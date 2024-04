Ennyit kaszálnak a magyar elit luxuskertészei: itt nem álom a milliós fizetés sem

Megérkezett a tavasz, egyre nagyobb szükség van a kertészekre, kert körül dolgozó munkásokra. A hirdetések alapján elmondható, hogy a szakképzettséggel rendelkező kertészek akár bruttó 800 ezer- 1 millió forint is megkereshetnek havonta, de a tapasztalat is nagyban dob a fizetéseken.

Hivatalosan is beköszöntött hazánkban a jó idő, ami egyet jelent azzal, hogy kimondottan nagy szerepet kap a kertek gondozása. Mostani szakmál béréről szóló cikkünkben megnéztük, hogy milyen pozíciók vannak meghirdetve a kerti munkák piacán és milyen végzettséget igényelnek és ezekhez milyen béreket ajánlanak a pályázatokban.

A hirdetések között keresgélve megállapítható, hogy nagyon sokféle pozícióban elérhető szakma a kerti munkákban, egészen a hivatalos végzettséggel rendelkező kertésztől, a nyugdíjasoknak munkát biztosító segéd kertészig. A következő táblázatban összeszedtünk pár, ebben a szektorban meghirdetett pozíciót, a hozzájuk elvárt iskolai végzettséget, valamint az ezekhez megajánlott béreket.

A kigyűjtött adatok alapján megállapítható, hogy a szakképzettséggel rendelkezők jóval több pénzt kapnak, de a tapasztalat is igen számottevő mértékben tud dobni a fizetéseken. Akár még a végzettség hiányát is tudja pótolni a szakmában eltöltött évek száma. A fizetésen felül több helyen járnak még különböző illetmények is, de ebben nagyon sokszínűek a hirdetések. A vidéki helyeken általános, hogy bejárási támogatást nyújtanak.

A feladatok is igen sokszínűek, de nagy részben igen hasonlóak. Általában a zöldfelületek ápolásához, fenntartásához keresnek kertész munkatársakat. Feladatok közé tartozik a gyep felületek vágása, kaszálék gyűjtése, gyepszellőztetés, sövényápolás, rézsűtakarítás, gyomlálás, sarabolás, kapálás, metszés, gallyazás, gyomirtás, gereblyézés, növények ültetése, tápanyag pótlás, locsolás, lombgyűjtés, járda síkosságmentesítés, közterület- és park takarítás, utcabútor karbantartás. Faápolási feladatok a szárazság gallyazás, űrszelvény gallyazás emelőkosaras járműből.

Az iskolai végzettségen felül az elvárások között előnyt jelent, ha valaki rendelkezik "B" kategóriás jogosítvánnyal, de fontos a jó kommunikációs készség és az igényesség is.

Megéri kertésznek menni?

2023 novemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 621 200, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 427 700 forint volt. A legfrissebb KSH keresetek szerint a dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő átlagosan bruttó 344 068 forintot kap, ami tehát nettó 228 805 forint,

tehát jóval az országos átlag alatt alakulnak a szektor fizetései.

A következő táblázatban összegeztük a KSH friss adatai alapján, korosztályos bontásban mennyit lehet keresni ebben a foglalkozásban.

Jól látható a táblázatból, hogy ebben a szakmában a tapasztalat és a munkában eltöltött évek száma valamivel növeli a fizetést, de nem tekinthető kimondottan jelentősek ez az értek. Mindösszesen 14 ezer forint körül van a legidősebb és a legfiatalabb korosztály átlagos bruttó bére közötti terjedelem.