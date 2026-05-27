Az angol labdarúgó-szövetség (FA) a következő szezontól bevezeti a háromfős csapatokkal játszott futballt a legfiatalabb, hétéves kor alatti korosztályban.
Családon belüli erőszak miatt őrizetben a sztárfutballista: ez nagyon nem néz ki jól
Josh Jacobs, az NFL-ben szereplő Green Bay Packers sztárfutója több rendbeli családon belüli erőszak vádjával került őrizetbe. A játékos ügyvédein keresztül tagadja az ellene felhozott vádakat - írta az ESPN.
A 28 éves futójátékost a wisconsini Hobart-Lawrence rendőrségének közlése szerint kedden tartóztatták le. A vádak között testi sértés, családon belüli erőszak, garázdaság, fojtogatás és tanú megfélemlítése is szerepel. A Brown megyei fogda nyilvántartása alapján a fojtogatás bűntettnek, míg a többi négy vádpont vétségnek minősül. Jacobsot jelenleg óvadék nélkül tartják fogva.
A hatóságokat még szombaton riasztották az állítólagos incidens miatt. Michael Renkas, a helyi rendőrség vezetője elmondta, hogy a nyomozás jelenleg is folyamatban van. Emiatt további részleteket egyelőre nem hoznak nyilvánosságra.
A sportoló ügyvédei – David Chesnoff, Richard Schonfeld és Clarence Duchac – egy hivatalos nyilatkozatban határozottan cáfolták a vádakat. Hangsúlyozták, hogy az eljárás még nagyon korai szakaszában jár. Hozzátették, hogy olyan fontos bizonyítékok is léteznek az ügyben, amelyeket a nyilvánosság egyelőre nem ismer.
A Packers egy közleményben jelezte, hogy tudomásuk van a történtekről. A folyamatban lévő jogi eljárásra hivatkozva azonban nem kívántak bővebben nyilatkozni. Az amerikaifutball-liga (NFL) szintén megerősítette az értesülést, és folyamatos kapcsolatban állnak a csapattal.
Jacobs korábban a Las Vegas Raiders játékosaként az All-Pro első csapatába is bekerült, valamint háromszoros Pro Bowl-résztvevő futó. A Packers csapatához 2024-ben igazolt. A legutóbbi szezonjában 15 mérkőzésen lépett pályára, amelyeken 1211 yardot és 14 touchdownt szerzett. Ezek közül 13-at futásból ért el.
