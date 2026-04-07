Fizz Liga
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
A mobile phone in the hands of a girl. A young woman in a black T-shirt is holding a phone. The fraudster sends an email message. The work of a freelancer, businessman. The wife checks messages and notifications on social networks. Wir
Vállalkozás

Alattomos csalással gomboltak le sok magyarról több millió forintot: nagyon vigyázz, nehogy veled is megtörténjen!

Pénzcentrum
2026. április 7. 15:28

Közel ötmillió forintot emeltek le csalók egy mályi cég bankszámlájáról. A bűnözők telefonon vették rá a vállalat képviselőjét egy távoli elérést biztosító program telepítésére - írja a rendőrség a police.hu-n.

Az ismeretlen elkövető banki ügyintézőnek adta ki magát a telefonhívás során. Az áldozat a meggyőző instrukciók hatására letöltötte a kért szoftvert. Ezzel a csaló teljes hozzáférést szerzett a számítógéphez és a cég internetbankjához, majd azonnal elutalta a pénzt. A Miskolci Rendőrkapitányság csalás miatt indított nyomozást az ügyben.

A rendőrség ismételten arra figyelmeztet, hogy a kiberbűnözők előszeretettel élnek vissza a bankok vagy más hivatalos szervek nevével, hogy elnyerjék az áldozatok bizalmát.

A hatóság azt kéri, hogy mindenki kezelje fenntartásokkal a hasonló telefonos megkereséseket. Idegenek kérésére senki ne telepítsen programokat a számítógépére, gyanús esetekben pedig azonnal tegyen bejelentést.
Jogvédelmi biztosítás
a szerződés a biztosított részére anyagi vagy természetbeni segítséget nyújt az ellene indított polgári-, büntető-, szabálysértési ügyekben. A szolgáltatás általában a költségek átvállalásával, ügyvéd állításával realizálódik.

