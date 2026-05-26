2026. május 26. kedd Fülöp, Evelin
24 °C Budapest
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Madrid, Spanyolország. Real Madrid sálakat és zászlókat árusító utcai stand a Santiago Bernabeu stadion közelében a mérkőzés napján.
Sport

Fél szembenézni a riválisával a Real elnöke? Kiderült a valódi ok, amiért visszautasította a vitát

Pénzcentrum
2026. május 26. 18:47

Két évtized után először tartanak elnökválasztást a Real Madridnál, a regnáló elnök, Florentino Pérez azonban nem hajlandó nyilvános vitára kiállni kihívójával.

Enrique Riquelme, a Pérezzel szemben elinduló elnökjelölt hétfőn beszélt először részletesebben a terveiről, miután hivatalosan is jóváhagyták a jelöltségét. Az üzletember közölte, hogy a hét második felében teszi közzé részletes választási programját.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Riquelme ugyanakkor már most egyértelművé tette, hogy vitázni szeretne Pérezzel.

A Real Madrid nem csupán az a hét Bajnokok Ligája-győzelem, ami azon a vásznon lóg, hiszen van még nyolc másik is

– szúrt oda a regnáló elnöknek, utalva a klub korábbi sikereire.

Spanyolország
Real Madrid
Piaci érték: 1 344M €
Edző: Álvaro Arbeloa
Bajnokság: Spanish La Liga
Jelenlegi helyezés: #2
Spanish La Liga helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
FC Barcelona
38
31
1
6
95
36
59
94
2.
Real Madrid
38
27
5
6
77
35
42
86
3.
Villarreal CF
38
22
6
10
72
46
26
72
Adatlap létrehozva: 2026.05.26.

Az El Mundo értesülései szerint Pérez nem kíván eleget tenni a vitára való felkérésnek. A jelenlegi elnök úgy véli, hogy egy nyilvános vita számára semmilyen előnnyel nem járna, ezzel szemben Riquelmének komoly legitimációt adna, ha egyenrangú félként állhatna ki vele.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Riquelme időközben megnyitotta a választási irodáját, és aktívan kampányol a klubtagok körében. Fő üzenete az, hogy a jelenlegi vezetés nem képviseli megfelelően a szurkolók és a tagság érdekeit. A vita iránti igényét sokan természetesnek tartják. Egy sportklubnál is alapvető demokratikus elvárás a jelöltek közötti nyilvános eszmecsere.

Amennyiben Pérez valóban kitart az elutasítás mellett, azt a kritikusok gyengeségként értelmezhetik. Ez a döntés ráadásul azt a képet erősítheti, hogy a klub elnöke fél szembenézni a kihívójával.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #spanyolország #labdarúgás #klub #kampány #választás #elnök #bajnokok ligája #real madrid

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:26
19:15
19:05
18:47
18:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 26.
Hiába fizet, egyetlen forintot sem lát a biztosítótól, akinek emiatt törlik a nyári járatát: rengeteg magyar utazó ráfázhat idén
2026. május 25.
Van élet 10 millió alatt? Ezek most a legolcsóbb új elektromos autók: meglepő név a toplista élén
2026. május 26.
Megjöttek a legújabb adatok: drámai dolog történik a világ legnépesebb államaiban, végérvényesen kettészakad a Föld
2026. május 26.
Rettegett kór terjed a határainkon túl: hiába a magyarok kiváló védekezése, könnyen beüthet a baj
2026. május 26.
Könnyen aknamezőn találhatja magát Magyar Péter: indul az átfogó reform, ilyet még nem látott Magyarország
NAPTÁR
Tovább
2026. május 26. kedd
Fülöp, Evelin
22. hét
Május 26.
Nemzetközi tejnap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
2
1 hete
F1 Kanadai Nagydíj 2026: minden időpont, időmérő és versenykezdés, fontos infók itt!
3
1 hete
Itt vannak a magyar csapatok lehetséges ellenfelei: hosszú túra várhat a Győrre, Fradira is a selejtezőben
4
6 napja
Súlyos tízezrekbe kerül egy edzőterem-bérlet itthon: nem csoda, tömegek pártoltak át ehhez az ingyenes sporthoz
5
1 hete
Búcsú előtt még beszólt edzőjének Mo Salah: páros lábbal szállt bele Arne Slotba
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hirdetmény
A pénzügyi termékek tájékoztatója. Alaposan olvassuk el a szerződés aláírása előtt, hiszen a fő és kisebb költségeket is itt találjuk. A bankok a fiókjukban függesztik ki, de a honlapjukon is elérhető.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 26. 19:05
Csúnya módszerrel verik át a gyanútlan magyar vásárlókat a webshopok: ez az új taktika, nagyon nehéz kiszúrni
Pénzcentrum  |  2026. május 26. 18:12
Lerántották a leplet az angol csúcsfoci legnagyobb titkáról: hiába a rengeteg pénz, egészen más kell a győzelemhez
Agrárszektor  |  2026. május 26. 18:33
Kész, ennyi volt: végleg összeomlott a mezőgazdaság ebben a térségben