha egy csapat meg akarja nyerni a világ legerősebb bajnokságát, az angol Premier League-et...
Fél szembenézni a riválisával a Real elnöke? Kiderült a valódi ok, amiért visszautasította a vitát
Két évtized után először tartanak elnökválasztást a Real Madridnál, a regnáló elnök, Florentino Pérez azonban nem hajlandó nyilvános vitára kiállni kihívójával.
Enrique Riquelme, a Pérezzel szemben elinduló elnökjelölt hétfőn beszélt először részletesebben a terveiről, miután hivatalosan is jóváhagyták a jelöltségét. Az üzletember közölte, hogy a hét második felében teszi közzé részletes választási programját.
Riquelme ugyanakkor már most egyértelművé tette, hogy vitázni szeretne Pérezzel.
A Real Madrid nem csupán az a hét Bajnokok Ligája-győzelem, ami azon a vásznon lóg, hiszen van még nyolc másik is
– szúrt oda a regnáló elnöknek, utalva a klub korábbi sikereire.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
1.
FC Barcelona
|
38
|
31
|
1
|
6
|
95
|
36
|
59
|
94
|
2.
Real Madrid
|
38
|
27
|
5
|
6
|
77
|
35
|
42
|
86
|
3.
Villarreal CF
|
38
|
22
|
6
|
10
|
72
|
46
|
26
|
72
Az El Mundo értesülései szerint Pérez nem kíván eleget tenni a vitára való felkérésnek. A jelenlegi elnök úgy véli, hogy egy nyilvános vita számára semmilyen előnnyel nem járna, ezzel szemben Riquelmének komoly legitimációt adna, ha egyenrangú félként állhatna ki vele.
Riquelme időközben megnyitotta a választási irodáját, és aktívan kampányol a klubtagok körében. Fő üzenete az, hogy a jelenlegi vezetés nem képviseli megfelelően a szurkolók és a tagság érdekeit. A vita iránti igényét sokan természetesnek tartják. Egy sportklubnál is alapvető demokratikus elvárás a jelöltek közötti nyilvános eszmecsere.
Amennyiben Pérez valóban kitart az elutasítás mellett, azt a kritikusok gyengeségként értelmezhetik. Ez a döntés ráadásul azt a képet erősítheti, hogy a klub elnöke fél szembenézni a kihívójával.
